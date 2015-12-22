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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı

BTK, 2015 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin geniş bant internet, gsm, mobil internet istatistiklerine ilişkin resmi rakamları yayınladı. İşte yılın üçüncü çeyreğine ilişkin çarpıcı veriler:
3 yıl
9b
1
45
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yılın her üç aylık döneminde Türkiye’deki elektronik haberleşme sektörüne yönelik rakamları paylaşan Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu, yılın geride kalan dönemine ilişkin son resmi rakamları paylaştı.

Yayınlanan listeye göre pazar paylarında Turkcell %46.8 ile hakim isim konumunda. Vodafone’un %30.1, Avea’nın ise %23.2’lik payı bulunuyor. Avea’nın %50.1, Turkcell’in %47.1, Vodafone’un ise %44.5 abonesi faturalı abone. Bireysel abone sayıları ise %90.1 olurken, kurumsal abone sayısı %9.9 seviyesinde.
BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı
 

Abone başı aylık gelir rakamlarında sıralama, pazar paylarına paralel gerçekleşiyor. Turkcell ortalama 25.4TL, Vodafone 25.3TL, Avea ise 23.8TL kazanıyor.

Diğer rakamlar ise şu şekilde:
  • Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri 8.2 Milyar TL olarak gerçekleşti.
  • Türk Telekom grubu, Turkcell ve Vodafone 1 Milyar TL yatırım yaptı.
  • Mobil cihazlar ile yapılan konuşma süresi 56.4 milyar dakika olurken sabit hatlar ile 2.6 milyar dakika konuşuldu. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik değişmezken sabit trafik miktarı %11.2 oranında azalmış. Oluşan toplam trafiğin %91.9’u mobilden mobile aramalardan oluşmuş.
BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı

  • Tüketicilerin doğrudan BTK’ya yaptığı 22.603 şikayeti kayda alan kurum, şikayetlerin %47’sinin mobil hizmetlerle ilgili olduğunu dile getiriyor.
  • 11.696.067 sabit telefon abonesi mevcut.
  • Turk Telekom’un sabit telefon gelirleri 762 Milyon TL ile geçen senenin aynı döneminden %11,3 daha az seviyede gerçekleşmiş.
BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı

  • 2008 yılında 6 Milyon seviyesinde olan geniş bant internet abonesi 2015 yılı üçüncü çeyrek itibariyle 46.7 Milyon seviyesine ulaşmış.
  • İnternet abonelerinin 6,9 milyonu xDSL, 1.6 milyonu ise fiber abonesi. Kablo internet abone sayısı ise 596.056.
  • Türkiye’deki genişbant abonelerin %62’si 10-30 Mbps hızda bağlantı sunulan paketler kullanıyor.
BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı

  • Üçüncü çeyrek içinde farklı zaman dilimlerinde 10 ilde yapılan ölçüm sonuçlarında indirme hızı ortalaması 6.292 kbps olurken, upload 1.574 kbps olarak hesaplanmış.
  • Nic.tr kayıtlarına göre tr uzantılı alan adı sayısı 368.165 olmuş. Bunların %77’si com.tr, %6.6’sı gen.tr, %3.6’sı gov.tr, %2.9’u da web.tr uzantılı.
BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı

  • Eylül sonu itibariyle 73.235.783 mobil abone sayısına ulaşılmış. Bu rakam %94.3 penetrasyon oranına karşılık geliyor. 3G abone sayısı ise 63.066.580.
  • Toplam mobil internet kullanımı ise 156.669 TB.
BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı

  • Mobil abonelerin %53’ü ön ödemeli, %47’si ise faturalı. Geçen yıl aynı dönemde faturalı abone sayısı %42.9’du.
  • Türkiye, 404 dakika ile Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu.
BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı


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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Geniş bant bağlantı diyip durmuşlar ama 2016'ya giricez ve hala AKK diye bir şey yani 3mbps bağlantı hızı var. Asıl bu iş ne olacak BTK?
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SkewCurrent 3 yıl
Ne çene çalmışız be...
1 Yanıt Yanıtla +12
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BeAr 3 yıl
Btk bu boş işleri bıraksında şu kota sorununa bir an önce bi çözüm getirsin, yoksa sokaklara çıkmamız yakındır yeter.
1 Yanıt Yanıtla +7
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redwolf0 3 yıl
Calin calin daha cok. Calin suana kadar tum ulkeye fiber gelmesi gerekirdi
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McCarty 3 yıl
yani marifet mi avrupada en çok telefonla konuşan ülke olmak ?

peki birde verilen hizmet ile alınan paraların karşılaştırılmasını yapsın bakalım avrupa ile.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
ne kadar boş geyik muhabbet laf salatası yapan varsa hep bizden çıkıyor !
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0quz28 3 yıl
fiber gelsin 100 veya 150 tl verip iyi bir paket almaya razıyım geldim (çok para bunlara ama) sonunda düştüğüm duruma bak yeterki şu nalet eski teknoloji adsl gitsin artık (not ist işlek kesiminde oturuyorum)
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ÖZELKUVVET 3 yıl
Irakta bile 4G asırlardır var bizdeee???Akk ve kotalar bu ülke için milli zarardır!Sinir hastalıkları artmış durumda bu akk yüzünden
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VeZiLay 3 yıl ÖZELKUVVET
swatsat

