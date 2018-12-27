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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BOE, 6. nesil AMOLED ekran üretimi için 6.7 milyar dolar yatırım yapacak

AMOLED ekran teknolojisi konusunda önde gelen şirketlerden biri olan BOE, Çin'de 6.7 milyar dolarlık toplam yatırımla 6. nesil AMOLED ekran üretim hattı kuracağını duyurdu.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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AMOLED ekran pazarında şu an Samsung'un bariz bir hakimiyeti var. Güney Koreli şirket diğer tüm üreticilerin önünde yer alıyor. Bununla birlikte çok sayıda birinci sınıf cep telefonu üreticisi ile iş birliği yapan Çinli BOE'nin de sektörün önemli şirketlerinden biri olduğunu belirtmek gerek.
Ayrıca Bkz. "Apple, 2020 yılına kadar iPhone'larda çentikli tasarım kullanacak"
Kısa süre önce bir basın açıklaması yapan BOE, Çin'in Fuzhou kentinde toplam 46.5 milyar Yuan (6.7 milyar dolar) yatırımla 6. nesil AMOLED üretim hattı kurmayı planladığını duyurdu. BOE, Fuzhou Belediye İdari Teşkilatı ve Fuqing Belediye İdari Teşkilatı arasında “BOE 6. Nesil AMOLED (Esnek) Üretim Hattı Projesi için Çerçeve Anlaşması” imzalandı.

Yüksek kaliteli cep telefonu ekranı üretilecek

Kurulacak fabrikalarda yeni ve gelişmekte olan mobil ekran teknolojilerine odaklanılacağı gibi yüksek kaliteli cep telefonu ekranları üretilecek. Yatırım anlaşmasına göre, 6. nesil AMOLED'in (esnek) cam alt tabakasının boyutu 1500 mm × 1850 mm olacak ve üretim kapasitesi ayda 48.000 adede ulaşacak. Projenin yer seçiminin ise taraflarca kararlaştırılacağı belirtildi.

https://www.gizchina.com/2018/12/26/boe-will-produce-its-6th-gen-amoled-screens-in-fuzhou/ Yorum Yaz
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FRAPS_TR 4 ay en beğenilen
Cep telefonu alırken ips lcd tercih ediyorum. Amoled kırılırsa 1000 lira ekran parası veriyorsunuz.
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bytradm 4 ay
bizde sovyet kafasıyla askeri alanlara yatırım yapalım.
bir avrupalı mühendis rusa sorar sovyetler niye dağıldı.
rus müh. senin evinde hiç rus malı elektronik-beyaz eşya varmı diye
cevaben sorar.
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Sharparrow 4 ay
Lcd'lerin görüntüsü daha doğal daha gerçekçi... Bu yatırım çok yüksek bir rakam ve geleceğin yeni ekran teknolojisi micro led paneller olacak derken böylesi bir hamle acaba görünürde microled teknolojisi yok mu diye düşündürmedi değil... Tabi apple çıkıpta böyle bir teknoloji ortaya çıkarırsa diğerleride sanki önce apple yapsında biz yaparız tarzında patır patır dökülürler hatta daha iyisini yaparlar..
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FRAPS_TR 4 ay en beğenilen
Cep telefonu alırken ips lcd tercih ediyorum. Amoled kırılırsa 1000 lira ekran parası veriyorsunuz.
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.PanxeR. 4 ay
Samsung s1 ve samsung wave den beri amoled ekran üretiyor , hala ucuzlamadı şu amoled ekranlar.
fiyat olarak karşılaştırırsak
curved olmayan yani edge olmayan amoled bir ekran 650-1200 TL arası iken 6 inch civarında yeni nesil bir LCD ekran 350-450 tl civarında
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