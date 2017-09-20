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BMW marka otomobillerde anahtar dönemi sona erebilir

BMW'nin yönetim kurulu üyesi Ian Robertson, yaptığı açıklamada şirket olarak anahtarsız otomobil fikrine sıcak baktıklarını, akıllı telefon tabanlı bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini söyledi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomobil anahtarları giderek tarihe karışacak gibi görünüyor. BMW yönetim kurulu üyesi Ian Robertson, Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında Reuters'a verdiği demeçte markanın geleneksel anahtar yerine akıllı telefon uygulaması tabanlı bir sistem kullanmayı düşündüğünü söyledi.
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Akıllı telefonların her türlü işimizi yapar hale gelmesiyle birlikte fiziksel anahtara duyulan ihtiyaç da azalmış durumda. Öyle ki otomobil anahtarları artık artık arabaya sinyal gönderen ve sürücünün asla cebinden çıkarma ihtiyacı duymadığı bir materyale dönüştü. Zira anahtarsız çalıştırma teknolojisi sayesinde sürücülerin kontağa anahtar sokma zorunluluğu yok.

Tesla Model 3'ün anahtarı yok

Robertson "Dürüst olmak gerekirse, kaç kişi gerçekten buna ihtiyaç duyuyor? Asla ceplerinen çıkarmıyolar, neden yanlarında taşıma ihtiyacı duysunlar ki?" diyor. Bazı otomobil üreticilerinin zaten araçları uzaktan açmaya ve bazı fonksiyonlarına erişim sağlamaya yarayan BMW Connected gibi uygulamaları mevcut.
Bunu bir adım ileri taşıyan Tesla ise kısa süre önce anahtarsız Model 3'ü tanıtmıştı. Otomobilin kilidini açıp çalıştırabilmek için bluetooth teknolojisinden faydalanan bir telefon uygulaması yeterli geliyor. BMW'nin satışlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ian Robertson, şu anda bunun yapılabilir olup olmadığına baktıklarını, gelecekte bu alanda bir yeniliği hayata geçirebileceklerini söyledi.

http://www.reuters.com/article/us-autoshow-frankfurt-keys/bmw-says-car-keys-may-be-replaced-by-mobile-phone-apps-idUSKCN1BQ1ES?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=59bbca2404d301290de947f6&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Yorum Yaz
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Hamdi0555 1 yıl en beğenilen
Tüh.
Sigara, cüzdan, bmw anahtarı üçlüsü olmadan cafe'lerde (kafe) nasıl hava atacağız.
Hiç hoş değil.
Şimdi arabayı illa göze sokacak bir yere çekmek lazım.
Tüh.Sigara, cüzdan, bmw anahtarı üçlüsü olmadan cafe'lerde (kafe) nasıl hava atacağız.Hiç hoş değil.Şimdi arabayı illa göze sokacak bir yere çekm...
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2 Yanıt Yanıtla +40
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trust06 1 yıl
Bizde anahtarsız çalıştırma ve girme sistemi hep opsiyonel olur. Borusan opsiyonlardan kazanıyor çünkü.
1 Yanıt Yanıtla +21
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ceo-tr 1 yıl
Yarım milyon para vericeksin, anahtarını vermiycekler :) isterim ben kardeşim. teknolojiğiz ama o kadarda değil.
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Master_Evil 1 yıl
bende tercihimi anahtardan yana yaparım, telefonlara güvenilmez
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Yenibirmesajvar 1 yıl
Arkadaşlar sakin olun bu firmalar yüzlerce adam çalıştırıyor sırf bunları düşünmesi için.Şarj bitmesine veya başkasına vermeye karşı bi çözüm illa vardır
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PoloClassic75 1 yıl
Valla en iyisi basınca şlak diye açılan anahtar tipi,yani sustalı.daha karşsmasını ne gördüm,ne duydum.
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Erwin-Rommel 1 yıl
Anahtarsız olursa Türkiye’de satışları ciddi anlamda düşer. Adamlar boşuna vermiyor eşek yüküyle parayı. O anahtar masaya konacak.
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pipoti 1 yıl
Forum iyice çökmüş bir sayfa yazı yazdım, ''Tamam'' dedim ve çıkan mesaj şu oldu;



Yazdığım yazının emeğine yazık. [:\-]
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YoungScientist 1 yıl
Tesla kullaniyoruz internet baglantisi oldugu surece bir cok kontrolu telefon uzerinden yapabiliyoruz internet konusu ise arac wifi baglanabiliyor bunun disinda avrupada ve amerikada calisabilen sim kart takili telefon sirketleriyle anlasmali ve ucretsiz. Arabada bu interneti kullanarak spotifydan muzik dinlenebiliyor ve webde gezilebiliyor. Internet of things dedigimiz sey bu anahtarsiz calistirma bu konseptin en basit ornegi bence.
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FRAPS_TR 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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urugakhina 1 yıl
Muhtemelen bir uygulama artı klasik anahtar olacaktır. Zaten dikkat ederseniz hali hazır anahtarlarda da yanda bir parça var manuel anahtar olayını gerçekleştiren.
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derememo 1 yıl
süper olurdu. yanımda taşımak eziyet.
bir de son yllarda boyutunu gittikçe büyüttüler zaten.
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kyokushin 1 yıl
araba galerilerindeki anahtar parasi devri sona erecek demekki
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Otomobil, akıllı telefon ve
10 etiket daha uygulama tesla BMW model 3 giriş anahtarsız ian robertson Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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