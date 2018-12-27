BOE, 6. nesil AMOLED ekran üretimi için 6.7 milyar dolar yatırım yapacak

AMOLED ekran pazarında şu an Samsung'un bariz bir hakimiyeti var. Güney Koreli şirket diğer tüm üreticilerin önünde yer alıyor. Bununla birlikte çok sayıda birinci sınıf cep telefonu üreticisi ile iş birliği yapan Çinli BOE'nin de sektörün önemli şirketlerinden biri olduğunu belirtmek gerek.

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Kısa süre önce bir basın açıklaması yapan BOE, Çin'in Fuzhou kentinde toplam 46.5 milyar Yuan (6.7 milyar dolar) yatırımla 6. nesil AMOLED üretim hattı kurmayı planladığını duyurdu. BOE, Fuzhou Belediye İdari Teşkilatı ve Fuqing Belediye İdari Teşkilatı arasında “BOE 6. Nesil AMOLED (Esnek) Üretim Hattı Projesi için Çerçeve Anlaşması” imzalandı.

Yüksek kaliteli cep telefonu ekranı üretilecek

Kurulacak fabrikalarda yeni ve gelişmekte olan mobil ekran teknolojilerine odaklanılacağı gibi yüksek kaliteli cep telefonu ekranları üretilecek. Yatırım anlaşmasına göre, 6. nesil AMOLED'in (esnek) cam alt tabakasının boyutu 1500 mm × 1850 mm olacak ve üretim kapasitesi ayda 48.000 adede ulaşacak. Projenin yer seçiminin ise taraflarca kararlaştırılacağı belirtildi.

https://www.gizchina.com/2018/12/26/boe-will-produce-its-6th-gen-amoled-screens-in-fuzhou/