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Bada OS destekli Samsung Wave 2 ile Wave Pro, ağustosta Almanya'ya geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
39,9b
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14
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bada OS destekli Samsung Wave 2 ile Wave Pro, ağustosta Almanya'ya geliyor
Tam Boyutta Gör
(Samsung Wave 2)

Samsung'un mobil platformu Bada desteğini arkasına alan Wave 2 ile QWERTY klavyeli Wave Pro'nun ağustos ayında Almanya'da tahminen 299 Euro civarında boy göstereceği duyuruldu.

Yalnızca kızaklı QWERTY donanımı ve kalınlık bakımından birbirinden farklılık gösteren Wave 2 ile Wave Pro, dört band GSM şebekesi ve EDGE desteği sunuyor; 3.2 inç boyutunda 240x400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik TFT ekran barındırıyor. Cep telefonlarında standart haline gelen ve EDGE'e göre çok daha hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSDPA desteğinin bulunmaması çoğu teknoloji meraklısını baştan üzebilir. Buna karşılık Facebook, MySpace, Twitter gibi sosyal ağlarla entegrasyona sahip telefonlarda WI-FI 802.11 b/g/n, GPS ve Bluetooth v2.1 + A2DP profili üçlüsü mevcut. Son olarak telefonların dikkat çeken özellikleri arasında 3.5 mm kulaklık girişi, 3.2 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, microUSB portu, microSD kart desteği ile FM radyo yer alıyor.

Bada OS destekli Samsung Wave 2 ile Wave Pro, ağustosta Almanya'ya geliyor
Tam Boyutta Gör
(Samsung Wave Pro)


http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=a36582b8-bc66-4933-999b-2e2e4de1fccf Yorum Yaz
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sotoxs 9 yıl
7 inclik ipadlerden almak lazım. süper amoled ekranlı.
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Mr. Jingles 9 yıl
Aslında iyi bir taktik bence. Wave'nin kırpılmış hali. Wave'yi alamayan bunları alacaktır.
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ExECaLiBuR 9 yıl
Çok fena kırpmışlar yalnız. Bari kameraya dokunmasalardı. Hadi kamerayı geçtim. Ekran neden AMOLED değil. Hali hazırda zaten Monte var. Onun azda iyileşmiş hali gibi olmuş. Bi orta yolu bulamamışlar. En azından 500 tlden fazlaya satılmaz umarım.
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igonam 9 yıl
Beyler bu cihazlar alt model
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lord__of_darkness 9 yıl
hemde ne alt model... sanırsam samsung artık basit dokunmatik olarak bunları üreticek corby miş starmış artık bada koyacak basit dokunmatik telefonlarına sanırsam..
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dark dragon 9 yıl
Bada'dan bir cacık olmayacağı da belli oldu, bu vasat telefonlar wave'in önünü keser.
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JrMaster 9 yıl
öyle bir isim verilmişki habere girerken nasıl birşey diye merak ediyordum
.
etmez olaydım
.
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wentworthscofield 9 yıl
star wi-fi çok satan bir modeldi şimdi aynısını bir de klavyelisini yapmışlar mutlaka satacaktır ama wave'den sonra harbiden olmamış
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
ucuz kırpılmış versiyonları...
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Elmeti 9 yıl
240*400 artık aşırı düşük bir çözünürlük olmaya başlamadı mı???
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Brainy 9 yıl
Büyük ihtimal Wavenin Alt Modelleri.
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Elmeti 9 yıl
wave'in alt modelleri işte.Ama başında 2 veya pro yazınca insanın kafası karışıyor.
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DraGonS 9 yıl
300 € ya cacik olmaz bu telefondan.
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Brainy 9 yıl
Samsung Wave'nin Ekrani 3.3 " di.Samsung Wave 2'Nin 3.2". Ekran Gittikçe Küçülüyor , Berbat Bir Durum.
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