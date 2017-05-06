Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün fragmanı yayınlandı

Memento, The Dark Knight ve Inception gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve kendi döneminin en iyi yönetmenleri arasında yer alan Christopher Nolan, yeni filmi Dunkirk ile bir kez daha sinemaseverleri etkilemeye hazırlanıyor. Bu yaz vizyona girecek Dunkirk için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Christopher Nolan'ın ilk savaş filmi olan Dunkirk; 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Tahliyesi'ni anlatacak. Senaryosunu Nolan'ın kaleme aldığı filmde; Alman askerleri tarafından Dunkirk'te köşeye kıstırılan 400 bine yakın Müttefik askerinin kurtarılması için verilen mücadele anlatılıyor.

Nolan'ı Interstellar'ın da görüntü yönetmeni olan Hoyte van Hoytema ile bir kez daha bir araya getiren Dunkirk'ün tamamı IMAX 65mm film ve 65mm geniş-format görüntüleme ile çekildi. Bu da bugüne kadar çekilen en iyi IMAX deneyimlerinden birinin bizi beklediğini gösteriyor.

Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane ve James D'Arcy gibi tanınmış isimler barındıran Dunkirk'ün asıl kahramanlarını Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden gibi pek de tanınmayan genç oyuncular canlandıracak. Film, 21 Temmuz 2017'de vizyona girecek.