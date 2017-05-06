Christopher Nolan'ın yeni filmi Dunkirk'ün fragmanı yayınlandı

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Memento, The Dark Knight ve Inception gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran ve kendi döneminin en iyi yönetmenleri arasında yer alan Christopher Nolan, yeni filmi Dunkirk ile bir kez daha sinemaseverleri etkilemeye hazırlanıyor. Bu yaz vizyona girecek Dunkirk için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.
Christopher Nolan'ın ilk savaş filmi olan Dunkirk; 2.Dünya Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Dunkirk Tahliyesi'ni anlatacak. Senaryosunu Nolan'ın kaleme aldığı filmde; Alman askerleri tarafından Dunkirk'te köşeye kıstırılan 400 bine yakın Müttefik askerinin kurtarılması için verilen mücadele anlatılıyor.
Nolan'ı Interstellar'ın da görüntü yönetmeni olan Hoyte van Hoytema ile bir kez daha bir araya getiren Dunkirk'ün tamamı IMAX 65mm film ve 65mm geniş-format görüntüleme ile çekildi. Bu da bugüne kadar çekilen en iyi IMAX deneyimlerinden birinin bizi beklediğini gösteriyor.
Oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylane ve James D'Arcy gibi tanınmış isimler barındıran Dunkirk'ün asıl kahramanlarını Aneurin Barnard, Harry Styles, Fionn Whitehead ve Jack Lowden gibi pek de tanınmayan genç oyuncular canlandıracak. Film, 21 Temmuz 2017'de vizyona girecek.
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Belki sonucunu gördüğünde yanlış karardı ama bence kendince haklı bir düşüncesi vardır Hitlerin. Sonuç da bütün dünyayı karşısına alıp savaşarak yenemezdi Almanlar, o da bunu biliyordu, İngilizleri korkutup rencide edercesine kaçırarak bir savaş stratejisi düşünmüş olabilir. Bir atasözü vardır iti korkut ama öldürme diye, belki o da öyle düşündü.
resmen TABANLARI YAĞLAYIP TÜYME olayını NOLAN eğer bir kahramanlık destanı gibi bir filme yansıttı ise kusura bakmasın..! Umarım Nolan bu büyük hatayı yapmamıştır..
Sonuç olarak Hitler'in hatası.Kolay bir şekilde ezebilirdi ingilizleri,sonuçta wehrmacht'ın en güçlü zamanlarıydı ama baya umursamamış.Burda üstün zekalılık yok kendinin sonunu getirecek en büyük hatalardan birini yaptı diğer bir hata da normandiya çıkarmasında Rommel'in tavsiyesini dinlememesi oldu.Ha filmde biraz kendi taraflarını övmeyecekler mi dersiniz o kadarını yaparlar derim çünkü sonuçta Hollywood ama Nolan bu ne yapsa izlenir.
filmi izlemek isterim
Askeri bir hatayı bile kahramanlık olarak mı yaptılar yine acaba ?
La fragmandan belli askerleri değil sivil halkın yaptığı şeyi yüceltiyor ne alaka askeri hata
yahudi mafyası bakalım gene nasıl bir film yumurtlamış
Yahudi mafyası ne alaka
Ustun zeka hitlerin üstün kararı sonucu kurtulan askerler bakalım nasıl kahraman olacak
Hitlerin yanına zeka kelimesini koyacaksan bunun başı geri ile başlamalı. Tarihten gerçekten bi haber insanlar yorum yapmasın lütfen
Nolan büyük abdestini çekse yine izlerim
Katılıyorum
Belki de dunyanin en iyi liderlerinden birisiydi. Psikolojik olarak pek saglikli degildi ve asiri milliyetciydi ama bu geri zekali oldugunu gostermez
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