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BTK, bayilerin aboneleri mağdur eden oyununa el koydu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, tüketicilerin yıllardır süregelen internet ve mobil iletişim hizmetlerinde bayi kanalı ile yapılan işlemler noktasındaki şikayetlerine el koydu.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BTK, bayilerin aboneleri mağdur eden oyununa el koydu
İnternet ve mobil iletişim hizmetleri sunan şirketlerle ilgili olarak bir süredir tüketicilerin şikayetlerini inceleyen BTK, şikayete konu olan durumların nedenlerini analiz etmiş. Yapılan incelemelerde yaşanan tüm bu olumsuz durumların bayi kanalları ile gerçekleştirildiği ortaya çıkmış.

Bu çerçevede abone mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için yapılacak düzenlemelere doğrudan abone beyanını zorunlu kılan bir dizi değişiklik yapıldı. Abonelere sunulan hizmet şartlarında gerçekleştirilecek değişikliklerin ispatlanabilir olmasını zorunlu kılan BTK, tarife kapatma, yeni hizmet satışı, katma değerli hizmetlerin kullandırılması gibi işlemler eğer bayi kanalı ile gerçekleştiriliyorsa abonenin talebinin sms, e-posta, yazılı belge gibi yöntemlerle kayıt altına alınması zorunlu hale geliyor. Ayrıca yapılan tüm değişiklikler için aboneye yine aynı yollarla bir geri bilgilendirmenin sunulması şartı koşuluyor.

Altı ay içerisinde bu noktada çalışmaların tamamlanması emrini veren BTK'nın bu çalışması ile bayilerin özellikle hedeflerini doldurmak için aboneleri habersiz bir şekilde farklı servislere abone etmesi gibi sorunlar da tarihe karışmış olacak.

http://btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fKurul+Kararı%2f(445)_(03)+Bayi+Kanalı+İle+Yapılan+İşlemler_05_10_2015.pdf Yorum Yaz
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Tekno moomce 3 yıl en beğenilen
BTK Önce adil kulanım kotasına el atsın sınırsız adı altında sınırlı internet bu ne perhiz ne lahana tuşusu
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kımyasal 3 yıl
Tüm kurumlar işini titizlikle yaptığı zaman daha hızlı kalkınan bir ülke olacağız.
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Exnuc 3 yıl
Bu hükümet bu konularda yararlı işler yapıyor nasıl öveceğiz ki! Hayır, olamaz!


İptal ettirmek istediğim Digiturk kaydımı gerekli bilgilerim ile birlikte fax olarak gönderdim. 24 saat dolmadan geri dönüş yaptılar ve işlemi bitirdim. Devlet bu konulara el atmadan önce yaşanan sıkıntıları buradaki bir çok insan iyi bilir.
Bu hükümet bu konularda yararlı işler yapıyor nasıl öveceğiz ki! Hayır, olamaz!İptal ettirmek istediğim Digiturk kaydımı gerekli bilgile...
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Bfg10k 3 yıl
Exnuc
Bu hükümet bu konularda yararlı işler yapıyor nasıl öveceğiz ki! Hayır, olamaz!
İptal ettirmek istediğim Digiturk kaydımı gerekli bilgilerim ile birlikte fax olarak gönderdim. 24 saat dolmadan geri dönüş yaptılar ve işlemi bitirdim. Devlet bu konulara el atmadan önce yaşanan sıkıntıları buradaki bir çok insan iyi bilir.

