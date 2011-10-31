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Barclays : Nokia Windows Phone cihazları iPhone ile rekabet edebilir

7 yıl
8,5b
1
67
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia geçtiğimiz haftaki Nokia World 2011 etkinliğinde gösterişli bir tanıtımla Lumia 800 ve Lumia 710 modellerinin lansmanını gerçekleştirdi. Cihazların donanım tarafındaki değerlendirmeleri devam ederken muhtemel pazar payı ile ilgili de analistler tarafından değerlendirmeler yapılıyor.

Barclays Capital yatırım şirketindeki bir ekip Perşembe günü Nokia'nın gelecekteki pazar payı hakkında bir rapor yayınladı. Raporda Nokia'nın ilk tur cihazlarının rakiplerinden çok fazla farklılaşamadığı ancak fiyat olarak rekabetçi bir çizgide oldukları vurgulanıyor.

Nokia cihazları donanım ve fiyatlandırma olarak piyasada çok rahat rekabet edebilecek. Fiyat olarak da iPhone 4S'in tüm pazarlardaki fiyatlandırmasından biraz daha aşağıda konumlanıyor.

Nokia'nın yaptığı operatör anlaşmaları da çok etkileyici bulunuyor. Batı Avrupa'da ülke başına neredeyse 5 operatörle anlaşan Nokia büyük bir sürpriz yaptı.

Lumia 800 modeli 3.7 inç AMOLED ClearBlack dokunmatik ekran, 1.4GHz hızında Qualcomm Snapdragon işlemci, 16GB depolama ve Carl Zeiss lensli 8MP kamera ile 420 avrodan pazara sunulacak. Lumia 710 ise aynı işlemci ve boyut yanında değiştirilebilir kapaklar, 8GB depolama, 5MP kamera ile 270 avrodan piyasada olacak.

Analistlere göre Nokia cihazlarının başarı yakalaması için rakiplerinden farklılaşması ve yazılım desteğini daha yukarıda tutması şart.

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blackboard 7 yıl en beğenilen
Arkadaşlar Nokia her ne kadar son zamanlarda atılım yapamamış olsada mobil telefonlar dünyası inşa eden en büyük firmadır, Symbian işletim sistemleri fikri olmasa her halde bu günkü telefonlarda olmazdı.
Yani bu firma isterse herkese kolaylıkra rakip olabilir bence.
Arkadaşlar Nokia her ne kadar son zamanlarda atılım yapamamış olsada mobil telefonlar dünyası inşa eden en büyük firmadır, Symbian işletim sistemleri fikri olma...
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Micheal Owen 7 yıl
Symbiani nicin birakmiyorlar androidi yapacak zekalarimi yok? var nicin yapmiyorlar nokianin kasalari cok guzel azicik akillansalar samsung lg geride kalir
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ahmetjem 7 yıl
ıse su boyuttan bakın sımdıe herkezın pphone 4 alma gucu varmı tabıkı yok.ıphone kac model cıkarıyo sadece 1 tane..nokıa kac model cıkarıyo bınlerce ve bu modeller her kesıme hıtap edıyor...tabı nokıa ust sevıye ve orta kesımı baya bır ıhmal ettıgı de gercek ama sımdı o yondede calısmaları var ve lumıa 800 cok ıyı bır secım bunun ıcın ..nokıa karsıtları sız neyın kafasındasınız ya nokıa bence en akıllı sırkett ..nokıa nın mesajı sız bı yerdesınız bız heryerdeyız .... nokıa forever .....
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DH Misafiri 7 yıl
Nokia'ya karşı olan bu düşmanca tavırı anlayamıyorum
Nokia batacakmış Nokia bitecekmiş
Şuan yere göğe sığdıramadığınız iPhone'da Nokia'nın kaç tane patenti kullanılıyor biliyor musunuz?
Nokia girdiği hangi patent davasını kaybetti?Hepsini kazandımı?
Nokia'nın sadece navigasyon bölümü 7 milyar dolar(motorola 12 milyar dolara satıldı)
Nokia'nın sadece isim değeri 75 milyar dolar
Nokia'nın ölüsü yeter her zaman için
Android şuan markaların önüne geçmekte ve önümüzdeki dönem google kendi telefonlarını üretecek(motorolayı bu yüzden aldı)o zaman android kullanan markalar ne yapacak?
Nokia bitmiş diyorsunuz Nokia'nın bitmiş halinde günde 1 milyon cihaz satmakta şuan dünyada 5 milyar insan cep telefonu kullanmakta 2.3 milyar insan Nokia kullanmakta
N95 modelinin 1 haftada sattığı rekor rakamı daha yakalayan marka yok
Nokia WP7'ye geçiyorsa vardır bir bildiği :)
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SystemApps 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Nokia'ya karşı olan bu düşmanca tavırı anlayamıyorum

