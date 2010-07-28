Bada OS destekli Samsung Wave 2 ile Wave Pro, ağustosta Almanya'ya geliyor

(Samsung Wave 2)

Samsung'un mobil platformu Bada desteğini arkasına alan Wave 2 ile QWERTY klavyeli Wave Pro'nun ağustos ayında Almanya'da tahminen 299 Euro civarında boy göstereceği duyuruldu.

Yalnızca kızaklı QWERTY donanımı ve kalınlık bakımından birbirinden farklılık gösteren Wave 2 ile Wave Pro, dört band GSM şebekesi ve EDGE desteği sunuyor; 3.2 inç boyutunda 240x400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekran barındırıyor. Cep telefonlarında standart haline gelen ve EDGE'e göre çok daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA desteğinin bulunmaması çoğu teknoloji meraklısını baştan üzebilir. Buna karşılık Facebook, MySpace, Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyona sahip telefonlarda WI-FI 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth v2.1 + A2DP profili üçlüsü mevcut. Son olarak telefonların dikkat çeken özellikleri arasında 3.5 mm kulaklık girişi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, microUSB portu, microSD kart desteği ile FM radyo yer alıyor.

(Samsung Wave Pro)

http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=a36582b8-bc66-4933-999b-2e2e4de1fccf