Digiturk denen kalitesiz firma faks piyasada kalmadığı için bilerek faksla iptale zorluyor. Oysaki kanunda açıkça belirtiyor; eposta, çağrı merkezi, firmanın internet sitesindeki iletişim formu, faks, bayi gibi yollarla da iptal edilebilir üyelik. Ama Digiturk denen kanun tanımaz firma faks hariç yolları kabul etmiyor kendince ve kanunu da hiçe sayıyor. BTK hiçbir yaptırımı yok sadece 10 bin lira para kesiyor ki bu tutar aşırı düşük ve tutar cezası saçma ötesi bir uygulama.
Ben iptal işlemlerinde kanunda yazdığı gibi telefonla iptali istedim yapmadılar, üstüne üyeliği sıfırdan yenilemişler habersiz, ben de tüketici hakem heyetine verdim eşşek gibi iptal ettiler. Ha faks yollamadık mı onu da 3-4 farklı yerden yolladık ama adamlar bize ulaşmadı diyor, ya da faks numaraları sürekli meşgul.
Kısaca kanunu başta firmalar tanımıyorken, kanunlarda adam akıllı bir yaptırım yokken ister BTK olsun adı ister ZTK olsun bir nane olmaz. Adamlar açıkça bizi BTK bağlamaz diyor telefonda, ötesi var mı bunun?
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AMC 3 yıl Bfg10k
Btk istiyor zaten fax digi ile alakası yok.
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Bfg10k 3 yıl
Kanun çıkıyor da içi boş çıkıyor. Sözde internet ve telefon taahhütlerinde istenilen zamanda çıkıldığında herhangi bir ceza ödeme şartı kaldırılmıştı ama adamlarda indirim uyguladık ayağına sözleşme bozulduğu için her ay sözde indirimi yansıtıyor ve toplama baksanız aşırı yüksek cayma cezaları çıkıyor. Kağıt üstünde baksan tüketici yararına ama uygulamada tamamen sıfır.
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phoenixae 3 yıl
burada akk'yi eleştirmek yerine BTK'nın sitesine girip şikayet ve öneride bulunabilirsiniz ben öyle yaptım.
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CWaRRioR 3 yıl
Tekno moomce
BTK Önce adil kulanım kotasına el atsın sınırsız adı altında sınırlı internet bu ne perhiz ne lahana tuşusu

Altyapıyı geliştirmek yerine AKK koymak daha kolay gelmiş belli ki. Ayrıca upload hızları da trajikomik.
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Umutcan 3 yıl CWaRRioR
CWaRRioR

Tekno moomce

BTK Önce adil kulanım kotasına el atsın sınırsız adı altında sınırlı internet bu ne perhiz ne lahana tuşusu


Altyapıyı geliştirmek yerine AKK koymak daha kolay gelmiş belli ki. Ayrıca upload hızları da trajikomik.

Altyapıyı geliştirmek demek kardan kısmak demek, cebe giren paradan kısmaktansa kullanıcıya AKK kitleyip maksimum kar etmek daha mantıklı geliyor.
Diğer ülkelerin internet servislerinden pahalıya satıp daha çok kar yap, ama harcama yapma. Olay budur, ADSL altyapısı tekel olduğu için de tüm firmalar birbirinin kopyası.
TTnet'ten alıp satıyorlar. Yani gerçek bir rekabet yok.
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kadirirdem 3 yıl
Su kurumlar bir isini duzgun yapsa zaten ulkece kalkinir..
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Myhunter 3 yıl
Evet ama yetmez,daha çok kontrol etmeli
Bayilerin ve operarörlerin işgüzarlığından bıktık
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Patren 3 yıl
akk yede tekrar bir el atıp düşen hızın yarısı olması lazım
20 mb hız varsa 50 gb sonra 10mb olmalı
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esmerbuyucu 3 yıl Patren
patren
akk yede tekrar bir el atıp düşen hızın yarısı olması lazım
20 mb hız varsa 50 gb sonra 10mb olmalı

Akk hiç olmamalı.
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Qonrul 3 yıl
konuyla alakasız olacak ama btk ya şikayette bulunmak için üye oldum. aktivasyon kodu gönderildi mailime. aktif etmek için linke tıklayın diyor. tıkladığımda ise şu ekran karşıma çıkıyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


haliyle hesabı aktif olmadığı için üye girişi yapamıyorum. bu sorunla karşılaşan veya çözümü bilen bi forumdaş var mı
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esmerbuyucu 3 yıl
BTK'dan nefret ediyorum
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biggame 3 yıl esmerbuyucu
btkmı hükümet mi siz gidip oy vermediniz mi birde kalkmışsın sınırsız 4mbite kadar internet alıyorsun fiyatı 91tlye kadar dayanıyor bu mudur izmet ey telekomu öven btk zalimleri verdiğim her kuruş haram olsun hizme zaten sıfır 16mbite kadar ve kotalı kotasız paketi bile yok türknetin bumudur hizmet
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kımyasal 3 yıl
Tüm kurumlar işini titizlikle yaptığı zaman daha hızlı kalkınan bir ülke olacağız.
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Tekno moomce 3 yıl
BTK Önce adil kulanım kotasına el atsın sınırsız adı altında sınırlı internet bu ne perhiz ne lahana tuşusu
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