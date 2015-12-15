Baidu, otonom otobüs planlıyor

başarı şekilde ayrılmayı başarmıştı. Şimdi yapılan bir açıklama ise sürecin sadece otomobiller ile kısıtlı kalmayacağını gösterdi. Google'ın Çin versiyonu olarak bilinen Baidu, geçtiğimiz günlerde BMW ortaklığında hazırlanan tamamen otonom BMW 3 Series Gran Turismo aracıyla yapılan farklı yol testlerindenŞimdi yapılan bir açıklama ise sürecin sadece otomobiller ile kısıtlı kalmayacağını gösterdi.

Baidu sözcüsünden gelen bilgilere göre şirket, önümüzdeki üç yıl içerisinide Çin merkezli olarak otonom yani kendi kendine hareket edebilen otobüsler kullanmaya hazırlanıyor. Belirlenen sabit rotalar dahilinde hem şehir içi hem de şehir dışında çalışabileceği belirtilen otonom otobüs modelleri, bu işlem için Çin hükümetinden de destek görecek.

Şimdiye kadar konu hakkında oldukça olumlu yorumlar aldıklarını belirten internet devi, toplu taşımaya odaklanarak Nissan, Toyota, Tesla ve Google gibi kendi sadece kendi otonom otomobilleri üzerinde çalışan firmalardan farklı bir alanda ilerleme göstermiş olacak.

Baidu hedeflediği "otonom otobüs" sürecinde yalnız değil. İsviçre'nin de 2016 bahar aylarında hayata geçirilmesi planlanan benzer bir çalışması bulunuyor.

http://www.cnet.com/uk/news/chinas-google-plans-on-having-self-driving-buses-in-2018/