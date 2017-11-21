Banka hesaplamaları ile birebir kredi hesaplamaları yapabileceğiniz mobil uygulama

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Kredi/Mevduat/Bch Hesaplama isimli mobil uygulama, kredi hesaplamalarıyla ilgili pek çok işlemi banka desteği olmadan yapabilmeye yardımcı oluyor.

Uygulama üzerinden ticari, bireysel, konut, taşıt kredisi, bch, mevduat faizi gibi hesaplamalar yapılabiliyor. Bunların yanı sıra "Bugün kredimi erken kapatsam ne kadar öderim? Ara ödeme yapsam taksitlerim ne kadar olur? Komisyon öder miyim?" gibi birçok sorunun cevabını bu uygulama ile alabilirsiniz.

Uygulama, bir bankacı tarafından hazırlanmış. Hesaplama sonuçlarının teyitli olduğu ve bankalar ile birebir olduğu ifade ediliyor. Tüm hesaplamaların tek bir uygulamada toplanmış olması ve verilerin doğruluğu başarılı fakat uygulamanın tasarımı, günümüz tasarımlarının gerisinde kalmış. Kullanılan nesneler ve renk seçimleri eski duruyor.