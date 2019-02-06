Battlefield 5 satışları beklentilerin altında kaldı

https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-02-06-battlefield-v-sold-7-3m-but-missed-eas-forecast

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Electronic Arts'ın en popüler oyun serilerinden olan Battlefield, yeni oyunuyla beklentileri karşılayamadı. Geçtiğimiz Kasım ayında piyasayasaya sürülen Battlefield V'in 31 Aralık 2018'e kadar olan dönemde toplamda 7.3 milyon adet sattığı açıklandı.7.3 milyon aslında baktığımızda bir video oyunu için hiç de fena sayılmayacak bir satış rakamı. Ancak EA'nın Battlefield serisinden beklentileri çok daha yüksek. Serinin bir önceki oyunu Battlefield 1, benzer bir dönemde 10 milyondan fazla satış gerçekleştirmişti. Ayrıca fiziksel satışlara baktığımızda da BFV'in BF1'in sadece yarısı kadar satabildiğini görüyoruz.Electronic Arts CFO'su Blake Jorgensen, satışlardaki düşüsü birkaç farklı farklı nedene bağlıyor. 2018'in son çeyreğiyle ilgili yapılan mali değerlendirmeler sırasında konuşan Jorgensen,"Çıkış tarihinin Kasım ayına ertelenmesi maalesef satışları kötü etkiledi. Battlefield V, tatil dönemine yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi nedeniyle çok daha sıkı bir rekabetle mücadele etmek zorunda kaldı." sözlerini kullandı.Jorgensen ayrıca oyun dünyasını adeta ele geçiren battle royale akımının da satışlara etki ettiğini söylüyor. Bildiğiniz gibi Battlefield V'in Firestorm isminde bir battle royale modu tanıtılmıştı. Ancak EA ve DICE, bu modu hemen yayınlanamak yerine 2019'un Mart ayına saklamaya karar verdi. Dolayısıyla satışlar da bu durumdan epey kötü etkilendi.Electronic Arts, 2018'in son çeyreğinde toplam 1.3 milyar dolarlık gelir elde etmiş. Bir önceki yıla göre küçük bir artış görülüyor. Şirketin 2019'dan beklentileri ise oldukça yüksek. Apex Legends ve Anthem'ın yayınlanmasıyla ilk çeyreğin hareketli geçeceği düşünülüyor. Ayrıca Battlefield V'in de battle royale modunun yayınlanmasıyla yükselişe geçmesi bekleniyor.