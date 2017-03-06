Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BTK, 2017 yılı iş planını açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2017 yılı içerisinde başlamayı ya da tamamlamayı planladığı çalışmaları içeren 2017 yılı iş planını yayınladı. Öne çıkan maddeler yazımızda.
2 yıl
2,6b
1
11
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

BTK, 2017 yılı iş planını açıkladı
Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yıl yayınlanan BTK iş planı çerçevesinde en heyecan verici gelişme Adil Kullanım Kotası noktasındaki düzenleme çalışmaları olmuştu. Çıktığı anda heyecan uyandıran bu çalışmaya dair detayları geride kalan yıl içerisinde görmüştük. Henüz bununla ilgili süreç devam ederken BTK, 2017 için de beklenen raporu yayınladı.

Özellikle bilgi güvenliği, dijital dönüşüm ve alt yapı konularına odaklandığı görülen BTK’nın yayınladığı çalışma planından bazı bilgileri sizler için derlemeye çalıştık. 

  • Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. maddesi kapsamında kişisel verilerin kayıt altına alınması ve gizliliğin korunması adına bir yönetmelik Haziran 2017’de yayınlanacak,
  • Elektronik Haberleşme sektöründe tüketicilerin ve işletmecilerin ihtiyaçlarına yönelik Tüketici Hakları Yönetmeliği Haziran 2017’ye kadar yeniden düzenlenecek,
  • Sabit internet hizmetinde kalitenin izlenmesi için bağımsız denetleyici modeline yönelik çalışmalar yapılacak Kasım 2017’ye kadar neticelendirilecek,
  • Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) yıl sonuna kadar tamamlanacak ve elektronik haberleşmede alt yapı bilgilerinin tek merkezde toplanması, tüm verilerin coğrafi bir harita üzerinde gösterilmesi sağlanacak,
  • Yeni Milli Monitör Sistemi (MMS) tedariki gerçekleştirilecek (Mevcut MMS altyapısında yer alan sabit ve mobil istasyonlardaki test ve ölçüm cihazlarının teknik ve ekonomik ömürlerini doldurmuş olması nedeniyle, yeni sabit, mobil ve taşınabilir monitör istasyonları ile araç, donanım ve yazılımlarının tedarik edilmesi planlanmıştır),
  • Kapsama – Hizmet Kalitesi Ölçüm Seti tedariki ile GSM, 3G ve 4.5G ölçümlerinin daha etkin yapılması adına donanım tedariki,
  • Elektromanyetik alan ölçüöm sertfikası kursu açılması ve BTK’nın yetkisi kapsamındaki tüm haberleşme alt yapılarında ölçümlerin yetkin personel tarafından yapılmasının zorunlu hale getirilmesi,
  • Kayıtlı Elektronik Posta ve Dijital İmza konusunda yaygınlık kazandırma çalışmaları,
  • İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması.

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fIs_Plani%2f2017_Is_Plani.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
frostburn 2 yıl en beğenilen
Where is the AKK?
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sekizeşittirbüyükd 2 yıl YveJhin
YveJhin

frostburn
Where is the AKK?

Gorusulup karar baglandigi icin olabilirmi .?
1 Mayis 2017 den itibaren ,kademeli hiz ve belirli dilimde akksiz kullanim.
1Ocak 2019 itibariylede Akk sisteminin tamamen devre disi birakilmasi.

kısacası yerli araba gibi unuturlar ne olsa 2019'a demişler
biraz esnetip fiyatı da ona göre döşerler olur biter.
YveJhinfrostburnWhere is the AKK?Gorusulup karar baglandigi icin olabilirmi .?1 Mayis 2017 den i...
Devamını Gör
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YveJhin 2 yıl frostburn
frostburn
Where is the AKK?

Gorusulup karar baglandigi icin olabilirmi .?
1 Mayis 2017 den itibaren ,kademeli hiz ve belirli dilimde akksiz kullanim.
1Ocak 2019 itibariylede Akk sisteminin tamamen devre disi birakilmasi.
frostburnWhere is the AKK?Gorusulup karar baglandigi icin olabilirmi .?1 Mayis 2017 den itibaren ,kademeli hiz ve belirli dil...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Turkforce 2 yıl
AKK için düzenleme zaten yapıldı ve yayınlandı.
Bu yılın yapılacakları için plan açıklanıyor, yapılmış iş için soru soruyorsunuz. İlginç milletiz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 2 yıl
btk nın tüketiciyi biraz olsun düşündüğünü sanmıyorum
aylık 60 liraya bir hizmet alıyorsun taahhüt imzalayıp
5-6 ay kullanıp iptal ettirmek istersen 600 lira cayma bedeli çıkıyor
hadi Türk Telekom yine biraz insaflı 600 çıkarıyor
superonline 1000 in altına düşmüyor
6 ay kullanıp iptal ettirmek isteyen birine aslına 1000 liranın üstünde bir fiyat da sokabilirler. 2000-3000 bu adamlar affetmez ama bu adam 6 ay kullanmış 60 lira vermiş. Geriye 18 ay kalıyor. 18 ay boyunca bu interneti iptal etmeden kullansa 1080 tl para ödeyecek. O yüzden çıkamıyorlar. Yoksa affetmezler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 2 yıl
geç bunları geç akkyi unutmayın gerisi teferruat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pelerinli 2 yıl
Öyle bir plan yazmışlar ki dostlar alışverişte görsün resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kygo2 2 yıl
sayfanın üstünde 2010 yazması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 2 yıl en beğenilen
Where is the AKK?
1 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YveJhin 2 yıl frostburn
frostburn
Where is the AKK?

