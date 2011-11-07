Baidu yeni web tarayıcısını Windows Phone Mango için İngilizce olarak yayınladı

Mobil platformların kullanım oranı arttıkça bu alanda faaliyet gösteren uygulamalara imza atmak firmalar için daha da önemli hale gelmeye başladı.





Çin'in en büyük arama motoru olan Baidu kendi mobil işletim sistemi ile rekabete birebir dahil olmak amacında. Bunun yanında gelişmekte olan platformlara da uzanmaktan geri kalmayan Baidu Windows Phone için geliştirdiği web tarayıcısını İngilizce olarak Mango güncellemesi için de yayınladı.





Henüz deneme aşamasında olan tarayıcı gömülü Windows Phone tarayıcısı kadar hızlı bir performans gösteriyor. Gelişmiş sıkıştırma modu daha hızlı bir sörf imkanı sunuyor.





Tarayıcının diğer özellikleri tam web ve wap desteği, gözleri yormayan gece modu, tam ekran, yatay görüntüleme modu, yeni sekmede açma, kişiselleştirilebilir başlangıç sayfası, sayfa önbellekleme ve akıllı URL tavsiyeleri şeklinde sıralanabilir.



