BMW sokak lambalarını şarj istasyonu haline getirmeyi planlıyor





Elektrikli araçlar son dönemin en popüler trendlerinden birisi haline geldi ve Tesla gibi firmaların çabaları ile kendisine daha fazla kullanım alanı elde etmeye çalışıyor. Ancak heryerde olduğu gibi elektrikli araçlarda da şarj konusu önemli bir problem teşkil ediyor.





Standart elektrikli araçlar dahili bataryaları ile çok fazla mesafe gidemiyor. Bu bakımdan sürekli kendisini şarj edebileceği istasyonlara ihtiyaç duyuyor. Ancak benzin istasyonlarının aksine elektrikli şarj istasyonları çok fazla yaygın olmadığı için sürücüler de zorluk yaşıyor. BMW buna bir çözüm arayışında.





Gelecek yıl Münih'te başlayacak bir pilot program, elektrikli araçların sokak lambalarından enerji üretebilmesini temel alacak. Ancak sokak lambalarının ışık kaynağını kastetmiyoruz. BMW hali hazırdaki sokak lambalarına ChargeNow adındaki mini istasyonlarını entegre edecek ve artık herhangi bir sokak lambası elektrikli aracınız için bir şarj istasyonuna dönüşecek. Ayrıca bu lambalarda enerji tasarruflu LED ampüller kullanılacak. BMW bu konsepte Light and Charge adını vermiş.





An itibariyle Münih'teki BMW merkez binasının önündeki yolda iki adet sokak lambasına bu sistem entegre edilmiş. Sürücüler mobil uygulama üzerinden ödeme yaparak istasyonları kullanabiliyor. Bu çözümün yaygınlaşması için BMW ve Tesla görüşmelere başlamış.





Konseptin ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor ve pilot program sonucunda bazı ayrıntılar netleşecek. Bu çözüm için ayrıca yerel makamların da onayını almak gerekecek.

http://www.ubergizmo.com/2014/11/bmw-will-use-street-lights-to-help-charge-electric-vehicles/?utm_source=mobilerepublic