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Bağımsız çalışan HTC Vive gözlüğü Çin’de duyuruldu

HTC’nin bir süredir üzerinde çalıştığı bağımsız Vive sanal gerçeklik gözlüğü tanıtıldı. HTC Vive Standalone VR gözlüğü amiral gemi akıllı telefon seviyesinde.
1 yıl
2,2b
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8
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın I/O 2017 konferansında bağımsız olarak çalışabilecek sanal gerçeklik gözlüklerinin duyurusunu yapmasının ardından üretici ortaklar da çalışmalarını hızlandırmıştı. Bunlardan ilk olarak HTC bağımsız sanal gerçeklik gözlüğü örneğini görücüye çıkardı.

İlk ürün

HTC Vive Standalone VR olarak adlandırılan gözlük Snapdragon 835 yonga setinden gücünü alıyor. Yani aslında bir amiral gemisi akıllı telefon donanımı barındırıyor diyebiliriz. Yine Snapdragon 835 temelli ilk sanal gerçeklik gözlüğü durumunda. Detaylar net olmasa da gözlük içerisinde 5 inçlik bir OLED ekran olduğu tahmin ediliyor.

Sanal gerçeklik gözlüğü için firma Viveport adı verilen bir içerik mağazası hazırlamış. Kullanıcılar bağımsız bir deneyim için mağazadan beğendikleri içerikleri indirebilecek. Ayrıca geliştiriciler de özel araçları kullanarak farklı projelerini hayata geçirebilecek.

Ayrıca Bkz. "LG G6 beklentilerin altında kaldı"

Peki neden Çin diye soracak olursanız ülkede HTC Vive orijinal gözlüğüne ilgi bir hayli fazlaydı. Son olarak 10 bin adet HTC Vive gözlüğünün farklı noktalara kurularak ziyaretçilerin deneyimleme yapması sağlanmıştı. Firma bağımsız gözlüğünü de bu ülkede satışa sunmayı tercih etti.

Çok uygun bir fiyat tanımlaması yapılmasına rağmen net bir rakam verilmemiş. Bu bakımdan bir tahminde bulunmak zor ancak mevcut amiral gemi telefonların fiyatları baz alınarak bir genelleme yapılabilir. HTC Vive Standalone VR ne zaman global pazara çıkacak bilinmiyor. 

 

http://www.androidauthority.com/htc-vive-standalone-vr-china-790245/ Yorum Yaz
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Soul741 1 yıl en beğenilen
Açık konuşuyorum: Bu teknoloji oyun sektörü açısından tamamen çöp. Hiçbir manası yok ve pahalı. Bu şekilde casual oyun dışında bir şey oynamak imkansız ve bunun için para harcamak mantıksız. Eğitim ya da çeşitli simülasyonlar için önümüzdeki dönem de kullanılacak yalnızca. Bir süre sonra bireysel satışının kalmayacağını düşünüyorum.
Açık konuşuyorum: Bu teknoloji oyun sektörü açısından tamamen çöp. Hiçbir manası yok ve pahalı. Bu şekilde casual oyun dışında bir şey oynamak imkansız ve bunun...
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tufanumur12 1 yıl
ilk başta 3d ile sürdüler piyasaya olmadı.Sanal gerçekcilik dediler yine olmadı. Bakalım bundan sonra ki yeni adı ne olacak ?
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gxhero 1 yıl
Bu teknolojinin gelişimi ile ulaşacağı sonuç suretler filmi olabilir mesela gözlükle bir kabin içinde hareketlernizi taklit eden bir robotu yönetip nükleer santral içinde robotu yönetebilir yada maden de iş gücü olabilir sadece oyun olarak düşünmeyin yani hatta nasanın mars görevinde kullanmas bekleniyor.
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1982-utkan 1 yıl gxhero
gxhero
Bu teknolojinin gelişimi ile ulaşacağı sonuç suretler filmi olabilir mesela gözlükle bir kabin içinde hareketlernizi taklit eden bir robotu yönetip nükleer santral içinde robotu yönetebilir yada maden de iş gücü olabilir sadece oyun olarak düşünmeyin yani hatta nasanın mars görevinde kullanmas bekleniyor.

Canli Live Uzay Astronotunun Gozunden Uzaya yolculuk nasil olurdu
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redoracle 1 yıl
Deneyimi iyi olsada, o kadar süre o başlığı takamam ben,illaki bunalır kafamdan çıkarmak isterim,ama holo lens tarzı daha sıkmayan çevreyi hologram haline getiren bi teknoloji daha çok tutabilir bu yüzden.
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reshthesucker 1 yıl redoracle
Kafanizdaki sure ne bilemiyorum elbet ama zaten uzun sureli kullanim mumkun de degil saglik acisindan tavsiye de edilmiyor. Birtakim saglik sorunlarina yol aciyor.
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Kerim5100 1 yıl
Kinect de benzer şekilde satışa çıkmıştı... Şimdi nerede?
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Soul741 1 yıl en beğenilen
Açık konuşuyorum: Bu teknoloji oyun sektörü açısından tamamen çöp. Hiçbir manası yok ve pahalı. Bu şekilde casual oyun dışında bir şey oynamak imkansız ve bunun için para harcamak mantıksız. Eğitim ya da çeşitli simülasyonlar için önümüzdeki dönem de kullanılacak yalnızca. Bir süre sonra bireysel satışının kalmayacağını düşünüyorum.
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RichesMen 1 yıl
Bu iyi bir gelişme oyun tarzımızı yeni bir boyuta taşıyacak...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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