Nokia batacakmış Nokia bitecekmiş

Şuan yere göğe sığdıramadığınız iPhone'da Nokia'nın kaç tane patenti kullanılıyor biliyor musunuz?

Nokia girdiği hangi patent davasını kaybetti?Hepsini kazandımı?

Nokia'nın sadece navigasyon bölümü 7 milyar dolar(motorola 12 milyar dolara satıldı)

Nokia'nın sadece isim değeri 75 milyar dolar


Nokia'nın ölüsü yeter her zaman için

Android şuan markaların önüne geçmekte ve önümüzdeki dönem google kendi telefonlarını üretecek(motorolayı bu yüzden aldı)o zaman android kullanan markalar ne yapacak?

Nokia bitmiş diyorsunuz Nokia'nın bitmiş halinde günde 1 milyon cihaz satmakta şuan dünyada 5 milyar insan cep telefonu kullanmakta 2.3 milyar insan Nokia kullanmakta

N95 modelinin 1 haftada sattığı rekor rakamı daha yakalayan marka yok

Nokia WP7'ye geçiyorsa vardır bir bildiği :)

sen yetkili bi abiye benziyon



Evet nokia batmaz.Çok çok zor.Telefonlarının dışını olmasada içini sağlam yapıyor.Nokia telefonlarında yaşadığım genel sorun kasa soyulmaları vs oluyor.Gerçi ben neredeyse hiç kılıf kullanmadım.Ama nokia gerçekten telefonun içini sağlam yapıyor.Telefonu çok kez düşürdüm düşürdüğüm zman ise içim cız etmiyor şahsen.Çünkü şimdiye kadar herhangi bir arıza ile karşılaşmadım.Zaten telefonlar sıkı bir testden geçirliyor.Gerek dayanıklılık gerekse düşürme testleri vs.
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ahmetjem 7 yıl
sana yuzde yuz katılıyorum .Nokıa kucumsencek bır fırma değıl zaten yakında ortaya da cıkcak nokıanın elınde symbıan var ve su anda mıcrosoftla ortak calısmassı var.symbıanı adam edene kadar sanırım wındosla devam edecekler ama dıger fırmaların yazılımları bıle yok googla muhtaclar ve google telefon cıkarmaya basladıgında da şapa oturcaklar :)
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TearsForFears 7 yıl
İphone 4S'den ucuz olacak.1500 TL civarı fiyatla gelir diye tahmin ediyorum.Bu fiyata bu donanımı alanın donanım bilgisi 0 dır.
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DemirKipi 7 yıl
LawLess437

İphone 4S'den ucuz olacak.1500 TL civarı fiyatla gelir diye tahmin ediyorum.Bu fiyata bu donanımı alanın donanım bilgisi 0 dır.

Yazılım bilgisi çok iyidir o halde.
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b@d0 7 yıl TearsForFears
LawLess437

İphone 4S'den ucuz olacak.1500 TL civarı fiyatla gelir diye tahmin ediyorum.Bu fiyata bu donanımı alanın donanım bilgisi 0 dır.

