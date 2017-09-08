BMW, dört kapılı sedan bir "i" modeli üzerinde çalışıyor

Diğer pek çok otomobil üreticisi gibi BMW de son dönemde elektrikli araçlara daha fazla ağırlık vermeye başladı. Geçtiğimiz günlerde i3 modelinin daha uzun menzile sahip makyajlı bir versiyonunu tanıtan marka, tamamen elektrikli Mini'nin de konsept görsellerini paylaşmıştı.

Rakipleri Jaguar, Mercedes-Benz ve Tesla'nın gerisinde kalmak istemeyen Alman üretici elektrikli "i" serisine dört kapılı sedan bir model eklemeye hazırlanıyor. Bloomberg'e göre 2021 yılında piyasada yer alması planlanan sedan elekrikli araç, markanın i3 şehir aracı ile i8 spor aracı arasında konumlandırılacak. Aracın ne hangi model ismine sahip olacağı ise şu an için bilinmiyor.

Daha öncesinde yine Bloomberg tarafından yayınlanan rapora göre X3 SUV ve sürücüsüz iNext modelleri de dahil olmak üzere 2025 yılına kadar 12 adet tamamen elektrikli model piyasaya sürmeyi planlayan BMW, o zamana kadar da elektrikli araçların menzilini 700 km seviyesine çıkararak onları daha çekici kılmayı ümit ediyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-07/bmw-revives-electric-car-push-with-plans-for-low-slung-i-sedan