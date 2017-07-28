LG G6 beklentilerin altında kaldı

Yeni amiral gemisi V30’un hazırlıklarını sürdüren ve Q adında yeni bir mini seriye başlayan LG bu arada önemli bir açıklama yaptı. LG G6 amiral gemisi ile ilgili açıklama aslında bir süredir analiz raporlarına yansıyan bir gerçeği ifade ediyor.

Halen zararda



İkinci çeyrek mali tablolarını paylaşan LG, amiral gemisinin beklendiği kadar iyi satış yapamadığını itiraf etti. Analiz raporları da bir süredir bu konuyu dile getiriyordu. Beğenilmesine rağmen özellikle Çinli rakiplerin hamleleri nedeniyle geride kalan LG G6, mobil bölümü zarardan kurtaramadı.

LG’nin ikinci çeyrekteki toplam geliri 12.9 milyar dolar olurken faaliyet karı da yüzde 14 artışla 588 milyon dolara yükseldi. Özellikle panel satışları ve beyaz eşya sektörü LG’nin yüzünü güldürdü.

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Mobil bölüm ise zarar etmeye devam ediyor. İkinci çeyrekte 117 milyon dolar zarar haneye yazıldı. Pazarlama harcamaları, bileşenlerin fiyatlarının yükselmesi bölümü zorlayan etkenlerin başında geliyor. Yılın ilk çeyreğinde firma 14.8 milyon akıllı telefon satmıştı. İkinci çeyrek için satışların daha az olduğu ifade ediliyor.

LG’nin ümidi Kuzey Amerika kıtası. Kıtada satışlar sürekli artış gösteriyor. Orta seviye akıllı telefonların etkisiyle yıl bazında yüzde 13 artış yaşandı. LG Q6 ve Q8 modellerinin de iyi satışlar yapacağı düşünülüyor.