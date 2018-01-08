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BYTON Concept tanıtıldı: 49 inç dokunmatik ekran, 523 km menzil ve otonom sürüş

BYTON, Las Vegas'ta başlayan CES 2018 fuarı kapsamında ilk elektrikli otomobilini sergiledi. BYTON Concept'in tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi haberimizde.
1 yıl
6,6b
1
31
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Elektrikli otomobil şirketi BYTON, CES 2018 kapsamında crossover konseptini ilk kez sergiledi. BYTON Concept üretim aşamasına gelmeyi başarırsa son derece şık ve fütüristik bir otomobilin yollarda olacağını söyleyebiliriz.
Crossover'ın başlangıç modelinde 272 beygir güç üretebilen bir elektrik motoru var. Bu varyant yaklaşık 402 km menzil sunabiliyor. Yüksek performanslı çift motorlu versiyonu ise 476 beygire çıkabilirken, yaklaşık 523 km yol yapabilecek kapasitede bir pil taşıyacak.
Araçtaki pil sadece 20 dakikada 240 km gidebilecek kadar şarj edilebiliyor. Pil kapasitesinin %80'e çıkması ise sadece 30 dakika sürecek. BYTON crossover otomobilinin üretim lansmanına kadar Seviye 3 otonom sürüş teknolojisine sahip olacağını ve daha sonraki zamanlarda ise Seviye 4 otonom sürüş yetenekleri kazanacağını söyledi.
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BYTON ilk elektrikli araç konseptinde geleneksel yan aynaları rafa kaldırmış durumda. Şirket bunların yerine aracın kabinine direkt olarak görüntü yansıtan iki kamera yerleştirmiş. Aracın dış tasarımı ilginç ama daha da ilginç olanı kabin bölümü. Konsept, gösterge panelinin genişliğini uzatan 49 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılmış.
Ayrıca direksiyonun ortasında da büyük bir ekran var ancak burada hava yastığına yer kalmamış olması dikkat çekiyor. Muhtemelen aracın üretim versiyonunda bu konuda bir değişiklik yapılacaktır. Araçta sürücülere Amazon'un sesli asistanı Alexa yardımcı olacak. Ayrıca koltukta oturanların kalp atış hızı ve kan basıncını izleyebilmenin de mümkün olacağını belirtelim.
BYTON'un kurucuları crossover'ın 2019 yılında üretime gireceğini söyledi. Şirketin ilk elektrikli aracının Çin, ABD ve Avrupa pazarında yaklaşık 45.000 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması planlanıyor. Araç başarılı bir grafik çizerse ardından elektrikli sedan ve MPV modelleri de gelecek.

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deniz_sea 1 yıl en beğenilen
Ekranı kapatsan menzil 50km artar herhalde....
1 Yanıt Yanıtla +46
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emre_virüs 1 yıl
-Arap yağı fazla bulunca....
-görmemişin çocuğu olmuş....
Ergonomi sıfır?
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atakan3454 1 yıl
tesla korkma,titre.
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DH Misafiri 1 yıl
Elektrikli araçlar hiç bir zaman çoğul kullanıcıya ulaşamaz teknoloji ve tamir masrafları araba fiyatını geçer futuristik olarak kalırlar.cunku alt yapıyı kurmadan insan üzerinden sonuca ulaşmaya çalışıyorlar.
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Guest-F2673E0F4 1 yıl
Forumdaki yorumlar insanimizin ne kadar vizyonsuz oldugunu tekrar gosterdi arkadaslar bu araba level 4 otonom olacak direksiyon ve pedallar süs araba kendini kullanirken sizde bos bos oturmayin diye o ekrandan film izleyip internette takilabileceksiniz yani eglence amacli ilerdeki arabalarin ic mekani boyle olacak sevineceginize uzuluyorsunuz adamlar standsrt sunacak bu ekrani ayrica ekran uzaktan el hareketleriyle kullanilacak BMW deki dokunmadan isaret parmaginuzu dondurerek ses acip kapadiginiz aramalara yanit verdiginiz sistemin gelismis hali yani.
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pcwolf28 1 yıl
Geçenlerde bunu yerli otomobil tanıtıldı diye gördüm.
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Ters Adam 1 yıl
Bizim çoluk çocuk o ekranı haşat eder.
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sniper23 1 yıl
Ekran falan güzel de bataryayı su gibi emer bu.
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denizbay1 1 yıl
Ben beğendim açıkçası. Bazıları o kadar ekrana ne gerek var demiş ama yan dikiz aynaları ekranın en sol ve en sağında gösterilecek örneğin. Ayrıca ekranın orta yarısında navigasyon veya başka bir uygulama, diğer yarısında da araç özellikleri, radyo/müzik, mesajlaşma ve diğer bilgiler yer alıyor. Videosunu Youtube'den izleyin derim...
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muhalif13 1 yıl
Muhteşem olmuş. Dış dizayn kesinlikle güzel. İç dizayn ise çok iyi. Bizim firmalar halen cücük kadar ekran o da basmatik koymaya en dandirik ekranı bulup ona da fahiş fiyat ve en üst donanım ile kakalamaya devam etsinler.
Ekran fiyatı da otomobil firmaları tarafından kazıklandığımız için araca en fazla 2-3 bin dolar maaliyet artırır satışta da 4 bin dolar civarı olur.
Ne yazıkki araç konsept olduğundan üretim aşamasında bir çok özellikten vaz geçiyorlar.
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Ultrasaray0643 1 yıl
Ilk resimlere bakinca ne kadar şık bi arac dedim.icini gorunce kustum
Araba icinde plazm tv ye karsiyim.hos durmuyor
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loutrec_ 1 yıl
Türkiye'ye gelse o ekrana lig tv bağlardım.
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stalker(1979) 1 yıl
O kadar büyük ekrana ne gerek varmış ki?
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elektrikli otomobil, fuar ve
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