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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BMW sürücüsüz araçlar için Intel ve Mobileye ile çalışabilir

BMW, Intel ve Mobileye yöneticileri Cuma günü sürücüsüz araç geliştirme girişimini görüşmek için bir etkinlik düzenliyor. Görüşmeyle ilgili detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sektör içinden sızan bilgilere göre BMW AG, Intel Corp. ve Mobileye NV sürücüsüz araç geliştirmek için ortak olarak çalışmaya hazırlanıyor.
İsmini vermek istemeyen kişiden gelen gizli bilgilere göre firma üst düzey yöneticileri Cuma günü gerçekleşecek etkinlikte sürücüsüz araç girişimi hakkında görüşmeler yapacak.
İsrail merkezli Mobileye firması araçların çevrelerini görmesini sağlayan kamera, yazılım ve diğer komponentleri üretme konusunda uzun süredir varlığını sürdürüyor. Mobileye'ın bu konuda müşterilerinden birisi BMW iken firma General Motors ve Tesla'ya da ürün tedarik etmekte. Pek çok otomobil üreticisi ve onları tedarikçileri insanların yerini alacak sistemi geliştirmek için yarışırken çoğu firma çözümün oldukça fazla işlem gücü isteyen bir çeşit yapay zekadan geleceği bahsini oynuyor.
E-posta üzerinden sorulan sorulara duyurunun otomotiv endüstrisinde bir dönüm noktası olacağı şeklinde yanıt veren Mobileye'ın başkan ve kurucu ortağı, konu hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınıyor.
Son dönemde insanların otomobil tercihinde beygir gücünden ziyade teknolojik özellikler ön plana çıkarken, üreticiler de bu duruma karşılık teknoloji firmalarına dönüşmeye başlıyor. BMW, Intel ve Mobileye etkinliğinden ne gibi bir sonuç çıkacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-29/bmw-is-said-to-team-up-with-intel-mobileye-on-self-driving-cars Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
çalışsın ki rekabet olsun...
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serafon 3 yıl
otomotiv devleri yavaş yavaş Amerikan teknoloji şirketlerinin kucağına düşüyor! Teknolojide ne kadar ana şeyleri elde bulundurursan o kadar avantajlısın işte. Adamlar boşuna bazı şeyleri ölesiye ele geçirmeye çalışmıyorlar!
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A.F.Y.D 3 yıl serafon
serafon
otomotiv devleri yavaş yavaş Amerikan teknoloji şirketlerinin kucağına düşüyor! Teknolojide ne kadar ana şeyleri elde bulundurursan o kadar avantajlısın işte. Adamlar boşuna bazı şeyleri ölesiye ele geçirmeye çalışmıyorlar!

evet, sonunda onlara bagimli olacak ve iyi para kazandiracaklar.
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