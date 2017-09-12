S-400 füze alımı için kapora verildi, sevkiyat kontratı imzalandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin soruları yanıtladı. S-400’lerin satın alınması ile ilgili soruya cevap olarak “S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaparoyu da verdiler.” dedi.

Rusya cephesinden de açıklama geldi. Vladimir Putin’in Askeri-Teknik İş Birliği’nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, TASS haber ajansına verdiği röportajda iki ülke arasında S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın uygulanmaya hazırlandığını bildirdi.

Kojin, S-400 füzeleri için 'gerçek anlamda bir sıra' oluştuğunu ekleyen Kojin, bir dizi güneybatı Asya ve Ortadoğu ülkelerinin S-400 füzelerine karşı somut olarak ilgi gösterdiğini söyledi. “S-400 çok pahalı bir sistem. O nedenle her isteyenin alabileceği bir sistem değil. Ayrıca üreten şirketin üretim kapasitesi dolmuş durumda” dedi.

Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemi konusunda görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Son zamanlarda bazı yayın mecraları anlaşmada sorun olduğunu yazmıştı. İki ülke tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte bu haberler yalanlanmış oldu.

Hürriyet, TASS, Sputniknews