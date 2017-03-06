BTK, 2017 yılı iş planını açıkladı

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Geçtiğimiz yıl yayınlanan BTK iş planı çerçevesinde en heyecan verici gelişme Adil Kullanım Kotası noktasındaki düzenleme çalışmaları olmuştu. Çıktığı anda heyecan uyandıran bu çalışmaya dair detayları geride kalan yıl içerisinde görmüştük. Henüz bununla ilgili süreç devam ederken BTK, 2017 için de beklenen raporu yayınladı.

Özellikle bilgi güvenliği, dijital dönüşüm ve alt yapı konularına odaklandığı görülen BTK’nın yayınladığı çalışma planından bazı bilgileri sizler için derlemeye çalıştık.

Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51. maddesi kapsamında kişisel verilerin kayıt altına alınması ve gizliliğin korunması adına bir yönetmelik Haziran 2017’de yayınlanacak,

Elektronik Haberleşme sektöründe tüketicilerin ve işletmecilerin ihtiyaçlarına yönelik Tüketici Hakları Yönetmeliği Haziran 2017’ye kadar yeniden düzenlenecek,

Sabit internet hizmetinde kalitenin izlenmesi için bağımsız denetleyici modeline yönelik çalışmalar yapılacak Kasım 2017’ye kadar neticelendirilecek,

Elektronik Haberleşme Altyapı Bilgi Sistemi (EHABS) yıl sonuna kadar tamamlanacak ve elektronik haberleşmede alt yapı bilgilerinin tek merkezde toplanması, tüm verilerin coğrafi bir harita üzerinde gösterilmesi sağlanacak,

Yeni Milli Monitör Sistemi (MMS) tedariki gerçekleştirilecek (Mevcut MMS altyapısında yer alan sabit ve mobil istasyonlardaki test ve ölçüm cihazlarının teknik ve ekonomik ömürlerini doldurmuş olması nedeniyle, yeni sabit, mobil ve taşınabilir monitör istasyonları ile araç, donanım ve yazılımlarının tedarik edilmesi planlanmıştır),

Kapsama – Hizmet Kalitesi Ölçüm Seti tedariki ile GSM, 3G ve 4.5G ölçümlerinin daha etkin yapılması adına donanım tedariki,

Elektromanyetik alan ölçüöm sertfikası kursu açılması ve BTK’nın yetkisi kapsamındaki tüm haberleşme alt yapılarında ölçümlerin yetkin personel tarafından yapılmasının zorunlu hale getirilmesi,

Kayıtlı Elektronik Posta ve Dijital İmza konusunda yaygınlık kazandırma çalışmaları,

İnternet alan adları yönetiminin yeniden yapılandırılması.

https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fIs_Plani%2f2017_Is_Plani.pdf