BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı

Yayınlanan listeye göre pazar paylarında Turkcell %46.8 ile hakim isim konumunda. Vodafone’un %30.1, Avea’nın ise %23.2’lik payı bulunuyor. Avea’nın %50.1, Turkcell’in %47.1, Vodafone’un ise %44.5 abonesi faturalı abone. Bireysel abone sayıları ise %90.1 olurken, kurumsal abone sayısı %9.9 seviyesinde.

Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri 8.2 Milyar TL olarak gerçekleşti.

Türk Telekom grubu, Turkcell ve Vodafone 1 Milyar TL yatırım yaptı.

Mobil cihazlar ile yapılan konuşma süresi 56.4 milyar dakika olurken sabit hatlar ile 2.6 milyar dakika konuşuldu. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik değişmezken sabit trafik miktarı %11.2 oranında azalmış. Oluşan toplam trafiğin %91.9’u mobilden mobile aramalardan oluşmuş.

Tüketicilerin doğrudan BTK’ya yaptığı 22.603 şikayeti kayda alan kurum, şikayetlerin %47’sinin mobil hizmetlerle ilgili olduğunu dile getiriyor.

11.696.067 sabit telefon abonesi mevcut.

Turk Telekom’un sabit telefon gelirleri 762 Milyon TL ile geçen senenin aynı döneminden %11,3 daha az seviyede gerçekleşmiş.

2008 yılında 6 Milyon seviyesinde olan geniş bant internet abonesi 2015 yılı üçüncü çeyrek itibariyle 46.7 Milyon seviyesine ulaşmış.

İnternet abonelerinin 6,9 milyonu xDSL, 1.6 milyonu ise fiber abonesi. Kablo internet abone sayısı ise 596.056.

Türkiye’deki genişbant abonelerin %62’si 10-30 Mbps hızda bağlantı sunulan paketler kullanıyor.

Üçüncü çeyrek içinde farklı zaman dilimlerinde 10 ilde yapılan ölçüm sonuçlarında indirme hızı ortalaması 6.292 kbps olurken, upload 1.574 kbps olarak hesaplanmış.

Nic.tr kayıtlarına göre tr uzantılı alan adı sayısı 368.165 olmuş. Bunların %77’si com.tr, %6.6’sı gen.tr, %3.6’sı gov.tr, %2.9’u da web.tr uzantılı.

Eylül sonu itibariyle 73.235.783 mobil abone sayısına ulaşılmış. Bu rakam %94.3 penetrasyon oranına karşılık geliyor. 3G abone sayısı ise 63.066.580.

Toplam mobil internet kullanımı ise 156.669 TB.

Mobil abonelerin %53’ü ön ödemeli, %47’si ise faturalı. Geçen yıl aynı dönemde faturalı abone sayısı %42.9’du.

Türkiye, 404 dakika ile Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yılın her üç aylık döneminde Türkiye’deki elektronik haberleşme sektörüne yönelik rakamları paylaşan Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu, yılın geride kalan dönemine ilişkin son resmi rakamları paylaştı.Abone başı aylık gelir rakamlarında sıralama, pazar paylarına paralel gerçekleşiyor. Turkcell ortalama 25.4TL, Vodafone 25.3TL, Avea ise 23.8TL kazanıyor.Diğer rakamlar ise şu şekilde: