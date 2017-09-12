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Bakan açıkladı: Kırmızı ışık cezaları ağırlaştırılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik güvenliği ve ceza sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, kırmızı ışık ihlalinin tekrarında ehliyete geçici olarak el konulacağını açıkladı.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Bakan açıkladı: Kırmızı ışık cezaları ağırlaştırılacak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün Ankara’da gerçekleştirilen Trafik Güvenliği Çalıştayı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, kırmızı ışık cezalarının ağırlaştırılacağını ve emniyet şeridi kullanımına denetim geleceğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı ışık ihlalinin tekrarlanması durumunda yeni cezanın devreye gireceğini kaydetti. Soylu, "Kırmızı ışık ihlallerinde para cezasıyla birlikte ihlalin tekrarı halinde belgenin geçici süreyle geri alınması yaptırımı getirecektir." diye konuştu.

Emniyet şeridi kullanımı ile ilgili olarak da çarpıcı bir şekilde “Bizim emniyet şeritleri mübarek, tren gibi herkesin geçtiği şeritler oluyor. Kimse kusura bakmasın, biz 15 bin aracı emniyet şeridinden geçmek için nitelendirmişiz. Adam belediyede şef, üstüne lambayı takıyor. Çakarları takıyor, geçiyor. Bizim polis arkadaşımız durdursa bir büyük tartışma, telefonlar. Bunun önüne geçceğiz” dedi.

Bakan Soylu EDS, PTS ve KGYS sistemleri üzerinden hem ön hem de arka koltukta emniyet kemeri takmayanların tespitinin yapılacağını belirtti.


http://www.ntv.com.tr/turkiye/kirmizi-isik-ihlalinin-tekrarinda-ehliyet-geri-alinacak,ICbV2vV1NUOvNGZcJD9QrQ Yorum Yaz
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ufuk-34JD58 1 yıl en beğenilen
güvenliğimizi çok düşünür oldular

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darkdiva 1 yıl
Kırmızı ışık konusunda yayalara da ceza kesilmesi gerek. O kısmı atlıyorlar. Sadece araçlar ihlal etmiyor çünkü.
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snorlaxxx 1 yıl SigSauer6
SigSauer6

estf

SigSauer6
estf

dinayete daha çok para lazım, bi yerlerden çıkmalı

Sizde ancak bir şeyler dikersiniz.(heykel vb.)

sizde heykel dikebilecek birikim (kültür) olsaydı, bu cümleyi kurmazdınız

Sanki Michelangelo' ya diktirdiniz o heykelleri. Çok büyük bir birikim sayesinde ortaya çıkmış. Eskiden karşınızdakiler gerçekten eğitimsizdi. Sizde iyice şımardınız bir tek biz eğitimliyiz diye. Artık devir değişti. Kendinizi kandırın.

Bak bak bak. Heykelcilere bak hele. Dilleri nasilda uzamış.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ayrıca imamhatiplerin 40 soruda net ortalaması 2 iken hangi bilimden eğitimden gelişmeden bahsediyorsun haspam. Herkes yerini bilsin.siz kim eğitim kim.
SigSauer6estfSigSauer6estfdinayete daha çok para lazım, ...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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mesut1221 1 yıl
kaza olduktan sonra yesil ısıkta gecenı de haksız yere hızlı, ısıga gelırken yavaslamadı vs dıye suclu duruma dusurduklerı ıcın bu ulkeden adalet beklemek ımkansız. Bunlar adalet pesınde olacakları yerde hala para derdındeler
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_mp_ 1 yıl
Bir kavsak dusunun hic kimse gecmiyor. Herkes birbirine bakiyor. Bos yola yesil yakmış zaman ayarli sistem. Yil olmus ikibinonyedi hala akilli trafik algilamali isik yok.
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Father Torque 1 yıl
Cezaları isterseniz dünya rekoru seviyelerine taşıyın, kırmızıda geçenleri tespit etmediğiniz sürece hiçbir anlamı yok. Millet belli ışıklarda hiçbir denetim olmadığını anlayınca zaten takmamaya başlıyor ışığı, yandaki yeşil yandı ama ben arada geçerim mantığıyla basan geçene...
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ykpzn 1 yıl
Bu aciklamayi ekonomi bakaninin yapmasini beklerdim!!! Sasirdim...
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TSY 1 yıl
yetmez ama devam daha da ileri gidilmelidir. ne zaman eskiden olduğu gibi malum kişiler eşekle gezmeye başlayınca at sırtında iller arası yola çıkınca öküzle çift sürmeye başlayınca hiçbir zaman araba alamayacağını düşünmeye başlayınca evine gelen elektrik faturası yüzünden tasarruf olsun diye tv kaldırıp ahaber izlememeye başlayınca birşeyler düzelir. acilen o günlere dönmemiz dileklerimle.
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salamander19 1 yıl
öncelikle kırmızı trafik lambasının ya da yaya geçidinin olduğu her yerde yaya ya yol vermek mecburidir. yani lamba ne renk yanarsa yansın yaya adımını attığı an yol hakkı onundur.
ayrıyeten trafik konusunda bildiğin magandayız.
sarı yanar yanmaz önümüzdeki araca korna çalarız. yaya görünce çalarız önümüzdeki kurallara uyarsa çalarız. geri manevra yapan ya da dönmeye çalışan biri olunca bırak yavaşlamayı yine korna çalarak geçeriz.
sağa sola manevra yapar araçların önüne kırarız. zaten hız sınırı nedir şerit nedir bilmeyiz.
kısaca o arabaya binince kendimizi imparator ilan ederiz.
bence trafik cezaları 5 kat fazla olmalı.
emniyet şeritleri çakalların yolu olmamalı.
özellikle şehir içinde hız sınırlarına uyulmalı
kaldırımlar park yeriniz değildir!!
diğer sürücülere yayalara saygılı ve anlayışlı olunmalı
daha çok şey var....
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ataince 1 yıl
Bomboş yola kırmızı ışık koyuyorsunuz boşuna bekliyoruz araba yoksa yolda tehlikeli değilse geçmek hakkımdır. Kimse kusura bakmasın.
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lterlemez 1 yıl
Polis doğru düzgün çalışsa bunlara hiç gerek olmayacak. Üç tane arka arkaya "yol boyunca park etmek yasaktır" levhası var 100 m. yolda, polis baka baka geçiyor park edenlere...
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Gsli46 1 yıl
para için yapsa nolur kaç lira gelecek sanki cezalar ağırlaştığı zaman gelir azalır bile o zaman da indirime mi gidecekler hayır salak salak yorumlar
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K_Spartakus 1 yıl
Demek ki otobanlarda emniyet şeritlerinde dikilen EDSler hiç çalışmamış , şimdi çalıştıracağız diye itirafta bulunuyor .
Kaldı ki trafik polisleri cep telefonuyla muhabbet ettikleri için önlerinden geçenleri de izlemekle yetiniyor üstüne cep telefonuyla muhabbeti eksiltmeyen sürücüleri de görmezden geliyor .
Trafik kurallarına polis bile uymadıktan sonra hangi vatandaş uyacak !
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Otomobil, trafik ve
7 etiket daha trafik cezası kırmızı ışık ihlali emniyet şeridi ihlali içişleri bakanı Zamazingo Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
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