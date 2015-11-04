BTK, bayilerin aboneleri mağdur eden oyununa el koydu

İnternet ve mobil iletişim hizmetleri sunan şirketlerle ilgili olarak bir süredir tüketicilerin şikayetlerini inceleyen BTK, şikayete konu olan durumların nedenlerini analiz etmiş. Yapılan incelemelerde yaşanan tüm bu olumsuz durumların bayi kanalları ile gerçekleştirildiği ortaya çıkmış.

Altı ay içerisinde bu noktada çalışmaların tamamlanması emrini veren BTK'nın bu çalışması ile bayilerin özellikle hedeflerini doldurmak için aboneleri habersiz bir şekilde farklı servislere abone etmesi gibi sorunlar da tarihe karışmış olacak.

http://btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fKurul+Kararı%2f(445)_(03)+Bayi+Kanalı+İle+Yapılan+İşlemler_05_10_2015.pdf

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Bu çerçevede abone mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için yapılacak düzenlemelere doğrudan abone beyanını zorunlu kılan bir dizi değişiklik yapıldı. Abonelere sunulan hizmet şartlarında gerçekleştirilecek değişikliklerin ispatlanabilir olmasını zorunlu kılan BTK, tarife kapatma, yeni hizmet satışı, katma değerli hizmetlerin kullandırılması gibi işlemler eğer bayi kanalı ile gerçekleştiriliyorsa abonenin talebinin sms, e-posta, yazılı belge gibi yöntemlerle kayıt altına alınması zorunlu hale geliyor. Ayrıca yapılan tüm değişiklikler için aboneye yine aynı yollarla bir geri bilgilendirmenin sunulması şartı koşuluyor.