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eSIM dönemiyle SIM kartlar tarih oluyor

Yaklaşan eSIM dönemiyle artık operatör ve numara değişikliklerinde bile SIM kartın değişmesine gerek kalmayacak. Geleneksel SIM kartları tarihe gömecek eSIM teknolojisinin tüm detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
22,7b
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39
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Şu ana kadar eSIM'lerin yaygınlaşmış olmaması büyük bir eksiklik olarak görülüyor. Embedded-SIM (gömülü SIM) teknolojisi, hücresel şebekelere çok daha uygun bir şekilde bağlanabilme potansiyeline sahip olmasına rağmen 2013'ün başından bu yana tüketicilere yansıyan herhangi birşey yok. Ancak geçen yıl GSM Alliance (GSMA), birden fazla profil ve cihaza destek getirecek güncellenmiş yönergeleri yayınladı. O günden bu yana, Microsoft, Intel, ve Qualcomm arasındaki, tümleşik eSIM'li yeni nesil bağlı PC'ler üzerinde yapılan ortaklık sayesinde, bu teknolojiyi önümüzdeki birkaç yıl içinde her türlü cihazda görmemiz mümkün olacak.
Abone Kimlik Modülünün kısaltması olan SIM, telefon, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı saatinizdeki bir tepsiye yerleştirdiğiniz küçük, tırnak boyutunda bir plastik parçasıdır. Genellikle telefonlarda kullanılan SIM kartlar, hesabınız için benzersiz bir referans numarası içerir. Böylece operatörünüz kimi ücretlendireceğini ve ne kadar erişim vereceğini tanımlayabilir. Kartın ayrıca az sayıda kişi ve SMS mesajını saklayabilecek dahili hafızası da var.

Fiziksel SIM kartın sonu geliyor

eSIM kullanımıyla birlikte bu küçük fiziksel kartla uğraşma derdi kalmayacak. Gömülü SIM'ler, plastik kartın tanımlama teknolojisini cihazın işlemcisine veya modeme entegre ediyor. Qualcomm bunu Snapdragon 835 yonga setinde sunarken, Intel tarafında bu teknoloji mevcut XMMTM 7260 modemde ve yaklaşmakta olan XMM 7360 modelinde desteklenecek. Ancak bu yeni bir cihaz satın almanız gerektiği anlamına gelmiyor. Cihazınızın SIM kart tepsisine yerleştireceğiniz bir adaptörle geçiş mümkün olacak.
Ayrıca Bkz. "İlk dijital kimlik prototipi tanıtıldı"
eSIM'ler RSP'nin (remote SIM provisioning) yeni sürümüyle farklı profilleri (veya hesapları) depolayabilecek ve bunlar arasında geçiş yapabilecek. Böylece yeni bir kart almadan kolayca operatör ve numara değiştirebileceksiniz. Bu da operatörlerin fiziksel mağazasına gitmeye gerek kalmadan mobil veri paketi satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Dünya genelinde yaklaşık 800 mobil operatörün çıkarlarını temsil eden GSMA, bu yeteneği telefon dışındaki cihazlarla genişletmek için Mart ayında RSP teknik özelliklerini güncelledi.

SIM tepsisi kalkıyor: Daha ince cihazlar yolda

Operatörlerin eSIM üzerinden ağlarına erişilebilmesi için öncelikle bu teknolojiyi desteklemeleri gerekecek. Şu ana kadar T-Mobile, AT&T ve dünya çapındaki yaklaşık 20 operatör, eSIM bağlantılı PC'lerin Windows Store'dan veri satın alabilmesi için Microsoft ile işbirliği yapacaklarını belirttiler. eSIM teknolojisi sadece fiziksel mağazalara gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmakla kalmayacak aynı zamanda SIM kart tepsisini de tarihe gömerek daha küçük cihazların önünü açacak. SIM kartlar, dizüstü bilgisayar ve telefonlarda çok yer kaplamadığından, kazanılan alan giyilebilir teknoloji ürünlerinde daha fazla avantaj sağlayacak. Fiziksel SIM tepsisi gereksiniminin ortadan kalması, cihaz üreticilerin daha ince LTE özellikli akıllı saatler tasarlamalarına imkan verebilir.
eSIM'in avantajlarından ve operatör esnekliğinden faydalanabilmemiz için hala önümüzde birkaç ay var. Ancak ASUS, Lenovo ve HP gibi şirketlerin eSIM özellikli PC girişimleri göz önüne alındığında bu teknolojiye çok yakında kavuşacağımız söylenebilir. Kim bilir, belki bu yeni girişimle birlikte birkaç yıl sonra fiziksel SIM kartlara tamamen elveda bile diyebiliriz.

