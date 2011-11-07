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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Baidu yeni web tarayıcısını Windows Phone Mango için İngilizce olarak yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformların kullanım oranı arttıkça bu alanda faaliyet gösteren uygulamalara imza atmak firmalar için daha da önemli hale gelmeye başladı. 

Çin'in en büyük arama motoru olan Baidu kendi mobil işletim sistemi ile rekabete birebir dahil olmak amacında. Bunun yanında gelişmekte olan platformlara da uzanmaktan geri kalmayan Baidu Windows Phone için geliştirdiği web tarayıcısını İngilizce olarak Mango güncellemesi için de yayınladı.

Henüz deneme aşamasında olan tarayıcı gömülü Windows Phone tarayıcısı kadar hızlı bir performans gösteriyor. Gelişmiş sıkıştırma modu daha hızlı bir sörf imkanı sunuyor.

Tarayıcının diğer özellikleri tam web ve wap desteği, gözleri yormayan gece modu, tam ekran, yatay görüntüleme modu, yeni sekmede açma, kişiselleştirilebilir başlangıç sayfası, sayfa önbellekleme ve akıllı URL tavsiyeleri şeklinde sıralanabilir.

Yeni tarayıcıyı denemek isteyenler buradaki Marketplace linkini kullanabilir.

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DH Misafiri 8 yıl
evet ben de bugün yükledim ve kullandım. birçok özelliğiyle beni kendisine çekmeyi başardı. tam aradığım mobil tarayıcı olmasa da yüzde 90 beklentilerimi karşıladı. amaaaa... ama biraz kasıyor ya, hatta fazlasıyla kasıyor. wp çok hızlı ve akıcı bir işletim sistemiyken bu uygulamanın kasması beni şaşırttı. umarım güncellemeyle bu sorunu giderirler.
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