Irakta bile 4G asırlardır var bizdeee???Akk ve kotalar bu ülke için milli zarardır!Sinir hastalıkları artmış durumda bu akk yüzünden

biraz yavaş salla ırakta 4g varmış.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Firaristt

Kar kış kıyamet demeyiz vallaha basarız binanızı. Ulan parasını verip aldığımız oyunu, filmi indiremiyoruz, parasını verdiğimiz programı indirmemiz saatler sürüyor. Paket hızı ile 1 saat, akk ile 14 saat. Şu akkye ve fiyatlara bir düzenleme şart. Yoksa gezi falan dinlemeyiz, yakarsa bu dünyayı saplar yakar. 40 kiloluk kızı suyla devirirsin de 100 kiloluk DH ölücüsünü tankla yavaşlatırsın ancak.



Eeeeeeeeeeeey benim ayda yılda bir Facebook'a bakan, arada Whatsapp kullanan kardeşim!1!1!1! bunlar ölücü, bunlar altyapı sömürücü, bunlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar ülke internetinin baş düşmanı!1!1!1 (yuuuuuuuuuuuuuuh)
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Firaristt 3 yıl
Kar kış kıyamet demeyiz vallaha basarız binanızı. Ulan parasını verip aldığımız oyunu, filmi indiremiyoruz, parasını verdiğimiz programı indirmemiz saatler sürüyor. Paket hızı ile 1 saat, akk ile 14 saat. Şu akk'ye ve fiyatlara bir düzenleme şart. Yoksa gezi falan dinlemeyiz, yakarsa bu dünyayı saplar yakar.

40 kiloluk kızı suyla devirirsin de 100 kiloluk DH ölücüsünü tankla yavaşlatırsın ancak.
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MrKemal17 3 yıl
Yayınlanan listeye göre pazar paylarında Turkcell %46.8 ile hakim isim konumunda. Vodafone’un %30.1, Avea’nın ise %23.2’lik payı bulunuyor.
46.8 + 30.1 + 23.2 = 100.1
0.1 hata var, yuvarlama kaynaklı olsa gerek :D
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ylmzsngl 3 yıl
Ülke olarak teknolojiye meraklı ve internet kullanımını seven bir milletiz. Bu 6 yaşındaki çocuk için de 60 yaşındaki adam içinde geçerli. Ancak fiyatlar ve alınan hizmete baktığında, pek kullanmak gelmiyor insanın içinden. TTNET ADSL kullanan biri olarak AKK uygulaması yüzünden ayın başlarında internet kullanıp sonrasında düşük hızdan vs. nedenden dolayı hiç bişiy yapamıyorum. Boşuna para veriyorum diye düşünüyorum.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
mcrew
adsl ve fiber pazar payları ttnet %60,5 superonline %17,5 turksat kabonet %6,5 turk telekomun alt yapısı kiralayan issler (dsmart, doping, vodafonenet, turknet) %15 diğer %0,5 Turk Telekom alt yapısıyla internete giren her dört kullanıcıdan biri ttnet i tercih etmiyor. Turk Telekom TTNET harici sağlayıcılara büyük yıldırma politikası uygulamasına rağmen her geçen gün abone sayısı eriyor superonline nın artık bu taahhüt vurgununa son vermesi yüksek hızda yüksek fiyatlı internetin yanında düşük fiyatlı düşük hızda limitsiz internet de vermesi gerekiyor. ttnet in pazar payının %50nin altına düşmesi ümidiyle

Tekel seviyesinde pazar yüzdesine sahipken yaptıkları yanlışların cezası işte bunlar. O seviyeyi görmeleri çokta uzak değil rakipleri fena bastırıyor.
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Umutcan 3 yıl
Şu kotalardan ve adil kullanım noktasından bir kurtulabilsek ülkemizde internet kullanımı epey gelişecek.
Bir de iptv'ler için ayrı düzenlemeler olması gerekiyor, Rtük'ün uygulamaları netflix gibi servisleri kaçırıyor. Dolayısıyla dünya'daki trendlerden 10 sene geride yaşıyoruz.
Çok iyi hatırlıyorum, biz 10-13 sene önce adsl yeni yaygınlaşırken e-mule, ares vs. kullanırken elin bulgarı 20 euroya 20mbit alıyordu. Ne özenirdik...
Yer İstanbul, merkezi bir yerde hala 20mbit alamıyoruz 8mbit'le uğraşıyoruz.
Yasalar, kurumlar ve en önemlisi de tekelcilik anlayışı bu ülkeyi internet alanında her zaman geri bırakıyor ve değişmediği sürece de bırakacak.
Belediyeler bile alternatif firmaların fiber döşemesine kazı yapmasına yokuş yapıyor. Bu durumda kim nasıl altyapı döşesin ? İçinden çıkılmaz bir durum.
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kadirirdem 3 yıl
En önce yapılması gereken su AKK nin çözülmesi sonrası gelir....
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