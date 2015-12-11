BTK’dan Twitter’a ceza: 150 Bin TL

Özellikle ülkemizdeki telekomünikasyon şirketlerine ağır yaptırımlar uygulayan ve yüklü para cezaları kesen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bu kez faturayı Twitter’a çıkardı. Toplamda 150 Bin TL’lik bir cezaya çarptırılan sosyal medya devinin bu meblağa mahkum edilmesinin altında ise terörist içerikler yatıyor.

Ceza gerekçesine göre Twitter, silinmesi istenen terörist içerikleri söylenildiği gibi kaldırmadı. Reuters’a bizzat BTK tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamanın detayları henüz netlik kazanmış değil ancak bu ceza BTK’nın Twitter’a kesitği ilk para cezası. Daha önce Türkiye’de bir temsilcisi bulunmadığı için bu tür durumlarda yasaklamalara başvuruluyordu.

http://www.reuters.com/article/us-turkey-twitter-fine-idUSKBN0TU0NK20151211#ckiKPXfqZlXqgo0W.97

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Tabi bu kesilen para cezası, Twitter'ın ülkemizden kazandığı paraları düşünce aslında çok büyük bir kayıp anlamına gelmiyor. Google veya Facebook reklamlarına kıyasla daha fazla odak kitleye ulaşabildiğini iddia eden Twitter, sponsorlu tweet’ler, trend’ler ve hesaplar için 10 Bin Dolar ile 15 Bin Dolar arasında değişen oranlarda ücret talep ediyor. Ülkemizde çok ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunan Twitter’a Türk şirketleri de ciddi anlamda ödeme yapıyor. Haliye kesilen ceza deyim yerindeyse aslında devede kulak.