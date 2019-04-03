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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BTK'nın eSIM kararı yürürlüğe girdi!

Fiziksel SIM'lerin yerini alacak eSIM teknolojisine geçiş için BTK 5 önemli karar aldı. eSIM için sunucuların Türkiye'de bulundurulması ve yerli üretim şartı bulunuyor.
1 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Yusuf Akbaş
Yazar
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BTK'nın eSIM kararı yürürlüğe girdi!
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada eSIM teknolojisinin ülkemizde kullanılacağının müjdesinin vermiş ve bu teknolojinin altyapısının hazırlanmasında BTK’nın rol alacağını duyurmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), “Uzaktan Programlanabilir SIM Teknolojileri (eSIM)” başlıklı kararını yayımlandı.
Fiziksel SIM'in yerini alacak eSIM teknolojisi, telefona herhangi bir kart takmadan mobil operatörden hizmet almanızı sağlıyor. Cihaz içerisinde yalnızca nokta kadar yer kapladığı için üreticilerin eSIM teknolojisine ilgisi her geçen gün artıyor. Apple Watch ve yeni iPhone modellerinde eSIM teknolojisi bulunuyor.

Sunucular Türkiye’de konumlandırılacak

eSIM teknolojisine geçiş için mobil operatörlerin 29 Şubat 2020 tarihine kadar BTK’nın belirlediği şartlara uygun şekilde altyapı hazırlaması gerekiyor. BTK, eSIM teknolojisinde siber güvenliğin azami seviyede tutulmasını, milli güvenliğe önem verilmesini ve sunucuların Türkiye’de tutulmasını istiyor.

eSIM platformu için gerekli ekipman ve yazılımlar da dahil tüm yapı, sistem ve depolama birimlerinin,  ülkemiz sınırları içerisinde tesis edilmesine karar verildi. eSIM abonelik yönetimi, profil verisi hazırlama, güvenli yönlendirme, abonelik profili yönetimine ilişkin mobil uygulamalar ve veri merkezinde kullanılacak yazılımların sunucularının da Türkiye’de bulundurulması gerekiyor. İşletmecilerin 29 Şubat 2020 tarihinde kadar bu sunucuları Türkiye’de konumlandırması gerekecek.

Yerli malı belgesi zorunlulığu

İşletmecilerin sunucuları Türkiye’de konumlandırması yeterli olmayacak. Aynı zamanda eSIM için işletmeciler tarafından kurulacak, kullanılacak ve GSMA standardında belirtilen sertifikasyona tabi sistem bileşenlerinin Türkiye’de üretilmesi gerekecek. Bu bileşenler için 29.02.2020 tarihine kadar yerli malı belgesi alınmasına karar verildi.

Fiziksel SIM’ler ile aynı mevzuata tabii tutulacak

Aksi belirtilmediği sürece eSIM’ler fiziksel SIM’ler ile aynı yükümlülüklere tabii tutulacak. Bu sayede kafa karışıklığı yaşanmayacak, eSIM’e geçiş kolaylaşacak.

Kayıtsız kullanım sınırı 120 gün

Yurt dışından getirilen IMEI kayıtsız telefonlar, tıpkı fiziksel SIM’de de olduğu gibi 120 gün kullanım ile sınırlandırılacak. eSIM IMEI’si kaydedilmeyen telefonlar, 120 günün ardından aramaya kapatılacak.

eSIM teknolojisini kullanan ülke sayısı her geçen gün artıyor. Akıllı telefon ve akıllı saat üreticileri yeni modellerinde eSIM teknolojisine yer veriyor. Fiziksel SIM, telefon içerisinde büyük bir alan kapsıyor ve telefonların bir miktar daha kalın olmasına neden oluyor. Cihaz içerisinde kapladığı alan nedeni ile akıllı saat gibi küçük ürünlerde fiziksel SIM girişi yerine sadece eSIM’e yer veriliyor.

