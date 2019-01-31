Samsung'un OLED ekranları otomotiv sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung kısa bir süre önce dizüstü bilgisayarlar için dünyanın ilk 15.6 inç UHD OLED ekranını piyasaya sürmüştü. Dizüstü pazarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanan bu gelişme sonrasına ise şirket otomotiv sektöründe de liderliğe oynuyor.

Audi E-tron'un ekranları OLED olacak

Samsung 2017 yılında lüks otomobil üreticisi Audi'nin arka koltuklarında yer alan kontrol panllerine 5.7 inçlik OLED ekranlar üretmişti. Şimdi ise yine Audi'ye elektrikli otomobilleri için 7 inçlik sanal dış aynalar üretiyor. Bu sanal dış aynalar, kameralarla donatılmış Audi E-tron'un çevresini OLED ekranlara yansıtıyor.

http://www.theinvestor.co.kr/view.php?ud=20190131000690

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OLED ekranın avantajlarından biri degibi zor koşullarda çalışabilmesi, derin siyah ve parlak beyaz renkleri göstermesi ve hızlı tepki süresi sunması olarak açıklanıyor. Bu teknik avantajların Samsung'un birçok şirketlekurmasını sağladığı da ifade ediliyor. Zira şirket bu ayın başlarında otomotiv donanımı üreticisi'la hız, yakıt, müzik ve navigasyon gibi sürüş bilgilerini gösterenekran piyasaya sürmüştü.