BMW yeni M modelleri için 475 beygirlik motor geliştiriyor

BMW'ye yakın kaynaklardan gelen yeni raporlara göre Alman üretici ilk olarak X3 M olmak üzere M logosunu taşıyan modellerinde kullanılmak üzere yeni bir yüksek performanslı benzinli motor geliştiriyor. Turbo beslemeli ve 6 silindirli olan motor güncel M3 ve M4 modellerinde yer alan S55 kodlu 3.0 litrelik motorun yerini alacak ve S58 kod adıyla anılacak.

Güncel nesil M3'ü "Competition Package" isimli opsiyonel donanım ile aldığımız zaman 450 beygir güç üretirken, yeni nesil motorun 470-475 beygir dolaylarında bir güce sahip olması bekleniyor. Yeni S58 isimli motorun ilk etapta markanın ilk kez piyasaya süreceği X3 M isimli performans SUV modelinde yer alması planlanırken, bu model Mercedes-AMG GLC 63 ve Audi SQ5 ile rekabet edecek. Motorun daha sonrasında X4 M isimli bir diğer performans SUV'da da kullanılması ön görülüyor.

Gelecek nesil M3/M4 hakkında bir süredir 48V Mild Hibrit sisteme sahip olacağı belirtilirken, bu yeni motorun hibrit sistemle birleşmesi sonucunda spor otomobilin 500 beygir güç üreteceği ifade ediliyor. BMW'nin en yeni CLAR mimarisi üzerine geliştirilen yeni nesil M3/M4 modellerinin bolca karbon fiber kullanımı nedeniyle güncel nesile göre daha hafif olması ve S58 motor ile birleşince çok daha iyi bir sürüş performansı sunması bekleniyor.

İlk olarak önümüzdeki yıl yeni X3 M ile piyasaya çıkması beklenen S58 motorun kısa bir süre sonra X4 M modelinde yer alması beklenirken, yeni nesil M3 ve M4'ün ise 2020 yılına doğru piyasada yer alması planlanıyor.