https://www.engadget.com/2017/06/19/its-esim-time/ Yorum Yaz
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macromedia21 2 yıl en beğenilen myhotyro
Orijinalden alıntı: myhotyro
"SIM tepsisi kalkıyor: Daha ince cihazlar yolda" derken, SIM'den daha ince bataryalar üretildi de bizim mi haberimiz yok? 1mm kalınlıkğında SIM temsisinden daha ince ince telefon olsa bile nasıl tutmayı planlıyorsunuz?

Selam, haberi tam okumuş olsaydınız SIM tepsisinin kalkmasının, akıllı telefonlardan ziyade daha küçük akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojilere avantaj sağlayacağını belirttiğimizi görmüş olurdunuz. Zira bu tür teknolojilerde milimetrik alanın bile önemi büyük.
Kolay gelsin...
Onur SEVEN
Orijinalden alıntı: myhotyro"SIM tepsisi kalkıyor: Daha ince cihazlar yolda" derken, SIM'den daha ince bataryalar üretildi de bizim mi haberimiz yok? 1m...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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Kerim5100 2 yıl
NSA bunu beğendi :D
1 Yanıt Yanıtla +21
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Virinom 2 yıl macromedia21
macromedia21

myhotyro
"SIM tepsisi kalkıyor: Daha ince cihazlar yolda" derken, SIM'den daha ince bataryalar üretildi de bizim mi haberimiz yok? 1mm kalınlıkğında SIM temsisinden daha ince ince telefon olsa bile nasıl tutmayı planlıyorsunuz?

Selam, haberi tam okumuş olsaydınız SIM tepsisinin kalmasının, akıllı telefonlardan ziyade daha küçük akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojilere avantaj sağlayacağını belirttiğimizi görmüş olurdunuz. Zira bu tür teknolojilerde milimetrik alanın bile önemi büyük.
Kolay gelsin...
Onur SEVEN

Haberi okudum yine de öyle bir şey belirttiğinizi görmedim. Haberin bir kenarında akıllı saatlerden bahsettiniz diye diğer cümlede onu belirttiğinizi anlayamayız. Cümlenin içeriğinde belirtmeniz gerekir. "Her ne kadar akıllı telefonlar bir anlam ifade etmese de giyilebilir cihazlardan SIM kartı tepsisinin kalkması daha ince cihazlar görmemizi sağlayabilir." Gibi bir cümle mesela.
macromedia21myhotyro"SIM tepsisi kalkıyor: Daha ince cihazlar yolda" derken, SIM'den daha ince bataryalar üretildi d...
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Mandollph 2 yıl
Gerçekten çok enteresan, son zamanlarda sim kartlara bakınca kasetli atari nostaljisi yaşıyordum ve şimdi gelip de bu konuyu görünce afalladım
Buna ne sebep oluyor acaba, telefonlar da çağ atlamış gibi değiller henüz...
Numara taşıma ve benzeri işlemleri hızlandıracaksa neden tercih edilmesin ki? Güvenliği yüksek tutulursa, sürekli telefon ve operatör değiştirmeyenler için dahi gayet kullanışlı ve "hijyenik" olur...
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DH Misafiri 2 yıl
Hem teknoloji gelişimi hemde ülkemizdeki vergi sistemine sağlayacağı katkı için güzel haber(!) Şimdiden geleceğini görür gibiyim. Yurtdışından getirilen cihazların gömülü sim numaraları için ek ücretler, özellikle abd çıkışlı ürünleri kaydettirirken ek ücretler vs. Umarım ben kötü düşünüyorumdur.. Neredeyse kullandığımız her cihazda gsm hattı varken ve dünya bu denli gelişirken, bizde ek kayıt ücretleriyle birlikte kişi başı 1 yurtdışı kayıtlı cihaz kullanabilme özgürlüğü(!) bu konuda tüm umutlarımı bitirmeye yetiyor.
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esmerbuyucu 2 yıl
en.wikipedia.org/...
Nano-Sim kart(sadece kart) 70mm3 yer kaplarken eSim 30mm3 yer kaplıyor ki bu yarıdan fazla yer kazanımı demek.
Üstelik telefon çalınmalarının büyük ölçüde sonlanması da cabası.
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serdarski 2 yıl
aklıma takılan şey;
bir operatörden aldığın cihazı diğer operatörün sim kartıyla kullanamayacak mıyız?
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Logic_Man 2 yıl serdarski
Türkiyede operatörlerin cihazlara sim kilidi koyması yasak.
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ipli jeton 2 yıl
Şu forumu bi düzeltemediniz gitti. Mesajı duzenle diyorum, yeni konu açma sayfası geliyor.
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ipli jeton 2 yıl
Şu forumu bi düzeltemediniz gitti. Mesajı duzenle diyorum, yeni konu açma sayfası geliyor.
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dostum kertenkele 2 yıl
Geç bile kaldılar gelişen telefon teknolojisi yanında çok geri kaldılar gereksiz yer kaplıyor ayrıca. Bundan sonra sıra hafıza kartlarında telefon hafızaları 256 gb ve üstü oldu mu onlara da gerek kalmayacak
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aycibin 2 yıl dostum kertenkele
dostum kertenkele
Geç bile kaldılar gelişen telefon teknolojisi yanında çok geri kaldılar gereksiz yer kaplıyor ayrıca. Bundan sonra sıra hafıza kartlarında telefon hafızaları 256 gb ve üstü oldu mu onlara da gerek kalmayacak

