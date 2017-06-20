eSIM dönemiyle SIM kartlar tarih oluyor

Şu ana kadar eSIM'lerin yaygınlaşmış olmaması büyük bir eksiklik olarak görülüyor. Embedded-SIM (gömülü SIM) teknolojisi, hücresel şebekelere çok daha uygun bir şekilde bağlanabilme potansiyeline sahip olmasına rağmen 2013'ün başından bu yana tüketicilere yansıyan herhangi birşey yok. Ancak geçen yıl GSM Alliance (GSMA), birden fazla profil ve cihaza destek getirecek güncellenmiş yönergeleri yayınladı. O günden bu yana, Microsoft, Intel, ve Qualcomm arasındaki, tümleşik eSIM'li yeni nesil bağlı PC'ler üzerinde yapılan ortaklık sayesinde, bu teknolojiyi önümüzdeki birkaç yıl içinde her türlü cihazda görmemiz mümkün olacak.

Abone Kimlik Modülünün kısaltması olan SIM, telefon, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı saatinizdeki bir tepsiye yerleştirdiğiniz küçük, tırnak boyutunda bir plastik parçasıdır. Genellikle telefonlarda kullanılan SIM kartlar, hesabınız için benzersiz bir referans numarası içerir. Böylece operatörünüz kimi ücretlendireceğini ve ne kadar erişim vereceğini tanımlayabilir. Kartın ayrıca az sayıda kişi ve SMS mesajını saklayabilecek dahili hafızası da var.

Fiziksel SIM kartın sonu geliyor

eSIM kullanımıyla birlikte bu küçük fiziksel kartla uğraşma derdi kalmayacak. Gömülü SIM'ler, plastik kartın tanımlama teknolojisini cihazın işlemcisine veya modeme entegre ediyor. Qualcomm bunu Snapdragon 835 yonga setinde sunarken, Intel tarafında bu teknoloji mevcut XMMTM 7260 modemde ve yaklaşmakta olan XMM 7360 modelinde desteklenecek. Ancak bu yeni bir cihaz satın almanız gerektiği anlamına gelmiyor. Cihazınızın SIM kart tepsisine yerleştireceğiniz bir adaptörle geçiş mümkün olacak.

Ayrıca Bkz.

"İlk dijital kimlik prototipi tanıtıldı"

eSIM'ler RSP'nin (remote SIM provisioning) yeni sürümüyle farklı profilleri (veya hesapları) depolayabilecek ve bunlar arasında geçiş yapabilecek. Böylece yeni bir kart almadan kolayca operatör ve numara değiştirebileceksiniz. Bu da operatörlerin fiziksel mağazasına gitmeye gerek kalmadan mobil veri paketi satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Dünya genelinde yaklaşık 800 mobil operatörün çıkarlarını temsil eden GSMA, bu yeteneği telefon dışındaki cihazlarla genişletmek için Mart ayında RSP teknik özelliklerini güncelledi.

SIM tepsisi kalkıyor: Daha ince cihazlar yolda

Operatörlerin eSIM üzerinden ağlarına erişilebilmesi için öncelikle bu teknolojiyi desteklemeleri gerekecek. Şu ana kadar T-Mobile, AT&T ve dünya çapındaki yaklaşık 20 operatör, eSIM bağlantılı PC'lerin Windows Store'dan veri satın alabilmesi için Microsoft ile işbirliği yapacaklarını belirttiler. eSIM teknolojisi sadece fiziksel mağazalara gitme zorunluluğunu ortadan kaldırmakla kalmayacak aynı zamanda SIM kart tepsisini de tarihe gömerek daha küçük cihazların önünü açacak. SIM kartlar, dizüstü bilgisayar ve telefonlarda çok yer kaplamadığından, kazanılan alan giyilebilir teknoloji ürünlerinde daha fazla avantaj sağlayacak. Fiziksel SIM tepsisi gereksiniminin ortadan kalması, cihaz üreticilerin daha ince LTE özellikli akıllı saatler tasarlamalarına imkan verebilir.

eSIM'in avantajlarından ve operatör esnekliğinden faydalanabilmemiz için hala önümüzde birkaç ay var. Ancak ASUS, Lenovo ve HP gibi şirketlerin eSIM özellikli PC girişimleri göz önüne alındığında bu teknolojiye çok yakında kavuşacağımız söylenebilir. Kim bilir, belki bu yeni girişimle birlikte birkaç yıl sonra fiziksel SIM kartlara tamamen elveda bile diyebiliriz.

https://www.engadget.com/2017/06/19/its-esim-time/