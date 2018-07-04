BTK'ya göre erkekler, arkadaşlarını ezmek için oyun oynuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bilgisayar oyunlarının oyuncu üzerindeki etkilerine yönelik araştırma yaptı. Yapılan araştırmanın ardından ilginç bir çıkarımda bulunuldu. BTK’ya göre erkek oyuncular, kendini üstün hissetmek için oyun oynuyor.
Cinsiyetin oyun oynama alışkanlığına etkisine yönelik yapılan bilimsel araştırmaya göre kadınlar ve erkekler farklı amaç için oyun oynuyor. “Oyun oynamanın en sevdiğiniz yönü nedir?” sorusuna kadınlar zaman öldürmek ve stres atmak yanıtlarını verirken erkekler ise “kendimi diğerlerinden üstün hissetmek”, “kendi oyuncu karakterimi oluşturmak ve seviye yükseltmek” ile “oyunlarda hesap satarak para kazanmak” yanıtını verdi. Erkekler, kendi arkadaşlarına hava atmak ve onları ezmek için oyun oynuyor.
Tahmin edeceğiniz üzere oynanan oyun türleri cinsiyete göre değişiyor. Erkekler daha çok aksiyon-macera, strateji, spor ve çevrim içi şiddet içerikli oyunları tercih ederken, kızlar eğitsel soru-cevap ve zekâ oyunlarını tercih etmektedir.
http://www.haberturk.com/kizlar-stres-erkekler-hava-atmak-icin-oyun-oynuyor-2042086 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne alaka 10 ile 16 yaş arası çocuklara mi sormuşlar
arkadaş rakibin de insan; eğlen, gül geç, şakalaş ve orada bitsin. yok forumlara video atmalar, hakaret içerikli mesajlaşmalar, onbinlerce lira oyuna para yatırma millet delirmiş dedim.
bir de ben destek sınıfı veya takım oyunu oynamayı severim. rakibi aşağılayanı geçtim, kendi takım arkadaşını rencide eden, aşağılayan insanları gördüm. çok fazla yabancı oyuncularla da oynadım; ne yalan söyleyeyim bizimkiler eğlenmek için oynamıyor oyunu.
futbolda da öyle değil mi zaten. halı sahaya çıkınca insanlıktan çıkan çok gördüm. yani sadece oyunlarda değil rekabet olan her yerde ayarımız kaçıyor.
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