dahili 64GB farkına 750TL fark alınırken 256GB'ın maliyeti mantıklı mı SD kart yanında?
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sis651 2 yıl
Sık sık telefon değiştirip aynı kartı farklı telefonlarda kullananlar için biraz sıkıntı olacak ama çok da önemli değil. Aletlerin içinde biraz yer açılacak o kadar. Telefonları iyice eline alınca kırılır hale getirmeye çalışıyor galiba bunlar. :)
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esmerbuyucu 2 yıl
Kaç sene önce yapmaları gerekirdi. Geç bile kaldılar. Telefonların içinin rahatlamasına ihtiyacı var. Yeni teknolojilere yer açılması gerek.
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Silent Guardian 2 yıl
Sadece ufak cihazlarda değil. Telefonda da kesinlikle etkisi olacaktır. O sim modülü sadece sim karttan ibaret değil. Tüm iç kasa değişimi gerektiriyor. Rahatlıkla 400-500 mahlik bir özgürlük sağlayacaktır kompakt bileşenlerle.
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MaDMaxiBo 2 yıl
@shadowtr @ shadowtr: neden ki hocam ?
sim kartı söker gibi gsm hesabından çıkış yaparız olur biter.
@asdeburn @asdeburn: sim kart yerine sim numarası ve pin girilince imei değil de sim numaranız ve pin kodunuz kopyalanmadığı sürece sadece imei ile sizin hesabınıza girilmiş olmaz mantıken.
Takip ediliriz korkusunu da anlamak mümkün değil, sim kartlı ve imei li olan telefonlar zaten iki koldan takip edilebiliyor gerektiğinde.
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shadowtr 2 yıl MaDMaxiBo
MaDMaxiBo
@shadowtr @ shadowtr: neden ki hocam ?
sim kartı söker gibi gsm hesabından çıkış yaparız olur biter.
@asdeburn @asdeburn: sim kart yerine sim numarası ve pin girilince imei değil de sim numaranız ve pin kodunuz kopyalanmadığı sürece sadece imei ile sizin hesabınıza girilmiş olmaz mantıken.
Takip ediliriz korkusunu da anlamak mümkün değil, sim kartlı ve imei li olan telefonlar zaten iki koldan takip edilebiliyor gerektiğinde.

Ya illaki olur da biraz daha zahmetli olur. Yeni telefon almadan satamazsın falan.
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MaDMaxiBo 2 yıl
@shadowtr @ shadowtr: neden ki hocam ?
sim kartı söker gibi gsm hesabından çıkış yaparız olur biter.
@asdeburn @asdeburn: sim kart yerine sim numarası ve pin girilince imei değil de sim numaranız ve pin kodunuz kopyalanmadığı sürece sadece imei ile sizin hesabınıza girilmiş olmaz mantıken.
Takip ediliriz korkusunu da anlamak mümkün değil, sim kartlı ve imei li olan telefonlar zaten iki koldan takip edilebiliyor gerektiğinde.
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