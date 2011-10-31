Barclays : Nokia Windows Phone cihazları iPhone ile rekabet edebilir

Nokia geçtiğimiz haftaki Nokia World 2011 etkinliğinde gösterişli bir tanıtımla Lumia 800 ve Lumia 710 modellerinin lansmanını gerçekleştirdi. Cihazların donanım tarafındaki değerlendirmeleri devam ederken muhtemel pazar payı ile ilgili de analistler tarafından değerlendirmeler yapılıyor.





Barclays Capital yatırım şirketindeki bir ekip Perşembe günü Nokia'nın gelecekteki pazar payı hakkında bir rapor yayınladı. Raporda Nokia'nın ilk tur cihazlarının rakiplerinden çok fazla farklılaşamadığı ancak fiyat olarak rekabetçi bir çizgide oldukları vurgulanıyor.





Nokia cihazları donanım ve fiyatlandırma olarak piyasada çok rahat rekabet edebilecek. Fiyat olarak da iPhone 4S'in tüm pazarlardaki fiyatlandırmasından biraz daha aşağıda konumlanıyor.





Nokia'nın yaptığı operatör anlaşmaları da çok etkileyici bulunuyor. Batı Avrupa'da ülke başına neredeyse 5 operatörle anlaşan Nokia büyük bir sürpriz yaptı.





Lumia 800 modeli 3.7 inç AMOLED ClearBlack dokunmatik ekran, 1.4GHz hızında Qualcomm Snapdragon işlemci, 16GB depolama ve Carl Zeiss lensli 8MP kamera ile 420 avrodan pazara sunulacak. Lumia 710 ise aynı işlemci ve boyut yanında değiştirilebilir kapaklar, 8GB depolama, 5MP kamera ile 270 avrodan piyasada olacak.





Analistlere göre Nokia cihazlarının başarı yakalaması için rakiplerinden farklılaşması ve yazılım desteğini daha yukarıda tutması şart.