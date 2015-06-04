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Balıkçılara özel su geçirmeyen dört pervaneli hava aracı: Aguadrone

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Zamazingo
Can Tunçer
Haber Editörü
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Balıkçılara özel su geçirmeyen dört pervaneli hava aracı: Aguadrone
Bildiğiniz gibi dört pervaneli hava araçları artık birçok farklı amaç için aktif olarak kullanılıyor. Bu farklı amaçlar arasına eklenen ve hayata geçebilmek adına Kickstarter'da bağış toplayan Aguadrone, balıkçıları hedef alıyor.
Dış gövde tasarımı olarak standart bir çizgide gelen ancak su geçirmemesiyle amacı için oldukça iyi bir alternatif oluşturan Aguadrone, balıkçılara balıkların yerini belirleme noktasında yardım ediyor. Bunu alt tarafında taşıdığı sonar temelli balık belirleme aracıyla yerine getiren hava aracı, suyun yaklaşık 37 metre altına kadar inceleme yapabiliyor ve elde ettiği bilgileri WiFi üzerinden 98 metre içerisinde iOS ile Android cihazlara gönderebiliyor.
Balık bulunduğu zaman "eve geri dön" özelliğiyle -GPS yardımında- tekneye ya da sahildeki balıkçının yanına gelen Aguadrone, modüler yapısıyla bu sefer sonar birimi yerine ucuna yem takılı olta ile yola çıkıyor ve oltayı ulaşılamayacak kadar uzak bölgedeki balıkların üzerine bırakıyor. Hava aracının ayrıca üzerinde HD kamera yer alan özel bir alt apartı üzerinde de çalışmalar devam ediyor.
İlginç bir kullanım süreci ortaya koyan Aguadrone, Kickstarter'da 150,000$ toplam bağış miktarıyla yola çıkmış durumda. Yapılacak en az 400$ bağış ile elde edilebilen ürünün tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1528442751/first-water-proof-drone-with-sonar-fish-finder Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yusuf_um 4 yıl
Balıklara kaçacak şans da tanınmayacak desenize. Kendi sonumuzu yine kendimiz hazırlıyoruz.
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nightsoldier 4 yıl
Radarla balık avlamak uzun zamandır yapılan bir şey. Bazı yorumlara resmen gülüyorum.
Siz buna karşı çıkacağınıza trolle balık avlamayı engelleyin önce.

Teknoloji ile balıkçılık hobisini buluşturuyor, sevdim.
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cyberfalcon 4 yıl
Teknoloji sayesinde balıkların neslini de yakında tüketiriz.
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swat882 4 yıl
Vay be yavaş yavaş insanların yardımcı robotları oluyor, köpekler filan ikinci plana atılacak avcılıkta
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl swat882
swat882
Vay be yavaş yavaş insanların yardımcı robotları oluyor, köpekler filan ikinci plana atılacak avcılıkta

Köpek mi yakalasın balığı?
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Seko92 4 yıl
Olmazsa olmaz.
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glikoz surubu 4 yıl
Vay be daha neler gorucez
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WB 4 yıl
Eglenceli bir cihaza benziyor..
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aycibin 4 yıl
Baligi bunla tutanla sağlam dalga gecerler
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