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BTK’dan Twitter’a ceza: 150 Bin TL

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter’a kestiği 150 Bin TL ceza ile gündeme geldi. Konunun ayrıntılarına ilişkin bilmeniz gerekenleri yazımızda aktarıyoruz.
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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BTK’dan Twitter’a ceza: 150 Bin TL
Özellikle ülkemizdeki telekomünikasyon şirketlerine ağır yaptırımlar uygulayan ve yüklü para cezaları kesen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, bu kez faturayı Twitter’a çıkardı. Toplamda 150 Bin TL’lik bir cezaya çarptırılan sosyal medya devinin bu meblağa mahkum edilmesinin altında ise terörist içerikler yatıyor.

Ceza gerekçesine göre Twitter, silinmesi istenen terörist içerikleri söylenildiği gibi kaldırmadı. Reuters’a bizzat BTK tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamanın detayları henüz netlik kazanmış değil ancak bu ceza BTK’nın Twitter’a kesitği ilk para cezası. Daha önce Türkiye’de bir temsilcisi bulunmadığı için bu tür durumlarda yasaklamalara başvuruluyordu. 

Tabi bu kesilen para cezası, Twitter'ın ülkemizden kazandığı paraları düşünce aslında çok büyük bir kayıp anlamına gelmiyor. Google veya Facebook reklamlarına kıyasla daha fazla odak kitleye ulaşabildiğini iddia eden Twitter, sponsorlu tweet’ler, trend’ler ve hesaplar için 10 Bin Dolar ile 15 Bin Dolar arasında değişen oranlarda ücret talep ediyor. Ülkemizde çok ciddi bir kullanıcı kitlesi bulunan Twitter’a Türk şirketleri de ciddi anlamda ödeme yapıyor. Haliye kesilen ceza deyim yerindeyse aslında devede kulak.

http://www.reuters.com/article/us-turkey-twitter-fine-idUSKBN0TU0NK20151211#ckiKPXfqZlXqgo0W.97 Yorum Yaz
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LGSalesB 3 yıl en beğenilen
Tayibin parası bitti herhalde.
2 Yanıt Yanıtla +24
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xabc 3 yıl
Pixexelans
Tayibin parası bitti herhalde.

korkarım bazıları ölürken tayyip tayyip diyerek ölecek. bu nasıl bir zihniyettir çözemedim gitti. bütün dünyaları siyasetten ibaret.
PixexelansTayibin parası bitti herhalde.korkarım bazıları ölürken tayyip tayyip diyerek ölecek. bu nasıl bir zihniyettir çözemedim git...
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Sucuklu Pizza 3 yıl
"Terörist içerikler" mecliste "HDP" adıyla geziyor. Büyük ağabeyin küçük kardeşi dövmesi gibi gücü yetene sataşmak olmaz. Madem terör istemiyorsun, adam akıllı iş yapacaksın.
"Terörist içerikler" mecliste "HDP" adıyla geziyor. Büyük ağabeyin küçük kardeşi dövmesi gibi gücü yetene sataşmak olmaz. Madem terör istemiyorsun, adam akıllı ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Seyrim 3 yıl
Komik bir ceza.. O firma için Para bile değil..
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kadirirdem 3 yıl
iyi yapmışlar helal olsun Btk ya....
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Lazeran 3 yıl
btk güvendiğim bir kurum değil
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simbolmina 3 yıl
Baskılarla hizaya getirmeye çalışıyorlar platformu. Bunların kullandığı yöntemler bile ahlaksızca.
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EmuMaster 3 yıl
İyi yapmış helal olsun btk'ya bravo.
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Sucuklu Pizza 3 yıl
"Terörist içerikler" mecliste "HDP" adıyla geziyor. Büyük ağabeyin küçük kardeşi dövmesi gibi gücü yetene sataşmak olmaz. Madem terör istemiyorsun, adam akıllı iş yapacaksın.
1 Yanıt Yanıtla +8
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awolfinsky 3 yıl Sucuklu Pizza
Sucuklu Pizza

"Terörist içerikler" mecliste "HDP" adıyla geziyor. Büyük ağabeyin küçük kardeşi dövmesi gibi gücü yetene sataşmak olmaz. Madem terör istemiyorsun, adam akıllı iş yapacaksın.

İşte bu yorum ayakta alkışlanır
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NeroWin 3 yıl
Eğer teknoloji ve platform sizin değilse şirketlere karşı çok fazla bir etkiniz olmaz. Bizim ülkemizde bir Twitter veya Facebook yapacak kadar atılgan bir grup yok mu. Şahsen ben Türkiye de ki kardeşlerimize para kazandırmak için kullanırım o sosyal ağı.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Mianfei 3 yıl NeroWin
NeroWin
Eğer teknoloji ve platform sizin değilse şirketlere karşı çok fazla bir etkiniz olmaz. Bizim ülkemizde bir Twitter veya Facebook yapacak kadar atılgan bir grup yok mu. Şahsen ben Türkiye de ki kardeşlerimize para kazandırmak için kullanırım o sosyal ağı.

Dogru diyorsun vk gibi bi platform bizim icinde olabilir sahsen bende kullanirim
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xabc 3 yıl
Pixexelans
Tayibin parası bitti herhalde.

korkarım bazıları ölürken tayyip tayyip diyerek ölecek. bu nasıl bir zihniyettir çözemedim gitti. bütün dünyaları siyasetten ibaret.
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i_lenker 3 yıl
Türklerden bekleneceği gibi komik bir hareket. :D
Google'a da ceza kesilmesi gerek, Chrome ile terör içerikli şeyler açılıyor :D
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MrKemal17 3 yıl
"Ülkemizdeki telekomünikasyon şirketlerine ağır yaptırımlar uygulayan ve yüklü para cezaları kesen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu"

Sanki tek işi ceza kesmek gibi anlaşılıyor.
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shadowtr 3 yıl MrKemal17
MrKemal17

"Ülkemizdeki telekomünikasyon şirketlerine ağır yaptırımlar uygulayan ve yüklü para cezaları kesen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu"

Sanki tek işi ceza kesmek gibi anlaşılıyor.


Kurumun belirlediği standartları aşan uygulamalarda ceza kesiliyor. Evet bu kurumun işi, yani denetleme yapmak.
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