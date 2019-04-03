BTK'nın eSIM kararı yürürlüğe girdi!

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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada eSIM teknolojisinin ülkemizde kullanılacağının müjdesinin vermiş ve bu teknolojinin altyapısının hazırlanmasında BTK’nın rol alacağını duyurmuştu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), “Uzaktan Programlanabilir SIM Teknolojileri (eSIM)” başlıklı kararını yayımlandı.

Fiziksel SIM'in yerini alacak eSIM teknolojisi, telefona herhangi bir kart takmadan mobil operatörden hizmet almanızı sağlıyor. Cihaz içerisinde yalnızca nokta kadar yer kapladığı için üreticilerin eSIM teknolojisine ilgisi her geçen gün artıyor. Apple Watch ve yeni iPhone modellerinde eSIM teknolojisi bulunuyor.

Sunucular Türkiye’de konumlandırılacak

eSIM teknolojisine geçiş için mobil operatörlerin 29 Şubat 2020 tarihine kadar BTK’nın belirlediği şartlara uygun şekilde altyapı hazırlaması gerekiyor. BTK, eSIM teknolojisinde siber güvenliğin azami seviyede tutulmasını, milli güvenliğe önem verilmesini ve sunucuların Türkiye’de tutulmasını istiyor.

eSIM platformu için gerekli ekipman ve yazılımlar da dahil tüm yapı, sistem ve depolama birimlerinin, ülkemiz sınırları içerisinde tesis edilmesine karar verildi. eSIM abonelik yönetimi, profil verisi hazırlama, güvenli yönlendirme, abonelik profili yönetimine ilişkin mobil uygulamalar ve veri merkezinde kullanılacak yazılımların sunucularının da Türkiye’de bulundurulması gerekiyor. İşletmecilerin 29 Şubat 2020 tarihinde kadar bu sunucuları Türkiye’de konumlandırması gerekecek.

Yerli malı belgesi zorunlulığu

İşletmecilerin sunucuları Türkiye’de konumlandırması yeterli olmayacak. Aynı zamanda eSIM için işletmeciler tarafından kurulacak, kullanılacak ve GSMA standardında belirtilen sertifikasyona tabi sistem bileşenlerinin Türkiye’de üretilmesi gerekecek. Bu bileşenler için 29.02.2020 tarihine kadar yerli malı belgesi alınmasına karar verildi.

Fiziksel SIM’ler ile aynı mevzuata tabii tutulacak

Aksi belirtilmediği sürece eSIM’ler fiziksel SIM’ler ile aynı yükümlülüklere tabii tutulacak. Bu sayede kafa karışıklığı yaşanmayacak, eSIM’e geçiş kolaylaşacak.

Kayıtsız kullanım sınırı 120 gün

Yurt dışından getirilen IMEI kayıtsız telefonlar, tıpkı fiziksel SIM’de de olduğu gibi 120 gün kullanım ile sınırlandırılacak. eSIM IMEI’si kaydedilmeyen telefonlar, 120 günün ardından aramaya kapatılacak.

eSIM teknolojisini kullanan ülke sayısı her geçen gün artıyor. Akıllı telefon ve akıllı saat üreticileri yeni modellerinde eSIM teknolojisine yer veriyor. Fiziksel SIM, telefon içerisinde büyük bir alan kapsıyor ve telefonların bir miktar daha kalın olmasına neden oluyor. Cihaz içerisinde kapladığı alan nedeni ile akıllı saat gibi küçük ürünlerde fiziksel SIM girişi yerine sadece eSIM’e yer veriliyor.

BTK’nın aldığı karara göre operatör firmaların 29 Şubat 2020’ye kadar gerekli altyapıyı sağlaması gerekiyor. eSIM’e geçişin bu tarihten itibaren yapılacağını göz önüne aldığımızda eSIM’in Türkiye’ye gelmesine en az 1 sene kaldığını söyleyebiliriz.

https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/uzaktan-programlanabilir-sim-teknolojileri-esim/053-2019-web.pdf