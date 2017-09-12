Bakan açıkladı: Kırmızı ışık cezaları ağırlaştırılacak

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Ankara’da gerçekleştirilen Trafik Güvenliği Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, kırmızı ışık cezalarının ağırlaştırılacağını ve emniyet şeridi kullanımına denetim geleceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı ışık ihlalinin tekrarlanması durumunda yeni cezanın devreye gireceğini kaydetti. Soylu, "Kırmızı ışık ihlallerinde para cezasıyla birlikte ihlalin tekrarı halinde belgenin geçici süreyle geri alınması yaptırımı getirecektir." diye konuştu.

Emniyet şeridi kullanımı ile ilgili olarak da çarpıcı bir şekilde “Bizim emniyet şeritleri mübarek, tren gibi herkesin geçtiği şeritler oluyor. Kimse kusura bakmasın, biz 15 bin aracı emniyet şeridinden geçmek için nitelendirmişiz. Adam belediyede şef, üstüne lambayı takıyor. Çakarları takıyor, geçiyor. Bizim polis arkadaşımız durdursa bir büyük tartışma, telefonlar. Bunun önüne geçceğiz” dedi.

Bakan Soylu EDS, PTS ve KGYS sistemleri üzerinden hem ön hem de arka koltukta emniyet kemeri takmayanların tespitinin yapılacağını belirtti.

http://www.ntv.com.tr/turkiye/kirmizi-isik-ihlalinin-tekrarinda-ehliyet-geri-alinacak,ICbV2vV1NUOvNGZcJD9QrQ