Recontact İstanbul II: Bir İstanbul polisiyesi

App Store Türkiyede’de yılın oyunu seçilen Recontact İstanbul devam yapımıyla karşımızda. Recontact İstanbul II: Eyes of Sky oyunu ilkini gölgede bırakacak derecede kaliteli bir yapım olmuş.

Recontact İstanbul II: Eyes of Sky ne sunuyor?

Bir sinema filmi hassasiyetiyle hazırlanan oyun Fikret Kuşkan ve Haldun Boysan gibi iki usta ismi bir araya getiriyor. Oyunun senaryo danışmanlığı ise polisiye romanların ünlü ismi Ahmet Ümit’e ait. Oyun 1 yıllık bir emek ve 50 kişilik ekip ile ortaya çıkmış.

Dünyanın ilk sinematografik mobil oyunu olduğu belirtilen Eye of Sky video tabanlı ilerliyor. Tamamen gerçek mekanlarda geçen oyuna kullanıcının müdahalesi ise interaktif bir tarzda oluyor.

Başkomiser Ersin (Fikret Kuşkan) olarak kapsamlı bir cinayet soruşturmasını yürüttüğünüz oyunda eşkali verilen şüphelileri MOBESE kayıtlarından bulmaya çalışıyor, sorgu esnasında şüphelinin dikkat çeken tavırlarını yakalamaya çalışıyor, deşifre edilmiş yüzlerce fotoğraf, video ve günlük ile soruşturmayla ilgili ipuçları topluyorsunuz.

Oyunun konusuna geçecek olursak: Ece (Gökçe Suyabatmaz) isimli bir kadının ölüm ihbarını güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte alan tecrübeli Bas¸komiser Ersin (Fikret Kuşkan), ekibiyle birlikte olay yerine vardıklarında ortada bir ceset yoktur. Kameraları incelediklerinde eski es¸i Serkan Aksoy (Emre Mutlu) tarafından öldürüldügˆü tespit edilen Ece’nin hala çözülmesi gereken bir gizemi vardır. O da henüz bulunamayan ve güvenlik kameralarına yansımayan cesedi.

Ayrıca Bkz.

"İnanılmaz Aile 2 için ilk kısa fragman geldi"

Cinayeti kesin bir biçimde reddeden Serkan’ın ifadeleri ve olayın sıra dıs¸ı durumu Ersin’i sorus¸turmayı derinles¸tirmesi için daha da motive eder. Fakat bu s¸üpheli durum bir cinayetten çok daha fazlasıdır. Ersin sorus¸turmayı derinles¸tirdikçe ve elindeki bütün des¸ifre edilmis¸ görüntüleri inceledikçe kendini büyük bir çıkmazın ve sıra dışı sırların içinde bulur.

Oyunda her şeyin odak noktası sezgi seviyeniz. Oyun içerisinde yapacağınız her yanlış hamle, size verilen sezgi seviyenizi yavaş yavaş tüketmenize neden olacak. O yüzden güvenlik kameralarını incelerken, şüphelileri sorgularken ve dosyaları incelerken çok dikkatli olmanız gerekecek. Sezginiz tükendiğinde 10 dakika beklemek zorundasınız. Sezginin artması için oyun içi satın alım yapmanız veya reklam izlemeniz gerekiyor.

Sizi uzun süreler ekran başına bağlayacak kaliteli bir yapım olan Recontact İstanbul II: Eyes of Sky, dikkatli bir şekilde oynadığınız takdirde sezgi satın almaya gerek kalmadan sizi son sahneye getirebiliyor. Tamamen ücretsiz olduğu için geliştiricilere katkı mahiyetinde paket de alınabilir.

Recontact İstanbul II: Google Play II App Store