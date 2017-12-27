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BMW yeni M modelleri için 475 beygirlik motor geliştiriyor

Önümüzdeki sene X3 M isimli yeni performans SUV modelini tanıtmaya hazırlanan BMW, bu modelde S58 kod adlı yeni yüksek performanslı benzinli motoruna yer verecek.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW'ye yakın kaynaklardan gelen yeni raporlara göre Alman üretici ilk olarak X3 M olmak üzere M logosunu taşıyan modellerinde kullanılmak üzere yeni bir yüksek performanslı benzinli motor geliştiriyor. Turbo beslemeli ve 6 silindirli olan motor güncel M3 ve M4 modellerinde yer alan S55 kodlu 3.0 litrelik motorun yerini alacak ve S58 kod adıyla anılacak.
Güncel nesil M3'ü "Competition Package" isimli opsiyonel donanım ile aldığımız zaman 450 beygir güç üretirken, yeni nesil motorun 470-475 beygir dolaylarında bir güce sahip olması bekleniyor. Yeni S58 isimli motorun ilk etapta markanın ilk kez piyasaya süreceği X3 M isimli performans SUV modelinde yer alması planlanırken, bu model Mercedes-AMG GLC 63 ve Audi SQ5 ile rekabet edecek. Motorun daha sonrasında X4 M isimli bir diğer performans SUV'da da kullanılması ön görülüyor.
Gelecek nesil M3/M4 hakkında bir süredir 48V Mild Hibrit sisteme sahip olacağı belirtilirken, bu yeni motorun hibrit sistemle birleşmesi sonucunda spor otomobilin 500 beygir güç üreteceği ifade ediliyor. BMW'nin en yeni CLAR mimarisi üzerine geliştirilen yeni nesil M3/M4 modellerinin bolca karbon fiber kullanımı nedeniyle güncel nesile göre daha hafif olması ve S58 motor ile birleşince çok daha iyi bir sürüş performansı sunması bekleniyor.
İlk olarak önümüzdeki yıl yeni X3 M ile piyasaya çıkması beklenen S58 motorun kısa bir süre sonra X4 M modelinde yer alması beklenirken, yeni nesil M3 ve M4'ün ise 2020 yılına doğru piyasada yer alması planlanıyor.

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yasinadin 1 yıl en beğenilen
tesla roadster 2 yi gördükten sonra bu haberler boş geliyor.
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zwanzig 1 yıl
3 Litre olduğundan bizi pek ilgilendirmiyor, haksız mıyım ?
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lazer__ 1 yıl
sizin neyinize bmw şahin doğan yeter :D
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haberelectro 1 yıl
Mercedes 510 dan gidiyor bunlar hala 475 geliştirecek.
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aycibin 1 yıl
m3/m4'e 500 beygir yetmez.rakipleri şimdiden 450-550bg güç sunuyor.2 yıla onlar da motoru büyütecek illaki.
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Mr. Jingles 1 yıl
i8 gibi bir araba var adam hâlâ Tesla diyor.
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zwanzig 1 yıl
3 Litre olduğundan bizi pek ilgilendirmiyor, haksız mıyım ?
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BekirTemel 1 yıl zwanzig
Haksız değilsinde 1.5 litre olsa ilgilendirecek miydi? M logosu bile 200 bin lira zaten motorla ilgisi yok
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Kerim5100 1 yıl
Atmosferikçilerin gözü yaşlı :'(
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yasinadin 1 yıl en beğenilen
tesla roadster 2 yi gördükten sonra bu haberler boş geliyor.
3 Yanıt Yanıtla +12
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kadirirdem 1 yıl yasinadin
Al benden de o kadar.
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Insigniaa 1 yıl yasinadin
yasinadin
tesla roadster 2 yi gördükten sonra bu haberler boş geliyor.

Tesla tesla diye diye insanı arabadan da soğuttunuz, yahu her şey 0-100 mü 1-2 saniye geç hızlansın bir şey mi kaybetmiş olacağım? Araba sadece hızla ölçülmez, konfor, yol tutuş, kalite hissiyle de ölçülür.
Blok
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haberelectro 1 yıl yasinadin
Onu gördükten sonra BMW nin değerini daha iyi anladım. Travesti arabası lakaplı opel tigra gibi tasarımı. Her şey hız değildir.
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Anthony Hopkins 1 yıl
Yeni motor ile beraber şuanki M4 GTS'ten daha performanslı olacak gibi duruyor.Daha bunun competition package versiyonları falan da var.
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Skandalek 1 yıl

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zotacing 1 yıl
Yeni M3 2019'da çıkacak sanırım. 3 serisi 2018'de çıkıyor. Az kalmış cidden. Daha bu M3 ve M4'e doyamadı kimse bizim ülkede.
Eskiden yine E36-E46'ya biniliyordu. Günümüzde M3 ve M4, eskinin Ferrari parasına satılıyor.
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