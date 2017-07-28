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LG G6 beklentilerin altında kaldı

LG’nin büyük umutlarla geliştirdiği ve piyasaya sürdüğü amiral gemisi G6 rekabete yenik düştü. Firma amiral gemisinin beklendiği kadar satış yapamadığını itiraf etti.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni amiral gemisi V30’un hazırlıklarını sürdüren ve Q adında yeni bir mini seriye başlayan LG bu arada önemli bir açıklama yaptı. LG G6 amiral gemisi ile ilgili açıklama aslında bir süredir analiz raporlarına yansıyan bir gerçeği ifade ediyor.

Halen zararda
 

İkinci çeyrek mali tablolarını paylaşan LG, amiral gemisinin beklendiği kadar iyi satış yapamadığını itiraf etti. Analiz raporları da bir süredir bu konuyu dile getiriyordu. Beğenilmesine rağmen özellikle Çinli rakiplerin hamleleri nedeniyle geride kalan LG G6, mobil bölümü zarardan kurtaramadı.

LG’nin ikinci çeyrekteki toplam geliri 12.9 milyar dolar olurken faaliyet karı da yüzde 14 artışla 588 milyon dolara yükseldi. Özellikle panel satışları ve beyaz eşya sektörü LG’nin yüzünü güldürdü.

Ayrıca Bkz. "Samsung’dan tarihi rekor: 12.7 milyar dolar faaliyet karı"

Mobil bölüm ise zarar etmeye devam ediyor. İkinci çeyrekte 117 milyon dolar zarar haneye yazıldı. Pazarlama harcamaları, bileşenlerin fiyatlarının yükselmesi bölümü zorlayan etkenlerin başında geliyor. Yılın ilk çeyreğinde firma 14.8 milyon akıllı telefon satmıştı. İkinci çeyrek için satışların daha az olduğu ifade ediliyor.

LG’nin ümidi Kuzey Amerika kıtası. Kıtada satışlar sürekli artış gösteriyor. Orta seviye akıllı telefonların etkisiyle yıl bazında yüzde 13 artış yaşandı. LG Q6 ve Q8 modellerinin de iyi satışlar yapacağı düşünülüyor. 

 

https://techcrunch.com/2017/07/27/lg-says-its-flagship-g6-smartphone-isnt-selling-as-well-as-expected/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Tendürek 1 yıl en beğenilen
Kronik sorun yoksa 1.200TL'ye alınır. Güzel telefon.
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hector_1990 1 yıl
lg=pişmanlıktır
garanti servisi çok kötü
telefonlar patates gibi dökülüyor
kısaca beter olsunlar 5 ay beni servis süründürdü bir daha kendi paramla rezil olmak istemiyorum almayın aldırmayın başka kullanıcılar da aynı sorunları yaşamasın
lg=pişmanlıktırgaranti servisi çok kötütelefonlar patates gibi dökülüyorkısaca beter olsunlar 5 ay beni servis süründürdü bir daha kendi paramla ...
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HümanistAdam 1 yıl
Sony , LG ve HTC piyasadan silinmeye mahkum.
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Clayf 1 yıl
LG'nin iyi yapabildiği tek şey ev ses sistemi.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Her model bir öncekinin aynısı gibi arkadaş biraz oval biraz yassı ama hep aynı şey pişir pişir koy insanlar yemiyor artık.Fiyatlar zaten faiş.
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senged 1 yıl
Bi kaç ufak dokunuşla çok daha iyi kar edebilirdi. Samsungun fiyatı bu denli yüksek iken, bunu kendine avantaj sağlayıp 3000 liradan sd835 ile çıkış yapsa ve kamerada biraz daha iddaalı olsaydı güzel kar ederdi. Ama LG G2 ve G3 kullanan biri olarak, G2 iyiydi hacı. Keşke zirvedeyken bırakıverseydiniz mobil işini en azından efsane olarak anılırdı isminiz.
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DH Misafiri 1 yıl
Bu fiyatlarla satması zor. Tutulan markalar belli iphone ve samsung etrafında dönüyor sektör. Samsung gibi fiyatlar uygularsan olmaz. Daha kaliteli olması değil daha tercih edilebilir olması önemli ticarette. HTC de aynı şekilde yüksek fiyattan giriş yapıyor bu şekilde satış başarısı olamaz. Algılar yıkılmaz. Daha ucuza satacaksın ki samsung alacak vatandaş acaba bir denesem mi fiyatı uygun ne de olsa gibi düşüncelerle yönelsin.
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DH Misafiri 1 yıl
LG'nin yapacağı doğru hamle zaten mükemmel olan G4 tasarımı üzerinden devam etmek olacaktı. Hayatımda gördüğüm en ergonomik, en hoş tasarımdı... 1 Yıl G4 kullandım, bozulunca S7 Edge'e geçtim...
Ayrıca çılgınca başarılı panaromik fotoğraf çekerdi...
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DH Misafiri 1 yıl
kısa ömürlü telefonlar üretti sektörde de ömrü kısa olacak gibi
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Master_Evil 1 yıl
fiyatı çok güzel düşüyor, kronik sorunu yoksa alınabilir, alanlar bi 5-6 ay kullansın bakalım ne çıkacak
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dr_mrh 1 yıl
LG G5 diye modüler bir telefon çıkarıp, modüllerini giriş seviyesi bir telefon fiyatına satmaya çalıştı, tutmayınca o modülleri takamayacağın v20 nin yanında hediye etti. böyle saçmalık mı olur. o modüllerle beraber ucuza sürmüş olsaydı telefonları(en azından aynı paraya modülle beraber satsaydı) telefon bölümü biraz kara geçebilirdi.
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canmania 1 yıl
HTC M7 , LG G2 , SONY XPERİA Z den sonrasını getiremedi...
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assasin34 1 yıl
Gönül rahatlığıyla diyebilirim ki. ÇÖP
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