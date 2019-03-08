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Battlefield 5 Battle Royale modunun tanıtım videosu sızdırıldı

Battlefield V'in battle royale modu Firestorm ile ilgili bilgiler sızmaya devam ediyor. Modun şimdi de tanıtım videosu ortaya çıktı. İşte Firestorm ile ilgili tüm detaylar:
2 ay
7,3b
1
23
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Battlefield 5 Battle Royale modunun tanıtım videosu sızdırıldı
Battlefield V'in merakla beklenen battle royale modu Firestorm'un bildiğiniz gibi bu ay içerisinde yayınlanması bekleniyor. Çıkış tarihine artık çok az bir zaman kalmış olmasına rağmen Electronic Arts cephesi modun detaylarıyla ilgili sessiz kalmaya devam ediyor. Bu bekleyişe daha fazla dayanamayan BFV oyuncuları işe ilginç bir işe imza atarak Firestorm modunun EA web sitesindeki tanıtım videosu bulup YouTube'a sızdırdı.


Yukarıdaki pencereden izleyebileceğiniz video Firestorm modunu epey detaylı bir şekilde açıklıyor. Firestorm'un solo, duo ve squad şeklinde üç farklı opsiyona sahip olduğunu görüyoruz. Yine diğer battle royale oyunlarında olduğu gibi oyuncular haritaya havadan bırakılıyor. Firestorm'da bir round maksimum 64 kişiden oluşacak.

Firestorm modunun ilginç noktalarından birisi tank ve helikopter gibi araçları da içermesi olmuş. Özellikle de tank kısmı battle royale oyunlarında çok görmediğimiz bir şey. Sızdırılan videoda ayrıca silahların bulunabilirliklerine göre Common, Rare ve Epic şeklinde üç farklı kategoride olacağı belirtilmiş.

Firestorm modunda Battlefield serisinin klasikleşmiş sınıf sistemi olmayacak. Yani tüm oyuncular eşit şartlarda haritaya atılacak. Modun bir diğer dikkat çeken noktasıysa oyuncuların ölmek üzereyken (canlandırılmayı beklerken) tabancalarını kullanabilmeleri olmuş.

Battlefield V'in battle royale modu bildiğiniz gibi DICE tarafından değil, Electronic Arts'ın bir diğer stüdyosu olan Criterion tarafından geliştiriliyor. EA'nın önümüzdeki günlerde Firestorm ile ilgili resmi açıklamaları yapması ve çıkış tarihini de açıklaması bekleniyor. Bakalım Firestorm, battle royale dünyasında kendisine yer bulabilecek mi. 

https://www.eurogamer.net/articles/2019-03-08-footage-of-battlefield-5s-battle-royale-mode-mysteriously-appears-online Yorum Yaz
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keremec 2 ay en beğenilen
Battlefield 1 le Titanfall 2 yi bitiren EA bu sefer de Apex Legend ile Battlefeild V i bitirdi. Şu oyunun belki de son şansıydı bu mod ama o da kaynayıp gidecek gibi
Battlefield 1 le Titanfall 2 yi bitiren EA bu sefer de Apex Legend ile Battlefeild V i bitirdi. Şu oyunun belki de son şansıydı bu mod ama o da kaynayıp gidece...
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SPeaky 2 ay
En çok hoşuma giden kısım güvenli bölge daralırken sınırın geçtiği yani değdiği yerleri yıkıp parçalaması oldu oradaki evleri falan. Çok güzel görünüyor
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XanthiN 2 ay
Daralma ile binaların yıkılması muazzam olmuş.
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DH Misafiri 2 ay
ofline single mod tekkişilik senaryo cok kısaydı deenmedim hipoermi olayı iyi düşünülmüştü hakını vereyım
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xxlor 2 ay
Battle royal sıktı artık ya . Emimim 10 yıl sonra sıkacak çünkü hep aynı şey hayatta kalmak ve tozdan kaçmak.
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ezicioyuncu 2 ay
1942 ciktigindan beri bfci kitlesi icindeyim, en sevmedigim oyunu simdiye kadar hardline dı. Bu oyun da ilk ciktiginda adam gibi degildi ama guncellemelerle yarim yamalak cikan oyunu duzeltmeye basladilar. Ancak kusura bakmasinlar safkan bf oyuncuları br modu oynamaz zaten oynayacak olsam tonla br modu olan oyun var. En yakın örnegi bo4 ki sevsem onu alırdım. Yeni nesil cok cabuk herseyi tuketiyor. Sahsen bf gibi amaci belli bir kült modların ortadan kaybolmamasi veya degismemesi gerekiyor
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FerdosParadise 2 ay
kına geldi bu battle royal denilen İllumanati deneyinden !
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TheNewAtilla 2 ay
Araçların olması ve solo duo squad seçeneklerinin olması da güzel. En güzeli de yere düşünce tabanca kullanabilmemiz olmuş.
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Umutcan 2 ay
Klasik battlefield oyuncusu zaten BR modu oynamaz, çoğunluk için böyle. BR kitlesi de free oyunlar varken para verip BF almaz.
Dolayısıyla gelmese de olurdu, ona verilen emek ve ayrılan takım yeni dlc'lere, haritalara ve içeriğe kassalardı daha mantıklı adım olurdu.
Her oyun BR furyasına dahil olacak diye birşey yok. BF1'de de Incursions adı altında competitive mod denediler, sonra kimse o moda girmedi
kaldı öyle.
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GoaPsy 2 ay
Mükemmel bir mod olacak, battlefield v ile yapımcıya küsenlerin aksine severek ve hayranlık ile v oynamaya devam ediyoruz.
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Askaparta 2 ay
Biraz daha iyi olabilir
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Dalette 2 ay
Her oyuna Battle Royale gelmesinden bıktım artık taklit yapmaya çalışmayın artık turmuyor bu modlar...
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kruezberq 2 ay Dalette
Oyunun çıkış zamanına yetişemediğinden dolayı şimdi çıkıyor, yeni haber değil.
Ayrıca kesinlikle deneyeceğim.
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