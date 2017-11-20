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Recontact İstanbul II: Bir İstanbul polisiyesi

Behzat Ç. Tarzındaki polisiye dizilerden hoşlananlar için etkileyici bir mobil oyun indirmeye sunuldu. Recontact İstanbul II: Eyes of Sky kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.
1 yıl
4b
1
11
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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App Store Türkiyede’de yılın oyunu seçilen Recontact İstanbul devam yapımıyla karşımızda. Recontact İstanbul II: Eyes of Sky oyunu ilkini gölgede bırakacak derecede kaliteli bir yapım olmuş.

Recontact İstanbul II: Eyes of Sky ne sunuyor?

Bir sinema filmi hassasiyetiyle hazırlanan oyun Fikret Kuşkan ve Haldun Boysan gibi iki usta ismi bir araya getiriyor. Oyunun senaryo danışmanlığı ise polisiye romanların ünlü ismi Ahmet Ümit’e ait. Oyun 1 yıllık bir emek ve 50 kişilik ekip ile ortaya çıkmış.

Dünyanın ilk sinematografik mobil oyunu olduğu belirtilen Eye of Sky video tabanlı ilerliyor. Tamamen gerçek mekanlarda geçen oyuna kullanıcının müdahalesi ise interaktif bir tarzda oluyor.

Başkomiser Ersin (Fikret Kuşkan) olarak kapsamlı bir cinayet soruşturmasını yürüttüğünüz oyunda eşkali verilen şüphelileri MOBESE kayıtlarından bulmaya çalışıyor, sorgu esnasında şüphelinin dikkat çeken tavırlarını yakalamaya çalışıyor, deşifre edilmiş yüzlerce fotoğraf, video ve günlük ile soruşturmayla ilgili ipuçları topluyorsunuz.

Oyunun konusuna geçecek olursak: Ece (Gökçe Suyabatmaz) isimli bir kadının ölüm ihbarını güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte alan tecrübeli Bas¸komiser Ersin (Fikret Kuşkan), ekibiyle birlikte olay yerine vardıklarında ortada bir ceset yoktur. Kameraları incelediklerinde eski es¸i Serkan Aksoy (Emre Mutlu) tarafından öldürüldügˆü tespit edilen Ece’nin hala çözülmesi gereken bir gizemi vardır. O da henüz bulunamayan ve güvenlik kameralarına yansımayan cesedi.

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Cinayeti kesin bir biçimde reddeden Serkan’ın ifadeleri ve olayın sıra dıs¸ı durumu Ersin’i sorus¸turmayı derinles¸tirmesi için daha da motive eder. Fakat bu s¸üpheli durum bir cinayetten çok daha fazlasıdır. Ersin sorus¸turmayı derinles¸tirdikçe ve elindeki bütün des¸ifre edilmis¸ görüntüleri inceledikçe kendini büyük bir çıkmazın ve sıra dışı sırların içinde bulur.

Oyunda her şeyin odak noktası sezgi seviyeniz. Oyun içerisinde yapacağınız her yanlış hamle, size verilen sezgi seviyenizi yavaş yavaş tüketmenize neden olacak. O yüzden güvenlik kameralarını incelerken, şüphelileri sorgularken ve dosyaları incelerken çok dikkatli olmanız gerekecek. Sezginiz tükendiğinde 10 dakika beklemek zorundasınız. Sezginin artması için oyun içi satın alım yapmanız veya reklam izlemeniz gerekiyor.

Sizi uzun süreler ekran başına bağlayacak kaliteli bir yapım olan Recontact İstanbul II: Eyes of Sky, dikkatli bir şekilde oynadığınız takdirde sezgi satın almaya gerek kalmadan sizi son sahneye getirebiliyor. Tamamen ücretsiz olduğu için geliştiricilere katkı mahiyetinde paket de alınabilir.

Recontact İstanbul II: Google Play II App Store

 

