BTK, 2015 yılının üçüncü çeyreği için resmi rakamları paylaştı

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Yılın her üç aylık döneminde Türkiye’deki elektronik haberleşme sektörüne yönelik rakamları paylaşan Bilgi Teknolojiler ve İletişim Kurumu, yılın geride kalan dönemine ilişkin son resmi rakamları paylaştı.
Abone başı aylık gelir rakamlarında sıralama, pazar paylarına paralel gerçekleşiyor. Turkcell ortalama 25.4TL, Vodafone 25.3TL, Avea ise 23.8TL kazanıyor.
Diğer rakamlar ise şu şekilde:
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Yayınlanan listeye göre pazar paylarında Turkcell %46.8 ile hakim isim konumunda. Vodafone’un %30.1, Avea’nın ise %23.2’lik payı bulunuyor. Avea’nın %50.1, Turkcell’in %47.1, Vodafone’un ise %44.5 abonesi faturalı abone. Bireysel abone sayıları ise %90.1 olurken, kurumsal abone sayısı %9.9 seviyesinde.
Abone başı aylık gelir rakamlarında sıralama, pazar paylarına paralel gerçekleşiyor. Turkcell ortalama 25.4TL, Vodafone 25.3TL, Avea ise 23.8TL kazanıyor.
Diğer rakamlar ise şu şekilde:
- Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri 8.2 Milyar TL olarak gerçekleşti.
- Türk Telekom grubu, Turkcell ve Vodafone 1 Milyar TL yatırım yaptı.
- Mobil cihazlar ile yapılan konuşma süresi 56.4 milyar dakika olurken sabit hatlar ile 2.6 milyar dakika konuşuldu. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik değişmezken sabit trafik miktarı %11.2 oranında azalmış. Oluşan toplam trafiğin %91.9’u mobilden mobile aramalardan oluşmuş.
- Tüketicilerin doğrudan BTK’ya yaptığı 22.603 şikayeti kayda alan kurum, şikayetlerin %47’sinin mobil hizmetlerle ilgili olduğunu dile getiriyor.
- 11.696.067 sabit telefon abonesi mevcut.
- Turk Telekom’un sabit telefon gelirleri 762 Milyon TL ile geçen senenin aynı döneminden %11,3 daha az seviyede gerçekleşmiş.
- 2008 yılında 6 Milyon seviyesinde olan geniş bant internet abonesi 2015 yılı üçüncü çeyrek itibariyle 46.7 Milyon seviyesine ulaşmış.
- İnternet abonelerinin 6,9 milyonu xDSL, 1.6 milyonu ise fiber abonesi. Kablo internet abone sayısı ise 596.056.
- Türkiye’deki genişbant abonelerin %62’si 10-30 Mbps hızda bağlantı sunulan paketler kullanıyor.
- Üçüncü çeyrek içinde farklı zaman dilimlerinde 10 ilde yapılan ölçüm sonuçlarında indirme hızı ortalaması 6.292 kbps olurken, upload 1.574 kbps olarak hesaplanmış.
- Nic.tr kayıtlarına göre tr uzantılı alan adı sayısı 368.165 olmuş. Bunların %77’si com.tr, %6.6’sı gen.tr, %3.6’sı gov.tr, %2.9’u da web.tr uzantılı.
- Eylül sonu itibariyle 73.235.783 mobil abone sayısına ulaşılmış. Bu rakam %94.3 penetrasyon oranına karşılık geliyor. 3G abone sayısı ise 63.066.580.
- Toplam mobil internet kullanımı ise 156.669 TB.
- Mobil abonelerin %53’ü ön ödemeli, %47’si ise faturalı. Geçen yıl aynı dönemde faturalı abone sayısı %42.9’du.
- Türkiye, 404 dakika ile Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke oldu.
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peki birde verilen hizmet ile alınan paraların karşılaştırılmasını yapsın bakalım avrupa ile.
biraz yavaş salla ırakta 4g varmış.
Eeeeeeeeeeeey benim ayda yılda bir Facebook'a bakan, arada Whatsapp kullanan kardeşim!1!1!1! bunlar ölücü, bunlar altyapı sömürücü, bunlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar ülke internetinin baş düşmanı!1!1!1 (yuuuuuuuuuuuuuuh)
40 kiloluk kızı suyla devirirsin de 100 kiloluk DH ölücüsünü tankla yavaşlatırsın ancak.
46.8 + 30.1 + 23.2 = 100.1
0.1 hata var, yuvarlama kaynaklı olsa gerek :D
Tekel seviyesinde pazar yüzdesine sahipken yaptıkları yanlışların cezası işte bunlar. O seviyeyi görmeleri çokta uzak değil rakipleri fena bastırıyor.
Bir de iptv'ler için ayrı düzenlemeler olması gerekiyor, Rtük'ün uygulamaları netflix gibi servisleri kaçırıyor. Dolayısıyla dünya'daki trendlerden 10 sene geride yaşıyoruz.
Çok iyi hatırlıyorum, biz 10-13 sene önce adsl yeni yaygınlaşırken e-mule, ares vs. kullanırken elin bulgarı 20 euroya 20mbit alıyordu. Ne özenirdik...
Yer İstanbul, merkezi bir yerde hala 20mbit alamıyoruz 8mbit'le uğraşıyoruz.
Yasalar, kurumlar ve en önemlisi de tekelcilik anlayışı bu ülkeyi internet alanında her zaman geri bırakıyor ve değişmediği sürece de bırakacak.
Belediyeler bile alternatif firmaların fiber döşemesine kazı yapmasına yokuş yapıyor. Bu durumda kim nasıl altyapı döşesin ? İçinden çıkılmaz bir durum.
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