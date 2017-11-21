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Banka hesaplamaları ile birebir kredi hesaplamaları yapabileceğiniz mobil uygulama

Kredi/Mevduat/Bch Hesaplama isimli mobil uygulama ticari, bireysel, konut, taşıt kredisi, bch, mevduat faizi gibi hesaplamaları tek bir uygulamadan yapabilmenizi sağlıyor.
1 yıl
2,8b
1
11
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Banka hesaplamaları ile birebir kredi hesaplamaları yapabileceğiniz mobil uygulama
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Kredi/Mevduat/Bch Hesaplama isimli mobil uygulama, kredi hesaplamalarıyla ilgili pek çok işlemi banka desteği olmadan yapabilmeye yardımcı oluyor.

Uygulama üzerinden ticari, bireysel, konut, taşıt kredisi, bch, mevduat faizi gibi hesaplamalar yapılabiliyor. Bunların yanı sıra "Bugün kredimi erken kapatsam ne kadar öderim? Ara ödeme yapsam taksitlerim ne kadar olur? Komisyon öder miyim?" gibi birçok sorunun cevabını bu uygulama ile alabilirsiniz.

Uygulama, bir bankacı tarafından hazırlanmış. Hesaplama sonuçlarının teyitli olduğu ve bankalar ile birebir olduğu ifade ediliyor. Tüm hesaplamaların tek bir uygulamada toplanmış olması ve verilerin doğruluğu başarılı fakat uygulamanın tasarımı, günümüz tasarımlarının gerisinde kalmış. Kullanılan nesneler ve renk seçimleri eski duruyor.

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yhackup 1 yıl en beğenilen
Ne kadar iğrenç bir arayüz ya bu
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K E N 1 yıl
Dh ekibinden birisi yaptı sanırım, bu kadar göz yoran ve acemilik kokan arayüz görmedim.
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System32Deleted 1 yıl
Paint Terk
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DH Misafiri 1 yıl
Uygulama mükkemmel. Kredi, mevduat borçlu cari hesap, erken kapama, ara ödeme tek uygulamada hesaplayabiliyorsun. Bankacılara da kolaylık.
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ozgursb 1 yıl
Uygulama çok iyi. Tek uygulamada tüm hesaplamar var. 10 tane uygulama kullanacağıma 1 uygulamada hepsi var.
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farevel 1 yıl
Böyle saçma bir uygulama olmaz. Hangi editör yapıtı
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kadirirdem 1 yıl
Arayüz terk olmuş.
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kreat 1 yıl
Arayüz nedir öyle paint terk duruyor. Sadece Material Design bile kullanılsa gayet yeterli olurdu. Sanırım Android Studio dışında bir IDE ile hazırlanmış program.
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ONY86 1 yıl
arayüz aşırı acemi diyecem ama acemi bile değil.uygulamayı hazırlayan bankacı için tünelin sonu inşallah kötü olmaz.
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K E N 1 yıl
Dh ekibinden birisi yaptı sanırım, bu kadar göz yoran ve acemilik kokan arayüz görmedim.
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yhackup 1 yıl en beğenilen
Ne kadar iğrenç bir arayüz ya bu
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Benim kredi puanımı, o bankanın bana ne kadar kredi vereceğini nasıl hesaplıyor? verileri nerden alıyor?
Bugün findeks in bile yanıldığı kredi hesaplamalarında bu uygulama bu kadar net olduğunun garantisini nasıl veriyor?
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