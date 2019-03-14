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Battlefield 5 Battle Royale modunun çıkış tarihi açıklandı (VİDEO)

Electronic Arts, Battlefield V'in merakla beklenen yeni oyun modu Firestorm'un çıkış tarihini resmen açıkladı. Ayrıca modun çok güzel bir çıkış fragmanı da yayınlandı.
2 ay
3,7b
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4
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Battlefield V'in geçtiğimiz yıl duyurulan battle royale modu Firestorm, uzun bir bekleyişin ardından nihayet çıkışını yapmaya hazırlanıyor. Electronic Arts, bugün yapılan bir açıklamayla Firestorm modunun çıkış tarihini resmen açıkladı. Mod 25 Mart'ta Battlefield V oyuncularının beğenisine sunulacak.

İşte Firestorm'un çıkış fragmanı:


Battlefield V'in battle royale modunda solo, duo ve squad şeklinde üç farklı oyun seçeneği olacak. Firestorm bazı farklılar içerse de genel anlamda battle royale ruhuna sadık kalıyor. Diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi yine oyuncular haritaya havadan bırakılıyor. Firestorm'da bir round maksimum 64 kişiden oluşacak.

Firestorm modunun ilginç noktalarından birisi tank ve helikopter gibi araçları da içermesi olmuş. Özellikle de tank kısmı battle royale oyunlarında çok görmediğimiz bir şey. Yayınlanan fragmanda da bu konuya dikkat çekildiğini görüyoruz.

Firestorm modunda ayrıca Battlefield serisinin klasikleşmiş sınıf sistemi olmayacak. Yani tüm oyuncular eşit şartlarda haritaya atılacak. Yukarıdaki fragmanda yer almıyor ancak geçtiğimiz hafta sızdırılan tanıtım videosunda Firestorm'da Common, Rare ve Epic şeklinde üç farklı kategoride silahların yer alacağı belirtilmişti.

Electronic Arts'ın geçtiğimiz kasım ayında piyasaya sürdüğü BFV bildiğiniz gibi satış rakamlarıyla tam olarak bekleneni verememişti. Bakalım oyunun yeni battle royale modu satışları canlandırmayı başarabilecek mi.  

https://www.ea.com/tr-tr/games/battlefield/battlefield-5/news/this-is-battlefield-5-firestorm-and-pre-order Yorum Yaz
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MelanchoLy - Man 2 ay
paralı mi olacak
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Portraitclub 2 ay
Güzel olmuş ama oyun kendi içinde bitti modern savaş olmaması satışı etkiledi.
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matador_mirkhan 2 ay
Bu moddan sonra conquest, breaktrough, td Ve diğer modlarda oyuncu bulamayacak olursak sıkıcı olur. Artık hepten battleroyal devri oldu deriz...
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Aynen öyle artık eskisi. Gibi online. Hikaye oyunlarına dönücem. Sanırım
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