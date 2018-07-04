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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

BTK'ya göre erkekler, arkadaşlarını ezmek için oyun oynuyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), cinsiyetin oyun oynama alışkanlığına etkisine yönelik bilimsel araştırma yaptı. Araştırmanın sonuçları bir hayli şaşırtıcı.
10 ay
4,1b
1
45
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bilgisayar oyunlarının oyuncu üzerindeki etkilerine yönelik araştırma yaptı. Yapılan araştırmanın ardından ilginç bir çıkarımda bulunuldu. BTK’ya göre erkek oyuncular, kendini üstün hissetmek için oyun oynuyor.

Cinsiyetin oyun oynama alışkanlığına etkisine yönelik yapılan bilimsel araştırmaya göre kadınlar ve erkekler farklı amaç için oyun oynuyor. “Oyun oynamanın en sevdiğiniz yönü nedir?” sorusuna kadınlar zaman öldürmek ve stres atmak yanıtlarını verirken erkekler ise “kendimi diğerlerinden üstün hissetmek”, “kendi oyuncu karakterimi oluşturmak ve seviye yükseltmek” ile “oyunlarda hesap satarak para kazanmak” yanıtını verdi. Erkekler, kendi arkadaşlarına hava atmak ve onları ezmek için oyun oynuyor.

Tahmin edeceğiniz üzere oynanan oyun türleri cinsiyete göre değişiyor. Erkekler daha çok aksiyon-macera, strateji, spor ve çevrim içi şiddet içerikli oyunları tercih ederken, kızlar eğitsel soru-cevap ve zekâ oyunlarını tercih etmektedir.



http://www.haberturk.com/kizlar-stres-erkekler-hava-atmak-icin-oyun-oynuyor-2042086 Yorum Yaz
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SamLake 10 ay en beğenilen
Ben single sever olarak hikayenin derinliğine kaymayı seviyorum. Bu oyunu oynayanlar oyun oynamiyor para kazanmayı seviyor bunlara oyuncu demeyin [>:]
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mrslimshady 10 ay
Eziklik psikolojisi olanlar herkesi kendi gibi sanar
1 Yanıt Yanıtla +14
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AnotherPlanet 10 ay
Sadece oyunda değil ki, Türkler her alanda birbirini ezmek için uğraşmıyor mu?
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Technical.assistance 10 ay
btk absürt açıklamalar yerine yap bi 100 mb kotasız internet haberide millet cayır cayır download etsin günün belli saatlerinde 360p video izliyoruz hala btk uyumaaaaaa
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IcyTea Lemon 10 ay
Arkadaslarini ezmek icin mi? Kac yas araligi ile yapmislar bu arastirmayi 5-8 yas araligi ile mi?
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The.Mafia 10 ay
Çok saçma hobi meselesi bu bunlar herkesi kendi gibi sanıyorlar
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Elsa 10 ay
O zaman satranç dama ve tavla da oynamayalim kafaya bak
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istanblue001 10 ay
Böyle şeylerle kafa yormak yerine neden kota diye saçmalık var ne zaman kaldıracaklar
Ne alaka 10 ile 16 yaş arası çocuklara mi sormuşlar
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maxmania 10 ay
oyunları severim, hikayesi ve eğlencesi ile sarıyor. çok fazla online oyun da oynadım ve malesef bu ezme vesaire saçmalıkları yüzünden toptan online oyunları bıraktım.
arkadaş rakibin de insan; eğlen, gül geç, şakalaş ve orada bitsin. yok forumlara video atmalar, hakaret içerikli mesajlaşmalar, onbinlerce lira oyuna para yatırma millet delirmiş dedim.
bir de ben destek sınıfı veya takım oyunu oynamayı severim. rakibi aşağılayanı geçtim, kendi takım arkadaşını rencide eden, aşağılayan insanları gördüm. çok fazla yabancı oyuncularla da oynadım; ne yalan söyleyeyim bizimkiler eğlenmek için oynamıyor oyunu.
futbolda da öyle değil mi zaten. halı sahaya çıkınca insanlıktan çıkan çok gördüm. yani sadece oyunlarda değil rekabet olan her yerde ayarımız kaçıyor.
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Wake Up Lieutenant 10 ay
Ortadoğu, kuzey afrika ve Orta-Güney Amerika insanlarında normaldir.
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aschil 10 ay
BTK araştırma yaptıdan sonrasını okumadım.
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dawras 10 ay
Hocam ben ETS 2 oynuyorum peki ben ne için oynuyorum
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