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BTCTurk ve Paribu borsalarından günlük hacimde rekor yükseliş

Dünyanın önde gelen borsaları arasına girmeyi başaran Paribu ve BTCTurk son 24 saatlik hacim ölçümlerinde rekor yükseliş yaşamaya başladı. Detaylar haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Türkiye’nin kripto para piyasasında önde gelen ve 24 saatlik hacme göre dünyadaki ilk 100 borsa arasına girmeyi başaran BTCTurk ile Paribu borsaları önemli bir başarıya imza attı. Son 24 saatlik hacimlerde rekor yükseliş yaşanıyor.

İki kat arttı

Coinmarketcap verilerine göre hali hazırda 92. sırada olan Paribu borsası 24 saatlik hacim olarak yüzde 125 artarak 185 milyon TL civarına yükseldi. Hali hazırda dolardaki düşüş ile birlikte 180 milyon TL civarında seyrediyor.

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95. sırada olan BTCTurk ise yüzde 160 üzerinde artış yakalayarak 150 milyon TL civarında 24 saatlik hacim yakaladı. Bu yükseliş her iki borsayı da pek çok global rakibin üzerine çıkarmış durumda.

Büyük yükselişte elbette kripto para piyasasının girdiği hızlı yükseliş de etkili oldu. Geçen yıl sonlarında 3000$ seviyesinin de altını test eden Bitcoin yaklaşık yüzde 170 artarak 8100$ seviyesini test etti. Bu yükselişle BTC’nin pazardaki hakimiyeti yüzde 58 olurken genel pazar hacmi de 238 milyar dolar oldu.

 

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programmer_onur 6 gün
Paribu'dan kendi özel cüzdanınıza BTC çekiminde sıkıntı yaşayan oldu mu hiç arkadaşlar?
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IhtiyarDelikanli 3 hf.
Baloncular Balon satışları nasıl gidiyor hafta sonları çıkıyormusunuz sahile parka bahçeye..
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labtek38 3 hf.
1/1000 komisyon alsalar 😳
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AtiMX4 3 hf.
Yolunacak kaz aranıyor.
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WoXeD 3 hf. AtiMX4
dedi ergenus.
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