Bir sizin aklınız çalışıyor değil mi? Aslında Nokia'nın CEO'su da siz olmalıydınız ama hakkınızı yediler. Ne anlar ordaki insanlar donanımdan yazılımdan. Ya arkadaş, adamlar çok önemli kararlar almış symbiandan meegodan vazgeçip bğyğk hedeflerle windowsa geçmiş, illa ki bir bildikleri vardır değil mi? Bu insanlar ilk defa yapmıyor bu işi yıllarıdır bu sektördeler ve şu an çok krtik bir dönemeçteler. Bir telefona kullanmayacağınız kadar donanım yüklemek israftan başka bir şey değildir. Örneğin iphone'a şu an 2gb ram de koysan yine aynı işlemleri yapacaksın şu an oynanan oyunu yine oynayacaksın uygulamayı yine açacaksın çünkü mevcut sistem bunu zaten karşılıyor. Aynı şekilde bu insanlar kafalarına estiği şekilde donanım koymuyorlardır muhtemelen bu telefona. Şu anki donanım mevcut sistemi ve oyunları sıkıntısız şekilde açıyor ki telefon üretime sunuluyor. Önce bir gelsin telefon deneyelim görelim o zaman karar verelim donananımın işletim sistemi ve diğer uygulamalar için yeterli olup olmadığına. Ama olmaz tabi hemen yargısız infaz. Zaten benim yurdumun insanı da en iyi bilenden her zaman daha iyi bilir bu işleri. Daha doğmamış çocuk için kefen biçmeyin az yapılanlara harcanan emeğe sygı gösterin.
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2K 7 yıl
Hayret bu haberin başlığını ve yazarını görünce kesin haberin arasına İphone ile kimse rekabet edemez gibi bir şey sıkıştırmıştır diye bekliyordum ama öyle bir şey yapmamış şaşırdım.
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nightsoldier 7 yıl
lumia videosunu seyrettiyseniz görmüşsünzdür, wm 7.5 oldukça sade ve hızlı olmuş. Sadece görsellik olarak ios veya android kadr iyi değil. Sayfa geçişlerinde animasyonlar yok. Ama bu da akıcılığı arttırmış. Aslında görsel açııdan bazı sürprizler de yok değil. Örn. Oyun sekmesinde bir çocuğun çıkıp el sallaması gibi detaylar hoş. Müzik bölümünde de sayfa geçişleri ve album kapakları kaydırması hoş efektlerle sağlanmış. Kaydırarak menü ilginç olmuş. Yalnız androidde her sayfayı kafamıza göre düzenliyoruk. Bu wm de var mı bilmiyorum,kişiselleştirilebilir olmak şr işletim sistwmi için çok önemli bir kriter. Ben telefonumu stediğim gii düzenlwyemeyeceksem o işletim sistemini neden kullanayım?
Bu sorulaın yanıtlarını nokia lumia çıktığında öğreneceğiz ve aslında beklediğim 2 cihaz var. Biri lumia wm kullanması ile diğeri wave3 bada 2 kullanıyor olduğu için
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Lepanto 7 yıl
Bu analizi yapan koskoca Barclays Capital yatırım şirketi. Bu adamlar adı üstünde yatırım şirketi, analizleri doğrultusunda avantajlı yatırımlar yaparak para kazanan bir şirket. Ve şirketin büyüklüğünü şöyle özetleyebilirim, İngiltere'de futbol bazında en üst lig Barclays Premiere League'dir ve bu yıllardır böyle. Sırf isim hakkına harcanan parayı, ve bunu harcayabilen bir şirketin global bazdaki büyüklüğünü siz düşünün. Bu şirket çıkıyor analiz yapıyor, ama bazıları hala kendi kafasının dikinde, yok o firma ne bilir yok rüyalarında görürler yok şöyle yok böyle saçma sapan yorumlar. Yok Nokia para verdirmiştir de analiz yaptırmıştır, arkadaş bu adamlar analizlerini sen ben için değil, kendileri için yapıyorlar. Analizleri doğrultusunda da en avantajlı yatırımı yapmaya çalışıyorlar, yani öyle ondan para alıp balon analiz yapalım olayı yok, geçiniz bu boş ithamları. Adamların analizleri tamamen doğru çıkmayabilir ancak analizi yapan sıradan bir forum üyesiymiş gibi kestirip atmaya çalışan fanboylar var. Ne diyelim, objektifliğimizi kaybetmemek dileğiyle...
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turbo-powwer 7 yıl
blackboard
Arkadaşlar Nokia her ne kadar son zamanlarda atılım yapamamış olsada mobil telefonlar dünyası inşa eden en büyük firmadır, Symbian işletim sistemleri fikri olmasa her halde bu günkü telefonlarda olmazdı.Yani bu firma isterse herkese kolaylıkra rakip olabilir bence.

Kesinlikle katılıyorum hocam. Hele birde windwos 7.5 ve 8 güzel işletim sistemleri olursa ki stabil ve kimin ne yaptığı belli işletim sistemleri tercihimdir , o zaman NOKIA yı çok farklı bir konumda görebiliriz.
Tarih neden tekerrür etmesin...
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SystemApps 7 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

blackboard

Arkadaşlar Nokia her ne kadar son zamanlarda atılım yapamamış olsada mobil telefonlar dünyası inşa eden en büyük firmadır, Symbian işletim sistemleri fikri olmasa her halde bu günkü telefonlarda olmazdı.Yani bu firma isterse herkese kolaylıkra rakip olabilir bence.