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System32Deleted 1 yıl
Amatörler
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crazy585858 1 yıl
Oyunu bitirdim tünelin sonu ..... bir yere çıktı denirya aynen öyle... hikayesi yarım kalmış gibi oldu ne anladım şmdi ben bundan :))
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featfromcrash 1 yıl
Ahmet Ümit, Türkiye nin en iyi polisiye romanı yazarı. Tüm kitaplarını okudum. Bi kitap daha yazsa da okusak diye bekliyorum resmen =) Oyuna gelince şu anda indiriyorum daha oynamadım ama oyun zor diye eleştirmek çok saçma. Oyun yani kolay başlayıp zorlaşacak tabi ki bunun nesi anormal ki? İnsanları para tuzağı gibi yaftalayacağınıza emeğe saygı gösterin.Beğenmeyen silebilir. Sorsan okulun tiyatro bölümünde dahi görev almamış, asosyal kafalar gelmiş acımasızca eleştiri yapıyor. Ayrıca amatör dediğiniz kişi de Fikret Kuşkan =) Efsane Babam ve oğlum da oynayan usta oyuncu. Beğenmeyebilirsiniz tabi ki de yerden yere vurulması ayıp. Sonra yerli proje neden çıkmıyor. Herşeye para tuzağı yok insanları sömürüyor gözüyle bakarsanız, ne yerli proje çıkar ne birşeylerden memnun kalırsınız. Yazmayacaktım da ayar oluyorum bu kafalara. Parası değerli olan ve kötü bulan silsin b.k atmasın devam etsin.. (ohh be)
2 Yanıt Yanıtla
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Xan'ela 1 yıl featfromcrash
featfromcrash
Ahmet Ümit, Türkiye nin en iyi polisiye romanı yazarı. Tüm kitaplarını okudum. Bi kitap daha yazsa da okusak diye bekliyorum resmen =) Oyuna gelince şu anda indiriyorum daha oynamadım ama oyun zor diye eleştirmek çok saçma. Oyun yani kolay başlayıp zorlaşacak tabi ki bunun nesi anormal ki? İnsanları para tuzağı gibi yaftalayacağınıza emeğe saygı gösterin.Beğenmeyen silebilir. Sorsan okulun tiyatro bölümünde dahi görev almamış, asosyal kafalar gelmiş acımasızca eleştiri yapıyor. Ayrıca amatör dediğiniz kişi de Fikret Kuşkan =) Efsane Babam ve oğlum da oynayan usta oyuncu. Beğenmeyebilirsiniz tabi ki de yerden yere vurulması ayıp. Sonra yerli proje neden çıkmıyor. Herşeye para tuzağı yok insanları sömürüyor gözüyle bakarsanız, ne yerli proje çıkar ne birşeylerden memnun kalırsınız. Yazmayacaktım da ayar oluyorum bu kafalara. Parası değerli olan ve kötü bulan silsin b.k atmasın devam etsin.. (ohh be)

Sen de daha oynamadan, oynayıp beğenmeyenleri yaftalama. Oyun zorlaşmasın demeyen yok zaten ama aradığın adamı bulman imkansızlaşıyor bir yerden sonra. Şansına rastgele tıklayıp tutturacaksın ya da para vereceksin.
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Ferucci 1 yıl featfromcrash
Ben oyunu oynamadım ama özür dileyerek bir şey sormak istiyorum, gerçekten merak ettim. Oyunu beğenmemek ile ''okulun tiyatro bölümünde görev almamış asosyal kafalar'' benzetmesinin ne gibi bir alakası var? Bir şeyi beğenip beğenmemek için çok sosyal mi olmak gerekiyor ya da sosyallik/asosyallikten kasıt nedir? Bir tane de siz yapın da görelim mi diyorsunuz :) Eleştiriler her zaman olacaktır. Her gördüğümüz şeye beğenmememize rağmen çok güzel, çok iyi, harika dersek o şeyler asla gelişmez yerinde sayar durur. Siz neden bu eleştirileri dert edinip veryansın ettiniz anlayamadım doğrusu.
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___Lawyer___ 1 yıl
Oyun gerçekten harika. Oldukça farklı bir deneyim yaratıyor. Herkese tavsiye ediyorum.
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farevel 1 yıl
Amatör tiyatro ekibi :)
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grafman09 1 yıl
Yalnız grafikler muazzam, karakterlerin bakışları ten o doku hissiyatı gerçek miş gibi geldi.. Bu grafikler üzerinde çok mesai harcadıkları kesin.. :))
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watcherb 1 yıl
oyun ilk başlarda çok kolay ama sonra yukarıda yorumda yazdığı gibi suçluyu bulmak imkansız. Amaç oynayanlar oyuna para bayılsın oyun zaten en ücra noktasında bile vestel reklamları var ama tabi yapımcılar onunla doyarmı sadece daha çok para diye hani görülmesi imkansız şeyleri istiyorlar senden bunu yorum olarak yazdığımda ise biz sosyal proje yapmıyoruz emek var felan demişler. İde arkadaş yok yani gözükmüyor enson kırmızı nokta bulma diye bir bölümü vardı o kadar imkansız ki bulmak bende oyunu kaldırdım
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crazy585858 1 yıl
Kamerada suçlu bulma işi bir süre sonra işkenceye dônüyor..
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Bamya Avcisi 1 yıl
Cok zevkli bir oyun da oyunculuklar kotuydu
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