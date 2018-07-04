Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitch Prime üyelerine bu ay tam 21 ücretsiz oyun

Türkiye'de Amazon'un Prime Video hizmetiyle birlikte sunulan Twitch Prime, Prime Day kutlamalarına özel olarak olarak bu ay tam 21 ücretsiz oyun veriyor. İşte oyunların listesi
10 ay
2,4b
1
4
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon ve Twitch, artık gelenekselleşen Temmuz ayı Prime Day kutlamalarına bu sene de yine birçok fırsatla hazırlanıyor. Mart ayından bu yana Prime üyelerine her ay ücretsiz oyun hediye etmeye başlayan Twitch, Prime Day'in kutlandığı Temmuz ayında kendi içerisinde bir rekora imza atarak tam 21 oyunu ücretsiz vereceklerini açıkladı.

Ayrıca Bkz. "Evrende yalnız mıyız? Sizler ne düşünüyorsunuz? [Anket#14]"
Türkiye'de Amazon'un Prime Video hizmetiyle birlikte sunulan Twitch Prime, 7 günlük ücretsiz deneme süresine sahip. Deneme süresinin sona ermesiyle beraber servisin fiyatı altı ay boyunca 2.99 euro oluyor. Sonrasında ise bu fiyat iki katına çıkyor ve 5.99 euro olarak devam ediyor.

Twitch Prime kullanıcıları ücretsiz oyun ve oyun içi içerikler (Fortnite'ta kıyafet, ekipman, dans hareketleri gibi), her 30 günde bir ekstra ücret ödemeden kanal aboneliği, reklamsız görüntüleme, özel ifadeler ve sohbet rozetleri gibi özelliklerin sahibi oluyor. Ayrıca Twitch Prime üyeliğinizi sonlandırsanız dahi daha önce kazandığınız oyunlar hesabınızda kalmaya devam ediyor.

Twitch Prime'ın Temmuz ayında ücretsiz vereceği 21 oyun ise şöyle:
  • 2-4 Temmuz — Pillars of Eternity
  • 3-9 Temmuz — Q.U.B.E. 2
  • 3 Temmuz – 2 Ağustos — SNK Bundle; Metal Slug 3, The Last Blade, ve Twinkle Star Sprites
  • 4-10 Temmuz — Battle Chef Brigade
  • 5-11 Temmuz — Manual Samuel
  • 6-12 Temmuz — GoNNER
  • 7-13 Temmuz — Next Up Hero
  • 8-14 Temmuz — Uurnong Uurnlimited
  • 9-15 Temmuz — Hue
  • 10-16 Temmuz — Deponia Doomsday
  • 11-17 Temmuz — Observer
  • 12-18 Temmuz — Tacoma
  • 13-26 Temmuz — The Bridge
  • 14-27 Temmuz — Brutal Legend
  • 15-21 Temmuz — The Red Strings Club
  • 16-17 Temmuz — Tyranny
  • 17-31 Temmuz — Broken Age
  • 18-31 Temmuz — FRAMED Collection
  • 18-31 Temmuz — Serial Cleaner 

https://blog.twitch.tv/get-ready-for-the-biggest-game-giveaway-in-twitch-prime-history-52e55aba19eb Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Requizm 5 ay
Bildiğim oyunları söyleyeyim. Pillars Of Eternity ve Metal Slug
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 5 ay
Bu oyunları beleş verseler ne olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALKaraca 10 ay
Üyelik ücretli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KFYRYY 5 ay
Değil ben halledebiliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Meizu 16 ekrana gömülü parmak izi tarayıcısıyla göründü 10 ay Volkswagen, en küçük SUV'u T-Cross'un taslak görüntülerini paylaştı 10 ay Intel Core i7-8700K işlemcisinde hız aşırtma rekoru kırıldı 10 ay DeepMind'ın yeni yapay zekası Quake III Arena oyununda insanlardan daha başarılı 10 ay Hava kuvvetlerinin yeni gücü Roketsan üretimi Teber envantere giriyor 10 ay Bomba iddia! MediaMarkt, Teknosa’yı satın alıyor 10 ay Sosyal medya vergisi Uganda'da yürürlüğe girdi 10 ay Honor 10 Türkiye’de satışa çıkıyor! 10 ay Kapı içlerinde bile ekran var! İşte Audi E-Tron'un etkileyici kabin fotoğrafları 10 ay iOS 12'de 2018 model iPad'e dair yeni ipuçları bulundu 10 ay İran, Instagram'ın yasaklanacağını duyurdu 10 ay Tüm zamanların en çok satan 10 cep telefonu 10 ay Netflix Türkiye'ye 'ultra abonelik' modeli geldi [Henüz test aşamasında] 10 ay Samsung Galaxy Note 9'un renk seçenekleri belli oldu 10 ay Şaka değil, gerçek! 9 lensli telefona merhaba deyin! 10 ay Çift selfie ve arka kameralı Huawei Nova 3 ortaya çıktı 10 ay Kripto para devi Binance'de skandal: Syscoin 600 bin dolara satıldı 10 ay Android P Beta 3 sürümü yayınlandı 10 ay Dokuzuncu nesil Intel işlemciler detaylanıyor 10 ay Wikipedia Avrupa Birliği'ni protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Twitch Prime üyelerine bu ay tam 21 ücretsiz oyun Sonraki Hyundai Kona dizelin yurt dışı fiyatı belli oldu 10 ay Grizu-263 Uzay Takımı’nın dünya ikincisi model uydusu hangi yeteneklere sahip? 10 ay İşte karşınızda yeni iPhone'ların render görselleri 10 ay Volkswagen Beetle, tam elektrikli olarak yeniden hayat bulabilir 10 ay Sony büyük bir hata yaparak YouTube'a fragman yerine tam film yükledi 10 ay Avrupa'nın önde gelen bankaları blockchain teknolojisini sınır ötesi işlemle test etti 10 ay Apple yeni nesil iPhone X'da motorlu parça kullanmayacak 10 ay Samsung'a rakip olmak isteyen Vietnamlı şirketler akıllı telefon üretimine başlıyor 10 ay Trump yönetimi Çinli telekomünikasyon devinin ABD'ye girmesini engelliyor 10 ay ABD'deki Facebook soruşturması genişletildi 10 ay Samsung Galaxy X katlanabilir telefon sadece ikiye katlanmayacak 10 ay ABD'den tek kullanımlık plastiklere yasak kararı 10 ay Modern görünümlü ve uygun fiyatlı Galaxy On6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 10 ay Grundig 55 VLX 9750 SP TV ve MR8000 Wi-Fi Soundbar incelemesi 10 ay AMD Ryzen 3 2300X sınıfında fırtınalar estirebilir 10 ay Rockstar, GTA 6'nın çıkış tarihi ile ilgili spekülasyonlara noktayı koydu 10 ay Xiaomi ve Huawei yazıcı pazarına giriyor 10 ay Tüm zamanların en iyi iOS uygulamaları açıklandı 10 ay Samsung, önümüzdeki yıl tanıtacağı telefonlarda katlanabilir batarya teknolojisine geçiş yapacak! 10 ay GPU Turbo teknolojili Honor 10 GT tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim