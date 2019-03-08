Battlefield 5 Battle Royale modunun tanıtım videosu sızdırıldı

Battlefield V'in merakla beklenen battle royale modu Firestorm'un bildiğiniz gibi bu ay içerisinde yayınlanması bekleniyor. Çıkış tarihine artık çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen Electronic Arts cephesi modun detaylarıyla ilgili sessiz kalmaya devam ediyor. Bu bekleyişe daha fazla dayanamayan BFV oyuncuları işe ilginç bir işe imza atarak Firestorm modunun EA web sitesindeki tanıtım videosu bulup YouTube'a sızdırdı.
Yukarıdaki pencereden izleyebileceğiniz video Firestorm modunu epey detaylı bir şekilde açıklıyor. Firestorm'un solo, duo ve squad şeklinde üç farklı opsiyona sahip olduğunu görüyoruz. Yine diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi oyuncular haritaya havadan bırakılıyor. Firestorm'da bir round maksimum 64 kişiden oluşacak.
Firestorm modunun ilginç noktalarından birisi tank ve helikopter gibi araçları da içermesi olmuş. Özellikle de tank kısmı battle royale oyunlarında çok görmediğimiz bir şey. Sızdırılan videoda ayrıca silahların bulunabilirliklerine göre Common, Rare ve Epic şeklinde üç farklı kategoride olacağı belirtilmiş.
Firestorm modunda Battlefield serisinin klasikleşmiş sınıf sistemi olmayacak. Yani tüm oyuncular eşit şartlarda haritaya atılacak. Modun bir diğer dikkat çeken noktasıysa oyuncuların ölmek üzereyken (canlandırılmayı beklerken) tabancalarını kullanabilmeleri olmuş.
Battlefield V'in battle royale modu bildiğiniz gibi DICE tarafından değil, Electronic Arts'ın bir diğer stüdyosu olan Criterion tarafından geliştiriliyor. EA'nın önümüzdeki günlerde Firestorm ile ilgili resmi açıklamaları yapması ve çıkış tarihini de açıklaması bekleniyor. Bakalım Firestorm, battle royale dünyasında kendisine yer bulabilecek mi.
Yukarıdaki pencereden izleyebileceğiniz video Firestorm modunu epey detaylı bir şekilde açıklıyor. Firestorm'un solo, duo ve squad şeklinde üç farklı opsiyona sahip olduğunu görüyoruz. Yine diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi oyuncular haritaya havadan bırakılıyor. Firestorm'da bir round maksimum 64 kişiden oluşacak.
Firestorm modunun ilginç noktalarından birisi tank ve helikopter gibi araçları da içermesi olmuş. Özellikle de tank kısmı battle royale oyunlarında çok görmediğimiz bir şey. Sızdırılan videoda ayrıca silahların bulunabilirliklerine göre Common, Rare ve Epic şeklinde üç farklı kategoride olacağı belirtilmiş.
Firestorm modunda Battlefield serisinin klasikleşmiş sınıf sistemi olmayacak. Yani tüm oyuncular eşit şartlarda haritaya atılacak. Modun bir diğer dikkat çeken noktasıysa oyuncuların ölmek üzereyken (canlandırılmayı beklerken) tabancalarını kullanabilmeleri olmuş.
Battlefield V'in battle royale modu bildiğiniz gibi DICE tarafından değil, Electronic Arts'ın bir diğer stüdyosu olan Criterion tarafından geliştiriliyor. EA'nın önümüzdeki günlerde Firestorm ile ilgili resmi açıklamaları yapması ve çıkış tarihini de açıklaması bekleniyor. Bakalım Firestorm, battle royale dünyasında kendisine yer bulabilecek mi.
https://www.eurogamer.net/articles/2019-03-08-footage-of-battlefield-5s-battle-royale-mode-mysteriously-appears-online Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dolayısıyla gelmese de olurdu, ona verilen emek ve ayrılan takım yeni dlc'lere, haritalara ve içeriğe kassalardı daha mantıklı adım olurdu.
Her oyun BR furyasına dahil olacak diye birşey yok. BF1'de de Incursions adı altında competitive mod denediler, sonra kimse o moda girmedi
kaldı öyle.
Ayrıca kesinlikle deneyeceğim.
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