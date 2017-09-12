S-400 füze alımı için kapora verildi, sevkiyat kontratı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan dönüşü uçakta gazetecilerin soruları yanıtladı. S-400’lerin satın alınması ile ilgili soruya cevap olarak “S-400 ile ilgili arkadaşlarımız imzalarını attılar. Bildiğim kadarıyla kaparoyu da verdiler.” dedi.
Rusya cephesinden de açıklama geldi. Vladimir Putin’in Askeri-Teknik İş Birliği’nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, TASS haber ajansına verdiği röportajda iki ülke arasında S-400 füze savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratı imzaladıklarını ve kontratın uygulanmaya hazırlandığını bildirdi.
Kojin, S-400 füzeleri için 'gerçek anlamda bir sıra' oluştuğunu ekleyen Kojin, bir dizi güneybatı Asya ve Ortadoğu ülkelerinin S-400 füzelerine karşı somut olarak ilgi gösterdiğini söyledi. “S-400 çok pahalı bir sistem. O nedenle her isteyenin alabileceği bir sistem değil. Ayrıca üreten şirketin üretim kapasitesi dolmuş durumda” dedi.
Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemi konusunda görüşmeler uzun süredir devam ediyor. Son zamanlarda bazı yayın mecraları anlaşmada sorun olduğunu yazmıştı. İki ülke tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte bu haberler yalanlanmış oldu.
Hürriyet, TASS, Sputniknews Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"1960'lı yıllardan bu yana bilfiil balistik füze tehdidi altında bulunan ve bu tehdidin gerçek boyutlarının farkına 1991 yılında (körfez savaşı) varan; bu tehdide karşı defalarca abd'den patriot almaya çalışıp parayı denkleştiremediği, denkleştirse de bir türlü karar veremediği için alamayıp en sonunda 2006 yılında hazır alım ihalesi başlatan; teknoloji transferi, ortak üretim v.b. içermeyen bu hazır alım ihalesinde üyesi olduğu nato'nun en öncelikli tehditlerinden olan çin'in sistemini 2013 yılında seçip, gelen baskılar sonucu 2015 yılında "teknoloji vermiyorlardı zaten, kendimiz geliştireceğiz" diyerek ihaleyi iptal eden türkiye'nin, 2015 yılında uçağını düşürüp savaşın eşiğine geldiği rusya'dan, 2016 yılında talep edip hazır alımı için görüşmeye başladığı, alımını gerekçelendirirken "batı satmıyor, teknolojisini vermiyor, bizi korumuyor" derken aynı anda güney sınırlarının hava savunmasında nato müttefikleri italya ve ispanya'nın gönderdiği hava savunma sistemlerinden faydalandığı, diğer yandan da nato müttefikleri fransa ve italya ile ortak geliştirme anlaşması imzaladığı; kendi komuta - kontrol ve hava savunma ağına entegre edemeyeceği için münferiden (stand alone) kullanmak zorunda kalacağı ve bu yüzden tehdidi altında bulunduğu balistik füzeler ve seyir füzeleri başta olmak üzere hava tehditlerinin büyük kısmına karşı etkinliği asgari olacak, nato üyesi olmasından mütevellit nasıl bir teknoloji transferine vesile olacağı meçhul, onu geçtim, kendi uçaklarını düşman uçaklarından nasıl ayırt edeceği apayrı bir teknik gordion düğümü olan,
stratejik hava savunma sistemidir."
çünkü ABD terör Irak ve Suriyedeki terör örgütlerine gelişmiş silahlar füzeler falan veriyor. terör örgütlerinin o füzeleri bize karşı kullanmayacağının bir garantisi var mı?
yani bizim kendimizi savunma ihiyacımız var, ABD havlasın durdun
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