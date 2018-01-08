BYTON Concept tanıtıldı: 49 inç dokunmatik ekran, 523 km menzil ve otonom sürüş

Elektrikli otomobil şirketi BYTON, CES 2018 kapsamında crossover konseptini ilk kez sergiledi. BYTON Concept üretim aşamasına gelmeyi başarırsa son derece şık ve fütüristik bir otomobilin yollarda olacağını söyleyebiliriz.

Crossover'ın başlangıç modelinde 272 beygir güç üretebilen bir elektrik motoru var. Bu varyant yaklaşık 402 km menzil sunabiliyor. Yüksek performanslı çift motorlu versiyonu ise 476 beygire çıkabilirken, yaklaşık 523 km yol yapabilecek kapasitede bir pil taşıyacak.

Araçtaki pil sadece 20 dakikada 240 km gidebilecek kadar şarj edilebiliyor. Pil kapasitesinin %80'e çıkması ise sadece 30 dakika sürecek. BYTON crossover otomobilinin üretim lansmanına kadar Seviye 3 otonom sürüş teknolojisine sahip olacağını ve daha sonraki zamanlarda ise Seviye 4 otonom sürüş yetenekleri kazanacağını söyledi.

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BYTON ilk elektrikli araç konseptinde geleneksel yan aynaları rafa kaldırmış durumda. Şirket bunların yerine aracın kabinine direkt olarak görüntü yansıtan iki kamera yerleştirmiş. Aracın dış tasarımı ilginç ama daha da ilginç olanı kabin bölümü. Konsept, gösterge panelinin genişliğini uzatan 49 inç büyüklüğünde bir ekranla donatılmış.

Ayrıca direksiyonun ortasında da büyük bir ekran var ancak burada hava yastığına yer kalmamış olması dikkat çekiyor. Muhtemelen aracın üretim versiyonunda bu konuda bir değişiklik yapılacaktır. Araçta sürücülere Amazon'un sesli asistanı Alexa yardımcı olacak. Ayrıca koltukta oturanların kalp atış hızı ve kan basıncını izleyebilmenin de mümkün olacağını belirtelim.

BYTON'un kurucuları crossover'ın 2019 yılında üretime gireceğini söyledi. Şirketin ilk elektrikli aracının Çin, ABD ve Avrupa pazarında yaklaşık 45.000 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulması planlanıyor. Araç başarılı bir grafik çizerse ardından elektrikli sedan ve MPV modelleri de gelecek.