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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un OLED ekranları otomotiv sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor

Akıllı telefon OLED pazarında lider olan Samsung Display, en son teknolojisiyle otomotiv sektöründeki yerini sağlamlaştırmaya kararlı. Şirketin en yeni OLED teknolojileri lüks markalarda kullanılıyor.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung kısa bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için dünyanın ilk 15.6 inç UHD OLED ekranını piyasaya sürmüştü. Dizüstü pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan bu gelişme sonrasına ise şirket otomotiv sektöründe de liderliğe oynuyor.

Audi E-tron'un ekranları OLED olacak

Samsung 2017 yılında lüks otomobil üreticisi Audi'nin arka koltuklarında yer alan kontrol panllerine 5.7 inçlik OLED ekranlar üretmişti. Şimdi ise yine Audi'ye elektrikli otomobilleri için 7 inçlik sanal dış aynalar üretiyor. Bu sanal dış aynalar, kameralarla donatılmış Audi E-tron'un çevresini OLED ekranlara yansıtıyor.
Samsung'un OLED ekranları otomotiv sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor
OLED ekranın avantajlarından biri de düşük sıcaklık gibi zor koşullarda çalışabilmesi, derin siyah ve parlak beyaz renkleri göstermesi ve hızlı tepki süresi sunması olarak açıklanıyor. Bu teknik avantajların Samsung'un birçok şirketle daha fazla ortaklık kurmasını sağladığı da ifade ediliyor. Zira şirket bu ayın başlarında otomotiv donanımı üreticisi Harman'la hız, yakıt, müzik ve navigasyon gibi sürüş bilgilerini gösteren 12.3 inçlik OLED ekran piyasaya sürmüştü.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20190131000690 Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 3 ay en beğenilen
Umarım böyle bir konsepti hayata geçirmezler. Madem kamera ve ekran kullanacaksınız, ekranı hız kadranının oraya koyun, şoför gözünü yoldan ayırmadan etrafını görebilsin. Şu halde ne farkı kaldı, ha normal ayna, ha aynanın 5-10cm yanında ekran ?
Umarım böyle bir konsepti hayata geçirmezler. Madem kamera ve ekran kullanacaksınız, ekranı hız kadranının oraya koyun, şoför gözünü yoldan ayırmadan etrafını g...
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dede17 3 ay
Noldu beyfendiler BİTCOİN reklamı yapmıyorsunuz milletin kanına girdiniz cebinize 3 kuruş koydular diye ses yokk noldu donanimhaber
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zwartevis 3 ay
O kameraları hayatta yaşatmazlar. Adamlar BMW'nin göğsünden ne varsa alıp götürüyor onu mu almayacak?
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Biyturs_OnSr 3 ay en beğenilen
Umarım böyle bir konsepti hayata geçirmezler. Madem kamera ve ekran kullanacaksınız, ekranı hız kadranının oraya koyun, şoför gözünü yoldan ayırmadan etrafını görebilsin. Şu halde ne farkı kaldı, ha normal ayna, ha aynanın 5-10cm yanında ekran ?
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