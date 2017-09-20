BMW marka otomobillerde anahtar dönemi sona erebilir

Otomobil anahtarları giderek tarihe karışacak gibi görünüyor. BMW yönetim kurulu üyesi Ian Robertson, Frankfurt Otomobil Fuarı kapsamında Reuters'a verdiği demeçte markanın geleneksel anahtar yerine akıllı telefon uygulaması tabanlı bir sistem kullanmayı düşündüğünü söyledi.

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Akıllı telefonların her türlü işimizi yapar hale gelmesiyle birlikte fiziksel anahtara duyulan ihtiyaç da azalmış durumda. Öyle ki otomobil anahtarları artık artık arabaya sinyal gönderen ve sürücünün asla cebinden çıkarma ihtiyacı duymadığı bir materyale dönüştü. Zira anahtarsız çalıştırma teknolojisi sayesinde sürücülerin kontağa anahtar sokma zorunluluğu yok.

Tesla Model 3'ün anahtarı yok

Robertson "Dürüst olmak gerekirse, kaç kişi gerçekten buna ihtiyaç duyuyor? Asla ceplerinen çıkarmıyolar, neden yanlarında taşıma ihtiyacı duysunlar ki?" diyor. Bazı otomobil üreticilerinin zaten araçları uzaktan açmaya ve bazı fonksiyonlarına erişim sağlamaya yarayan BMW Connected gibi uygulamaları mevcut.

Bunu bir adım ileri taşıyan Tesla ise kısa süre önce anahtarsız Model 3'ü tanıtmıştı. Otomobilin kilidini açıp çalıştırabilmek için bluetooth teknolojisinden faydalanan bir telefon uygulaması yeterli geliyor. BMW'nin satışlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ian Robertson, şu anda bunun yapılabilir olup olmadığına baktıklarını, gelecekte bu alanda bir yeniliği hayata geçirebileceklerini söyledi.

http://www.reuters.com/article/us-autoshow-frankfurt-keys/bmw-says-car-keys-may-be-replaced-by-mobile-phone-apps-idUSKCN1BQ1ES?utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=59bbca2404d301290de947f6&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter