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BMW akıllı Laserlight far teknolojisini CES 2015 fuarına getiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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BMW akıllı Laserlight far teknolojisini CES 2015 fuarına getiriyor

Otomotiv sektörünün lokomotif firmalarından birisi olan Alman BMW, teknoloji geliştirme konusunda da önemli adımlar atıyor ve pek çok yeniliği tüketicilere sunmuş durumda. Firma CES 2015 fuarına da dolu dolu geliyor. 

BMW'nin lanse edeceği teknolojilerden birisi OLED tabanlı farlar. Organik LED'ler ışık kaynağı olarak standart ampül dizilimi yerine hidrokarbon zincirlerden oluşan ince bir organik film kullanıyor. 

OLED'ler daha düzenli ışık saçarken reflektör veya diğer optiklere ihtiyaç duymadığı için daha az yer kaplıyor. Ayrıca bağımsız çalışabilen modüller sayesinde farların çeşitli desenler oluşturması da mümkün. Ancak standart LED'lere göre daha az parlak olduğu için BMW, OLED tabanlı ışık kaynağını şimdilik arka farlarda kullanmayı planlıyor. 

Laserlight ise yaklaşık 600 metreye kadar aydınlatma yapabilen firmanın yeni nesil farlarını tanımlıyor. BMW geçen yıl bu teknolojiyi lanse etmişti. CES 2015 fuarında ise kamera, sensör ve sürücü asistanı opsiyonlarıyla entegre olarak akıllı bir sistem oluşturan yeni nesil Laserlight teknolojisi görücüye çıkacak. BMW'nin fuarda hangi araçlar ile şov yapacağı ise şimdilik bilinmiyor.  

http://www.digitaltrends.com/cars/bmw-oled-intelligent-laserlight/ Yorum Yaz
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usta83 2 yıl
mercedes yetkilileri bu farların yan tarafı karanlıkta kalan dar bölgeyi aydinlattigini,,mantıksız bulduklarını,,aynı performansı LED ile elde edilebileceğini söylediler
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yukuberk 4 yıl
Bmw çok geriden geliyo samsung oled teknolojisini seneler once kullandi. Iste gunumuz firmalari boyle kazaniyor. Var olan teknolojiyi sanki yeni bir seymis gibi sunuyolar. Cocukken oynadigimiz lazeri getirmis arabaya koymus, bi de buna 5-6 bin eu fark isterler...
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_emreyy_ 4 yıl
Bundan ne farkı var?

Opel LED light matrix technology
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MegaWolt38 4 yıl
Doğuş gibi firmalar bunlara 8-10 bin tl fark ister. Aynı vw de yaptığı gibi...
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korsanzeki168 4 yıl
kia bunu standart yapmadıgı süece bmw kesinlikle aksesuar olarak satar ki en az 2 şahin parası eder sadece far
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xmasx 4 yıl
BMW bu isi biliyor.
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OverClocK1ng 4 yıl
Zaten BMW nin far sistemi gördüğüm en manyak sistemdi. Şimdi daha da iyi oluyor...


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FromZeroToHero 4 yıl
Çok büyük bir olasılık, bu teknoloji opsiyon olur ve bunun yanına ışık paketi gibi iki-üç donanım da ekleyince başlangıç seviyesi bir araba parası ister bunlar!
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doctor_bey 4 yıl
Farların rengini içeriden istediğimiz gibi ayarlayabilmeliyiz bence
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baycihan 4 yıl
çok güzel görünüyor
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