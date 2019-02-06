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Battlefield 5 satışları beklentilerin altında kaldı

Battlefield V satışları Electronic Arts'ın beklentilerini karşılayamadı. Şirket yöneticisi Blake Jorgensen, bu durumu birkaç farklı nedene bağlıyor. İşte detaylar:
3 ay
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30
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts'ın en popüler oyun serilerinden olan Battlefield, yeni oyunuyla beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz Kasım ayında piyasayasaya sürülen Battlefield V'in 31 Aralık 2018'e kadar olan dönemde toplamda 7.3 milyon adet sattığı açıklandı.

7.3 milyon aslında baktığımızda bir video oyunu için hiç de fena sayılmayacak bir satış rakamı. Ancak EA'nın Battlefield serisinden beklentileri çok daha yüksek. Serinin bir önceki oyunu Battlefield 1, benzer bir dönemde 10 milyondan fazla satış gerçekleştirmişti. Ayrıca fiziksel satışlara baktığımızda da BFV'in BF1'in sadece yarısı kadar satabildiğini görüyoruz.

Electronic Arts CFO'su Blake Jorgensen, satışlardaki düşüsü birkaç farklı farklı nedene bağlıyor. 2018'in son çeyreğiyle ilgili yapılan mali değerlendirmeler sırasında konuşan Jorgensen,"Çıkış tarihinin Kasım ayına ertelenmesi maalesef satışları kötü etkiledi. Battlefield V, tatil dönemine yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi nedeniyle çok daha sıkı bir rekabetle mücadele etmek zorunda kaldı." sözlerini kullandı.

Jorgensen ayrıca oyun dünyasını adeta ele geçiren battle royale akımının da satışlara etki ettiğini söylüyor. Bildiğiniz gibi Battlefield V'in Firestorm isminde bir battle royale modu tanıtılmıştı. Ancak EA ve DICE, bu modu hemen yayınlanamak yerine 2019'un Mart ayına saklamaya karar verdi. Dolayısıyla satışlar da bu durumdan epey kötü etkilendi.

Electronic Arts, 2018'in son çeyreğinde toplam 1.3 milyar dolarlık gelir elde etmiş. Bir önceki yıla göre küçük bir artış görülüyor. Şirketin 2019'dan beklentileri ise oldukça yüksek. Apex Legends ve Anthem'ın yayınlanmasıyla ilk çeyreğin hareketli geçeceği düşünülüyor. Ayrıca Battlefield V'in de battle royale modunun yayınlanmasıyla yükselişe geçmesi bekleniyor.

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-02-06-battlefield-v-sold-7-3m-but-missed-eas-forecast Yorum Yaz
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Ambarad 3 ay en beğenilen
Sen 2. Dünya savaşı atmosferini rengarenk yaparsan, kanca kollu karakterler falan yaparsan satamazsın. İnsanların hala BF4 oynamasının bir sebebi var.
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AtiMX4 3 ay
Nerede o Bad Company 2'nin güzelliği oynayis zevki. Yemin ederim çok sıkıldım Bf1 ve bf5 oynarken hemen sildim. Allahtan korsan indirip denedim de orijinal almadım.
Nerede o Bad Company 2'nin güzelliği oynayis zevki. Yemin ederim çok sıkıldım Bf1 ve bf5 oynarken hemen sildim. Allahtan korsan indirip denedim de orijinal alma...
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Guest-2A7D0E41D 3 ay
Satislarinin dusmesinin bir kac farkli nedeni var;
Oyun asiri casual bir oyuna dönüstü,
Modern savas istiyenler hic hosnut olmadi,
ikinci dünya savasi temasini yansitamadilar
Sahsen benim hayal ettigim ikinci dünya savasi bu degildi,
silahlar oyun mekanikleri zevk vermiyor cok bicimsiz.
Battlefield 2'den beridir oynarim bu kadar rezil bir oyun görmedim.
Satislarinin dusmesinin bir kac farkli nedeni var;Oyun asiri casual bir oyuna dönüstü,Modern savas istiyenler hic hosnut olmadi,ikinci dünya savasi...
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expressimo 3 ay
Önce svatika yapmakdan korkmayın sonra oyun çıkartın. Ayrıca gereksiz güç tüketitmi olan bir oyun. Bf1 ve 4 kıysla zerre artısı yok. Ray traycing de hikaye. Dx 9 ile güncel oyun kalitesinde(4k hariç) muazzam şeylerin de çıkartıldığını da düşünürsek...
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Killanici_Adi 3 ay
Battlefield 1'deki 50 levele gelince kazanılan Geri Tepmeme Aim desteği gibi resmi hileleri bilen almaz bu oyunu .
5 milyon çalınan hesaplarda cabası
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Celorfin 3 ay
savaş öyle olmaz böyle olur dedirten bir seri idi battlefield tabi ki call of duty ile sidik yarışına girmeyene kadar.halen bf4 gibi sağlam bir modern combat bekliyoruz...
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dede17 3 ay
Bu kadarda vurmayın ona kalırsa banada bf3 zevkli geliyordu
Benim için tek eksisi heli olmaması sesler çok iyi bf5 de bence grafik de iyi multi için şimdiye kadar 48 saat oynadım bu kadar zaman ayırdığım başka oyun yok
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Portraitclub 3 ay
Bf1 oyanayan birisinin bf5 almasının sebebi yok. Modern savaş olsaydı bir çok kişi alırdı ama onda da saçma şeyler görebiliriz. Robot kol robot insan falan gibi insanlar gerçek modern savaş görmek istiyor, saçma hayal peres şeyler değil.
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SEO-Uzmanı 3 ay
Bad Company 2 nin oynana bilirliğini neden yakalayamıyorlar !?
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D][ABLO 3 ay
battlefield 2 yada bad company 2 nin bile remake yapsalardı bence cok daha iyi olurdu
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xcaka28 3 ay
Bf 4 babadır bu noktanın bf1 bfv tutmaz dedim saçmalık eski hurdalar ile savaş mı yapılır
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TheNewAtilla 3 ay
ne kadar ekmek o kadar köfte. 6 ayda bitirilmiş oyun gibi duruyor bfv. single player haritalarında her yerde glitch vardı.
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matador_mirkhan 3 ay
Bi ara cılgınlarca dünya savaşı isteniyordu, hep modern savaşlar hatta futuristik savaşlar piyasadaydı. Sağoşsunlar dinlediler oyuncuları. Ea 1. Dünya savası yaptı, activison 2. Dünya savaşı yaptı millet biraz kesildi. Ea inat etti bide ben yapam dedi bi 2.dünya savaşı. E birader sen zaten 2 yılda bi oyun cıkarıon, millet zaten 2 yıl 1.dünya savası oynatmışın üstüne çıkardığın 2.dünya savaşını kime sorsan hangi savaş olduğunu anlamaz ne single da ne multide. Ea’in yapması gereken modern savaşlardı. Ondan sonra düşünülebilirdi 2.dünya savası. Yeni oyun öncesi bi kamuoyu yoklaması yapmıyor mu bunlar? Gerçi herşeyide geçtim bu battle royal olayı cidden fena. Resmen piyasayı domine etti. Herkesin içindeki hayatta kalma mücadelesi veren alaycı kuşu çıkardı.
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oyun, Electronic Arts ve
6 etiket daha dice battlefield 5 battlefield v Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu
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