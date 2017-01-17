Baidu Microsoft'un yapay zeka uzmanını transfer etti

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Geçen yıl yapay zekayla geliştirdiği sanal asistanı tanıtan ve Nvidia ile otonom araç teknolojisi üzerinde çalışacağını duyuran Çinli arama motoru Baidu, yapay zeka alanındaki çalışmalarına hız kazandırmak için Microsoft’un yapay zeka alanında tecrübeli ismi Qi Lui’yu Uygulayıcı Genel Müdür(COO) olarak ekiplerine kattığını duyurdu.

10 Yıla yakın bir süredir Microsoft’ta çalışan Qi Lu; Çevrimiçi Hizmetler bölümünün başkanlık ve Uygulamalar ve Servisler bölümünün başkan yardımcılığı görevini yürütmüştü. Geçirdiği bisiklet kazası nedeniyle eylül ayında Microsoft’taki görevinden ayrılana kadar geçen süre içerisinde yapay zeka botlarıyla şirketin bu alandaki ilerlemesini organize eden kişilerden birisi olarak biliniyor. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri üzerine doktora yapan ve kendi adına 40'tan fazla patenti olan Lu, Baidu'da; ürün, teknoloji, satış, pazarlama ve operasyonlardan sorumlu olacak ve yapay zeka alanındaki uzmanlığıyla şirkete yön verecek. Qi Lu’nun Baidu’ya katıldığı açıklanırken Microsoft Ceo’su Satya Nadella’nın Dijital Yaşam Tasarım Konferansı’nda yapay zeka hakkında konuşuyor olması ise ilginç bir rastlantı olarak değerlendiriliyor.

Yapay zeka alanındaki hedefleri gerçekleştirmek için önlerindeki 10 yılın çok önemli olduğunu söyleyen Baidu CEO’su Robin Lİ, bu süreç içerisinde yapay zeka alanındaki en yetenekli insanları kendi ekiplerinde toplamak istediklerini ve Qi Lu’nun aralarına katılmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Daha Çok Gelir İçin Yapay Zekaya Yöneldi

Çin’de en çok kullanılan arama motoru olan Baidu, uzun yıllar boyunca sadece reklam gelirleriyle yetinirken kazancını arttırmak ve faaliyet alanını çeşitlendirmek için yapay zeka alanında pek çok hamle yaparak geçen yıl otonom otomobil yazılımı, robot ev asistanı üretmiş ve KFC ile müşterilerin yüz ifadelerinden onlara uygun siparişleri anlamaya çalışan bir yapay zeka robotu geliştirmişti.

http://www.theverge.com/2017/1/17/14293838/baidu-ai-qi-lu-microsoft-move