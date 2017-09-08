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BMW, dört kapılı sedan bir "i" modeli üzerinde çalışıyor

Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Alman otomotiv devi BMW, i3 ve i8 modelleri sonrası "i" serisine dört kapılı sedan yeni bir üye eklemeyi planlıyor. Model 2021 yılında piyasada olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Diğer pek çok otomobil üreticisi gibi BMW de son dönemde elektrikli araçlara daha fazla ağırlık vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde i3 modelinin daha uzun menzile sahip makyajlı bir versiyonunu tanıtan marka, tamamen elektrikli Mini'nin de konsept görsellerini paylaşmıştı.
Rakipleri Jaguar, Mercedes-Benz ve Tesla'nın gerisinde kalmak istemeyen Alman üretici elektrikli "i" serisine dört kapılı sedan bir model eklemeye hazırlanıyor. Bloomberg'e göre 2021 yılında piyasada yer alması planlanan sedan elekrikli araç, markanın i3 şehir aracı ile i8 spor aracı arasında konumlandırılacak. Aracın ne hangi model ismine sahip olacağı ise şu an için bilinmiyor.
Daha öncesinde yine Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre X3 SUV ve sürücüsüz iNext modelleri de dahil olmak üzere 2025 yılına kadar 12 adet tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi planlayan BMW, o zamana kadar da elektrikli araçların menzilini 700 km seviyesine çıkararak onları daha çekici kılmayı ümit ediyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-07/bmw-revives-electric-car-push-with-plans-for-low-slung-i-sedan Yorum Yaz
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mokinto 2 yıl en beğenilen
Buradan 2020 ye kadar elektrikli araba alan aldı, sonrasında yeni elektrikli araç ötv leri zaten olayı imkansız kılar.
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Moueson 2 yıl
Tesladan sonra hepsi tırt
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filteke 2 yıl
dizel araçlar avrupada yasaklanıyor, elektrikli araçlar çoğalıyor, asıl soru biz ne zaman elektrikli döneme geçeceğiz. Büyük firmalar bize gönderecek dizel ve benzinlileri.
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haydarkarapuar 2 yıl
yani ne diyor yeni pil yapacak yoksa senelerdir yapıyor dört kapıyı her motora özel kasa edecek değil
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axaxa 2 yıl
tesla tüm piyasayı domine etmeden hepsi birbiriyle yarışıyor gayet normal.
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neo01470 2 yıl
Tesla otomobil dünyasını çok fena ters düz etti. Model S e rakip bir araç hala seri üretime geçebilmiş değil, model 3 te aynı şekilde..
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Adieu 2 yıl neo01470
Hacim ve güç olarak olmasa da menzil olarak Nissan leaf ve kardeşi Renault zoe fena gelmiyor. Ayrıca uzun menzilli i3 de geldi. Tesla şu anda rakipsiz sayılır ama rakipsizliği günlük kullanımda sunduğu sınıf olarak yukarıda araçlar ve performans, yoksa Tesla tüketim olarak kW/h'de şu araçlardan daha verimsiz, Tesla şu anda gigafactory ile pil maliyetlerini azaltıyor, bu olumlu bir şey evet, ancak araca ağırlıktan ibaret pilleri yükleyerek menzil elde etmektense verimli kullanımla menzil elde etmek daha makul. Mesela Tesla i3'ün tüketim verilerine sahip olsa menzili yaklaşık 2 katına çıkacak; yani en güçlü versiyonda tek şarj ile 1100-1300 km yapar ki köyüme gitmez diyen vatandaş bu araca hiçbir şey diyemez o zaman.

Tesla yeni bir yol açtı ve bu yolda otomobilden öte çok güzel teknolojik oyuncaklar yapıyor, ancak rakipler de günümüz araçlarından aheste geçişle daha verimli şeyler yapmaya başladılar, artık Tesla da kendini geliştirmeli.

Supercharge meselesine gelince planlanan üst sınıfa geçme zamanı da geldi, zira porsche teslanın supercharger ünitelerinden daha güçlü ve daha hızlı şarj eden ünite de geliştirdi. Sektörde olmayan şey yetenek değil, elon musk'da olan otomobil tutkusu yok bu sektörde, haliyle onun kadar iyi şeyler yapmakta zorlansalar da Tesla da rakipsiz değil.
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haberelectro 2 yıl
inext ten daha iyilerini daha once yaparlar
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mokinto 2 yıl en beğenilen
Buradan 2020 ye kadar elektrikli araba alan aldı, sonrasında yeni elektrikli araç ötv leri zaten olayı imkansız kılar.
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kadirirdem 2 yıl mokinto
2020'ye kadar Bir tane tesla almak lazım.
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