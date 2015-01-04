BMW akıllı Laserlight far teknolojisini CES 2015 fuarına getiriyor





Otomotiv sektörünün lokomotif firmalarından birisi olan Alman BMW, teknoloji geliştirme konusunda da önemli adımlar atıyor ve pek çok yeniliği tüketicilere sunmuş durumda. Firma CES 2015 fuarına da dolu dolu geliyor.





BMW'nin lanse edeceği teknolojilerden birisi OLED tabanlı farlar. Organik LED'ler ışık kaynağı olarak standart ampül dizilimi yerine hidrokarbon zincirlerden oluşan ince bir organik film kullanıyor.





OLED'ler daha düzenli ışık saçarken reflektör veya diğer optiklere ihtiyaç duymadığı için daha az yer kaplıyor. Ayrıca bağımsız çalışabilen modüller sayesinde farların çeşitli desenler oluşturması da mümkün. Ancak standart LED'lere göre daha az parlak olduğu için BMW, OLED tabanlı ışık kaynağını şimdilik arka farlarda kullanmayı planlıyor.





Laserlight ise yaklaşık 600 metreye kadar aydınlatma yapabilen firmanın yeni nesil farlarını tanımlıyor. BMW geçen yıl bu teknolojiyi lanse etmişti. CES 2015 fuarında ise kamera, sensör ve sürücü asistanı opsiyonlarıyla entegre olarak akıllı bir sistem oluşturan yeni nesil Laserlight teknolojisi görücüye çıkacak. BMW'nin fuarda hangi araçlar ile şov yapacağı ise şimdilik bilinmiyor.

http://www.digitaltrends.com/cars/bmw-oled-intelligent-laserlight/