Kesinlikle katılıyorum hocam. Hele birde windwos 7.5 ve 8 güzel işletim sistemleri olursa ki stabil ve kimin ne yaptığı belli işletim sistemleri tercihimdir , o zaman NOKIA yı çok farklı bir konumda görebiliriz.

Tarih neden tekerrür etmesin...

bence de doğru.Bugün smart phone deyimi varsa bunu nokiaya borçluyuz.Symbian zamanının devrimiydi.adamlar 104mhz 10m ramli 6600a bile multitask denen olayı koydular ki multitask bir bilgisayarın en önemli işlevidir.belki symbian olmasa iosda hala multitask denen şey olmayacaktı.Adamlar zorla koydular ios4 ile oda fake çıktı
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DarkEnergy 7 yıl
2 yıldır Nokia batıyor diye diye batıramadınız şirketi. Aksine hala en çok satan marka. Neymiş arayüz sıkıcıymış görende telefonu açıp saatlerce ev ekranını izliyorsunuz zanneder. Artık kabak tadı vermeye başladı bazı kasıtlı yorumlar. Size söyleyim yakın gelecekte 2 işletim sistemi var iOS ve WP. Gönül ister stabil bir açık kaynak sistem olsun ancak şu an yok malesef.
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tufancan82 7 yıl
sen beni güldürdün ya nokia, Allahta seni güldürsün :)
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DH Misafiri 7 yıl
arayüz filan hikaye adam gibi işimi halletsin başka bişey istemiyorum.. ben wp 7,5 un arayüzünü beğendim telefonda güzel bi çok işimizi halleder ama sorun şuki 420 euro etmez bu telefon herkes htc samsun apple cart curt konularına değinmiş arkadaşlar bırakın bu işleri sizin burda yazdıklarınızı adamlar zaten biliyor ve bu ürünü ortaya atmış sizin sorununuz nokiayı kurtarmak değil ürün hakkındaki görüşleriniz adam yapmış sende görüşlerini söyle...
ben telefonu videolardan takip ettiğim kadarıyla beğendim performansı beni tatmin etti ama bu telefon o kadar para etmez keşke adam gibi bi fiyata satsalar alsak evde xbox ve kinnect kullanan biri olarak wp 7,5 benim işimi görür ama eğer nokia bu fiyat politikasını izlerse wp 7,5 lu başka markalara yönelirim sonuçta telefon aynı telefon olucak. burada aslıhda microsoft çok iyi bi iş yapmış 7,5 kullanıcıları için adamlar yazılımı yapmış marka ve modeli bize bırakmış.. bu tüketici için bulunmaz nimet ama anlayana...
şimdi arayüzü filan bırakın 10 yıl önce herkes 2 satır siyahbeyaz ekrana bakıyodu şimdi herkes hd görüntü istiyo biraz akıllı olun en çok işinizi hangi yazılım görüyorsa ona verin paranızı ikonlara animasyonlara para vermeyin...
-wustti-
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sertacarslan 7 yıl
cagataykoroglu
sertacarslan
cagataykoroglu Şİrketler ancak taş kafaların önyargılarıyla mücadele edemez. yoksa iphone a rakip olmakta bir şey yok.
Taş kafa sensin. Edepli ol. Forumda kafası çalışan Nokia kullanıcıları da var, onların eleştrilerine de bir göz at. Şimdi sana ve eksileyen diğer Nokia fanlarına hiç sevmediğim iPhone ile bu wp7li Nokiayı kıyaslayıp polemiği uzatmaya bile gerek yok...
Sakin ol şampiyon. Kaç kere WP7 li cihaz kullandın? ondan bahset bize.

Senden fazladır muhtemelen...
Yukarıda biryerlerde kullandığımdan bahsetmiştim. Sen de okumayı bir dene.
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Carfreak 7 yıl
George Washington yaşıyormuş
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Mellkor 7 yıl
Nokia nin yetisemiyecegi kesinde wp yetisirmi onu bilemem. Microsoft isin icine girince hersey olabilir
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