Gorusulup karar baglandigi icin olabilirmi .?
1 Mayis 2017 den itibaren ,kademeli hiz ve belirli dilimde akksiz kullanim.
1Ocak 2019 itibariylede Akk sisteminin tamamen devre disi birakilmasi.
2 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2611 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
btk, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu ve
5 etiket daha 2017 iş planı Türkiye Gündemi Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Ruslar durmuyor: ABD'li liberal gruplara hack saldırısı yapıldı 2 yıl Google Play 5. yılını kutluyor, işte en çok indirilen oyun ve uygulamalar 2 yıl Kendi ağırlığının 90 katı kadar petrolü sudan ayıran sünger 2 yıl Türkiye’nin ilk "Drone Ligi" bu hafta sonu başlıyor 2 yıl Sosyal paylaşımcılara özel akıllı telefon: Alcatel A3 2 yıl 8 Mart’ta BKM Express ile BiTaksi seyahatleri sadece 1 TL! 2 yıl Nissan'ı geride bırakan Tesla; Ford ve General Motors'la arayı kapatıyor 2 yıl DNS üzerinden komut alan trojan keşfedildi 2 yıl Riot Games 10 milyon dolarlık davayı kazandı 2 yıl 1 milyondan fazla Gmail ve Yahoo hesabı Dark Web’de satılıyor 2 yıl Her yıl 1.7 milyon çocuk çevre kirliliği yüzünden hayatını kaybediyor 2 yıl WD My Cloud ürünlerinde önemli açıklar keşfedildi 2 yıl Nvidia Geforce GTX 1080 Ti derin analiz ve kutu açılışı videosu 2 yıl LG G6 ön siparişleri Güney Kore’de 400 bine ulaştı 2 yıl Toshiba’nın bellek bölümüne TSMC de talip 2 yıl Uber'de bedava yolculuk yapmayı sağlayan güvenlik açığı bulundu 2 yıl Turkcell’in Zeka Küpü Projesi gençlere robot yapma ortamı sunuyor 2 yıl NASA, radyasyondan koruyan yeleği test edecek 2 yıl Rekabet Kurumu, Yandex'in şikayeti ile Google’a soruşturma başlattı 2 yıl Otomasyon, ABD’de yüzde 35'e varan vergi kaybına neden olabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN BTK, 2017 yılı iş planını açıkladı Sonraki Çin’in kuantum radarı F-35’leri devre dışı bırakabilir 2 yıl USB’den bulaşan zararlı yazılımlara karşı kendiniz tedbir alabilirsiniz 2 yıl Opel resmen Citroen ve Peugeot ortaklığına dahil oldu 2 yıl IoT cihazlarında “arka kapı” olduğu ortaya çıktı! 2 yıl Lucid Air "Launch Edition" 165 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak 2 yıl Windows telefonlar 2021 yılına kadar tarih olacak 2 yıl PlayStation VR’a 200’den fazla yeni içerik geliyor 2 yıl Logan gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı 2 yıl Google’dan bu kez akıllı şapka 2 yıl Tesla kaza sonrası yine uyardı: Otomatik pilot sadece bir yardımcı! 2 yıl Microsft Windows güncelleme boyutları yüzde 35 oranında azalıyor 2 yıl Baidu’nun CEO’su, Çin’in Elon Musk’ı olabilir 2 yıl Lityum iyon pillerin mucidinden yeni bir pil teknolojisi 2 yıl Apple 32GB’lık iPhone 6 modelini satışa sunuyor 2 yıl Deadpool 2’den ilk ön tanıtım geldi 2 yıl Sony Xperia XZ Premium ön inceleme videosu: "İlklerin telefonu" 2 yıl Facebook Messenger'a “beğenmeme” butonu geliyor! 2 yıl Neredeyse tüm insan beynini çevreleyen bir nöron bulundu 2 yıl Opel resmen PSA Grubu'na katılıyor 2 yıl Sosyal medya bağımlılığı nasıl anlaşılır? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim