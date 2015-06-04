Balıkçılara özel su geçirmeyen dört pervaneli hava aracı: Aguadrone

Bildiğiniz gibi dört pervaneli hava araçları artık birçok farklı amaç için aktif olarak kullanılıyor. Bu farklı amaçlar arasına eklenen ve hayata geçebilmek adına Kickstarter'da bağış toplayan Aguadrone, balıkçıları hedef alıyor.

Dış gövde tasarımı olarak standart bir çizgide gelen ancak su geçirmemesiyle amacı için oldukça iyi bir alternatif oluşturan Aguadrone, balıkçılara balıkların yerini belirleme noktasında yardım ediyor. Bunu alt tarafında taşıdığı sonar temelli balık belirleme aracıyla yerine getiren hava aracı, suyun yaklaşık 37 metre altına kadar inceleme yapabiliyor ve elde ettiği bilgileri WiFi üzerinden 98 metre içerisinde iOS ile Android cihazlara gönderebiliyor.

Balık bulunduğu zaman "eve geri dön" özelliğiyle -GPS yardımında- tekneye ya da sahildeki balıkçının yanına gelen Aguadrone, modüler yapısıyla bu sefer sonar birimi yerine ucuna yem takılı olta ile yola çıkıyor ve oltayı ulaşılamayacak kadar uzak bölgedeki balıkların üzerine bırakıyor. Hava aracının ayrıca üzerinde HD kamera yer alan özel bir alt apartı üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

İlginç bir kullanım süreci ortaya koyan Aguadrone, Kickstarter'da 150,000$ toplam bağış miktarıyla yola çıkmış durumda. Yapılacak en az 400$ bağış ile elde edilebilen ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1528442751/first-water-proof-drone-with-sonar-fish-finder