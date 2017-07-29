Bağımsız çalışan HTC Vive gözlüğü Çin’de duyuruldu

Google’ın I/O 2017 konferansında bağımsız olarak çalışabilecek sanal gerçeklik gözlüklerinin duyurusunu yapmasının ardından üretici ortaklar da çalışmalarını hızlandırmıştı. Bunlardan ilk olarak HTC bağımsız sanal gerçeklik gözlüğü örneğini görücüye çıkardı.

İlk ürün

HTC Vive Standalone VR olarak adlandırılan gözlük Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyor. Yani aslında bir amiral gemisi akıllı telefon donanımı barındırıyor diyebiliriz. Yine Snapdragon 835 temelli ilk sanal gerçeklik gözlüğü durumunda. Detaylar net olmasa da gözlük içerisinde 5 inçlik bir OLED ekran olduğu tahmin ediliyor.

Sanal gerçeklik gözlüğü için firma Viveport adı verilen bir içerik mağazası hazırlamış. Kullanıcılar bağımsız bir deneyim için mağazadan beğendikleri içerikleri indirebilecek. Ayrıca geliştiriciler de özel araçları kullanarak farklı projelerini hayata geçirebilecek.

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Peki neden Çin diye soracak olursanız ülkede HTC Vive orijinal gözlüğüne ilgi bir hayli fazlaydı. Son olarak 10 bin adet HTC Vive gözlüğünün farklı noktalara kurularak ziyaretçilerin deneyimleme yapması sağlanmıştı. Firma bağımsız gözlüğünü de bu ülkede satışa sunmayı tercih etti.

Çok uygun bir fiyat tanımlaması yapılmasına rağmen net bir rakam verilmemiş. Bu bakımdan bir tahminde bulunmak zor ancak mevcut amiral gemi telefonların fiyatları baz alınarak bir genelleme yapılabilir. HTC Vive Standalone VR ne zaman global pazara çıkacak bilinmiyor.