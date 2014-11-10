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BMW sokak lambalarını şarj istasyonu haline getirmeyi planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Ekrem71
Haber Editörü
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BMW sokak lambalarını şarj istasyonu haline getirmeyi planlıyor

Elektrikli araçlar son dönemin en popüler trendlerinden birisi haline geldi ve Tesla gibi firmaların çabaları ile kendisine daha fazla kullanım alanı elde etmeye çalışıyor. Ancak heryerde olduğu gibi elektrikli araçlarda da şarj konusu önemli bir problem teşkil ediyor. 

Standart elektrikli araçlar dahili bataryaları ile çok fazla mesafe gidemiyor. Bu bakımdan sürekli kendisini şarj edebileceği istasyonlara ihtiyaç duyuyor. Ancak benzin istasyonlarının aksine elektrikli şarj istasyonları çok fazla yaygın olmadığı için sürücüler de zorluk yaşıyor. BMW buna bir çözüm arayışında.

Gelecek yıl Münih'te başlayacak bir pilot program, elektrikli araçların sokak lambalarından enerji üretebilmesini temel alacak. Ancak sokak lambalarının ışık kaynağını kastetmiyoruz. BMW hali hazırdaki sokak lambalarına ChargeNow adındaki mini istasyonlarını entegre edecek ve artık herhangi bir sokak lambası elektrikli aracınız için bir şarj istasyonuna dönüşecek. Ayrıca bu lambalarda enerji tasarruflu LED ampüller kullanılacak. BMW bu konsepte Light and Charge adını vermiş. 

An itibariyle Münih'teki BMW merkez binasının önündeki yolda iki adet sokak lambasına bu sistem entegre edilmiş. Sürücüler mobil uygulama üzerinden ödeme yaparak istasyonları kullanabiliyor. Bu çözümün yaygınlaşması için BMW ve Tesla görüşmelere başlamış. 

Konseptin ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor ve pilot program sonucunda bazı ayrıntılar netleşecek. Bu çözüm için ayrıca yerel makamların da onayını almak gerekecek.  

http://www.ubergizmo.com/2014/11/bmw-will-use-street-lights-to-help-charge-electric-vehicles/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parallel Killer 5 yıl
türkiye de lambası olmayan geniş caddeler var geçtim sokağı falan
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tda 1562q 5 yıl
türkiyede olsa anasını ağlatırlar direklerin kaçak elektrik kullanımı % 100 e çıkar Türkiye de olmaz bu sistem



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Havya Makinesi 5 yıl
desene doğuda elektrikle arabanı doldurmakta beleş olacak
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ergün.sahin 5 yıl
güzel bir teknoloji benzinler bu kadar bahalıyken bu iyi olacak hemde sokak kirliliğini önleyecek
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Mesudum 5 yıl
Tamamen şehir içi hava kirliliğine olumlu katkısı olacak bir ürün. Sadece şehir içi veya yakın mesafeli yerleşim merkezleri arasında seyahatlerde kullanılabileceği için şarj ve yolda kalma sorunu olmaz gibi. Ancak uzun yollar için akaryakıt imkanı şart. Kırsalda, piknikte yolda kalmak istenmez.
Şarj için arabanın hareket halinde de şarj imkanı olan çözümler de bulunabilir ve bu çözümler petrole göre daha kârlı olursa petrol tamamen Arap alemine bırakılır ve buraya geçilir.
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halitozbasli 5 yıl
Amsterdam shiphol hava limanındaki tüm taksiler tesla. Yolu düşenin taksi tutmasını öneririm. İ3 arkadan 90 model opel astra gibi duruyor. Adamlar önünü yanını yapmış gerisi ne pek kafa yormamış.. Tesla gerçekten al beni diyor İ8 den bile hoş duruyor ikisinide park halinde gördüm ve teslaya bindim. Araba 40km ile giderken bildiğin koltuğa yapıştırıyor. Adam gibi ötv indirimi ile gelirse arkadan itiş versyonunu almak için ilk sıraya yazılanlardan olurum.
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OverClocK1ng 5 yıl
Tesla da girdiyse işin içine, olur bu iş. Umarım bir konsorsiyum ile evrensel standartlarda bir sistem kurarlar...
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DarthLuca 5 yıl
Yakında buda çıkar faturalarda. Kaçak kullanım bedeline ilave kaçak araç sarj bedelide alırlar
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cowsmilk 5 yıl
2'si bir arada. Hem sodyum buharlı HID lambalar yerine LED kullanılıyor hem de elektrikli araçlar şarj ediliyor. Elektrikli araçların gelişmesinin önündeki tek engel şarjdı çünkü araçlarda 50KW gibi güçleri olan motorlar kullanılıyor. LED lambalar ise sadece geniş alanları aydınlatamıyor. Sokaklarda kullanmak kolay.
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infom@n 5 yıl
Kaçak elektrik hakkında yorumum:
Daha birkaç gün önce elime bir elektrik faturası geçti. 522 odalı ve 5 yıldızlı bir otelin elektrik faturası 2400 TL cik.
Kusura bakmayın ama hırsızlık kanımızda var. Fakir de çalıyor zengin de. Zihnen fakiriz anlaşılan.
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Gömceli 5 yıl
güzel
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doctor_bey 5 yıl
Geleceğin teknolojilerinden biri
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