BTK’nın aldığı karara göre operatör firmaların 29 Şubat 2020’ye kadar gerekli altyapıyı sağlaması gerekiyor. eSIM’e geçişin bu tarihten itibaren yapılacağını göz önüne aldığımızda eSIM’in Türkiye’ye gelmesine en az 1 sene kaldığını söyleyebiliriz.



https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/uzaktan-programlanabilir-sim-teknolojileri-esim/053-2019-web.pdf Yorum Yaz
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Pizza Steve 1 ay en beğenilen 9unkarekoku
9unkarekoku
Desenize bir gelir kalemi (sim kart ücreti) daha tarih oluyor


Devlet e-sim vergisi diye bir vergi ekler telefonlara. Öyle tahsil eder vergiyi.
9unkarekokuDesenize bir gelir kalemi (sim kart ücreti) daha tarih oluyorDevlet e-sim vergisi diye bir vergi ekler ...
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Extreme Victory 1 ay surfer
turkiyede monte edilince yerli mali oluyor bknz: vestel venus
1 Yanıt Yanıtla +25
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Mobil Uzman 1 ay
eSiM'e geçenlere Turk Telekom 3 ay boyunca tarifedeki internetin 2KATI internet hediye edecek. Kampanyayı önerdim,kabul edilecek büyük ihtimal.
Şuan sim kartınız 4.5G özellikli ise tarifenizdeki internetin 2 katı internet almak için 2KAT yazıp 5555'e ücretsiz göndermeniz yeterli.
eSiM'e geçenlere Turk Telekom 3 ay boyunca tarifedeki internetin 2KATI internet hediye edecek. Kampanyayı önerdim,kabul edilecek büyük ihtimal.Şuan sim k...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Marrusia 1 ay
Android tarafinda Pixel haric Esim kullanan android telefon bilmiyorum ben.TR'de Olmasi guzel olur ama en azindan LTE saatler kullanilir fakat telefon kismina bence yakin zamanda 2-3 yil gecis olmayacak.
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DH Misafiri 1 ay
tamamı palavra bunların
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medverdev 1 ay
e-sim vergisi bekliyoruz
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homebird 1 ay

"Marka" ve "mal" terimleri çok karıştırılıyor.
Bir "mal", hangi ülkede son kullanıcının kullanabildiği hale geliyorsa o ülkenin malı olur. Ve ürünün üzerine o ülkenin adı yazılır. Yani kullandığımız ürünlerin büyük bir çoğunluğu son formuna Çin' de kavuştuğu için "Çin malı" olarak nitelendirilir. İşlemcisinin Kore'den ramlerinin ABD'den, anakartının Tayvan'dan olması sonucu değıştirmez.
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DH Misafiri 1 ay
Adamlar bize gb satıyor biz neyin derdindeyiz
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DH Misafiri 1 ay
Profilinde atatürk resmi var dediğin şeye bak, elbetteki işin bir yerinden başlamak lazım. Önce montaj sonra ufaktan bir kaç parçasını yapmaya başlıyorsun sonra bakmışsın ki yüzde yüzü yerli. Ama Atatürk gibi, sizin gibi çakma Atatürkçüler gibi değil. Birde yapılanı beğenin birader.
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CaRviLLE 1 ay
29 şubat derken? Kırmızı kar yağınca mı yani?
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Bysnbad 1 ay CaRviLLE
Seneye subat 29 çekecegine göre kırmızı kar yagmaz
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DH Misafiri 1 ay
Bu temenni mi? yoksa nasıl ?
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mcrew 1 ay
Genelde bu sektörde hep geriden geliriz.
Millet 4G denemeleri yaparken biz daha 3G ihalesi yapmamıştık. E-sim de bu kadar geriden girmemiz şaşırttı beni.
E-sim ile bayilere olan ilgi az da olsa azalır diye düşünüyorum. İnternet üzerinden numara taşıma işlemleri artar. Tabi bunun için ıslak imza olayıni da bir şekilde aşamaları gerekiyor.
Bir de e-sim olayıyla birlikte özellikle dünya da isim yapmış ve herkes tarafından bilinen Vodafone ahl de 300 kusur liraya turiste hat satamaz umarım.
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serdarski 1 ay mcrew
e-sim olayını bilmem ama ben bütün işlemlerimi operatörlerin onLine işLem merkezinden yapıyorum. Bu sayede numara taşıma haricinde bayiye uğramıyorum bile..
Teknoloji konusunda bu ülkenin geriden geldiği doğrudur.
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DH Misafiri 1 ay
Çinde monte edilen iphonler çin malı öyle mi? örümcek beyinli
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kenbalx 1 ay DH Misafiri
Tabiki iphone çin malı. Arkasında bile yazıyor telefonların. Aslında bişeyin ne malı olduğu ençok parayı kimin kazandığına bağlı olması gerekir. Yoksa herşey neredeyse çin malı...
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