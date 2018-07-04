Twitch Prime üyelerine bu ay tam 21 ücretsiz oyun

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"Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14]"

Amazon ve Twitch, artık gelenekselleşen Temmuz ayı Prime Day kutlamalarına bu sene de yine birçok fırsatla hazırlanıyor. Mart ayından bu yana Prime üyelerine her ay ücretsiz oyun hediye etmeye başlayan Twitch, Prime Day'in kutlandığı Temmuz ayında kendi içerisinde bir rekora imza atarak tam 21 oyunu ücretsiz vereceklerini açıkladı.Türkiye'deTwitch Prime, 7 günlük ücretsiz deneme süresine sahip. Deneme süresinin sona ermesiyle beraber servisin fiyatı altı ay boyunca 2.99 euro oluyor. Sonrasında ise bu fiyat iki katına çıkyor ve 5.99 euro olarak devam ediyor.Twitch Prime kullanıcıları ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler (Fortnite'ta kıyafet, ekipman, dans hareketleri gibi), her 30 günde bir ekstra ücret ödemeden kanal aboneliği, reklamsız görüntüleme, özel ifadeler ve sohbet rozetleri gibi özelliklerin sahibi oluyor. Ayrıca Twitch Prime üyeliğinizi sonlandırsanız dahi daha önce kazandığınız oyunlar hesabınızda kalmaya devam ediyor.Twitch Prime'ın Temmuz ayında ücretsiz vereceği 21 oyun ise şöyle: