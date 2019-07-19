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Bağımsız oyun klasiklerinden 'LIMBO' ücretsiz oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu da belli oldu. Bağımsız platform oyunu LIMBO 25 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Epic Games Store artık her hafta ücretsiz oyun veriyor.
33 dk. (Son Güncelleme: 33 dk.)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu da belli oldu. Bağımsız oyun klasiklerinden Limbo, şu anda Epic Store'da ücretsiz bir şekilde edinilebiliyor.

İki boyutlu platform bulmaca oyunu olan Limbo, 2011 yılında çıkış yapmıştı. Oyun, kız kardeşinin kaderinden endişeli bir oğlanın LIMBO'ya giriş yapmasıyla başlıyor. Atmosferi, hikayesi ve müzikleriyle hemen her oyuncuyu etkilemeyi başaran Limbo, ilginç bulmacaları ve oyun mekanikleriyle sürükleyici bir deneyim sunuyor.

Playdead tarafından geliştirilen Limbo; PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android gibi birçok platformda yayınlanmıştı. Hala oynamadıysanız şimdi Limbo'yu denemek için tam zamanı diyebiliriz.

Oyunu hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 25 Temmuz'a kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store önümüzdeki hafta iki farklı ücretsiz oyun daha verecek: Moonlighter ve This War of Mine.

 

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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 5 dk.
yaw kardeşim veriyorsanız daimi ücretsiz yapı verin !
şimdi kütüphane yapalım diyoruz
bazı oyunlar kilitli gibi
gördükçe sinirleniyor insan !
sırf bu yüzden bunu yüklemiyorum !
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ozakin70 20 dk.
Vakti geldiydi zaten...
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