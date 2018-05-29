Battlefield 5'in minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Teknoloji Editörü
Efsaneler arasında gösterilen savaş oyunu serisi Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 5'in PC versiyonu için minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Ekim'de yapılacak lansmanına henüz 5 ay kalmışken Electronic Arts ve DICE, oyunu merakla bekleyen kullanıcıların sistemlerini güncellemelerine fırsat tanıyor.
Origin'in web sayfasında yayınlanan sistem gereksinimlerinin, Battlefield 1 ile aynı olduğu belirtilirken, yapımcılar eğer serinin ilk oyununu çalıştıran bir bilgisayarınız varsa, Battlefield 5'i de oynayabileceğinizi ifade ediyorlar. Battlefield 5, 19 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak.
Battlefield 5 Minimum Sistem Gereksinimleri:İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
İşlemci (AMD): AMD FX-6350
İşlemci (Intel): Core i5 6600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB
Ekran kartı (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2GB
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
Sabit disk alanı: 50GB
DirectX: 11.0
https://www.origin.com/irl/en-us/store/battlefield/battlefield-v#store-page-section-requirements Yorum Yaz Paylaş Tweetle
overclock yaptim tabi baya fark etti duz halinde 40-52 arasiydi , overclock ile 50-60 arasi =)
Low da bile goruntu harika ve bu kart 1080p icin low da yeterli , bi cok oyunu da medium-high arasi ayarlarda oynamaktayim
islemcim belki i5-i7 olsa daha fazla fps alirim ya da daha stabil alirim.
Sonradan yapmis oldugum testler ile
Medium da = 45-50 fps
High 35-45 fps
Ultra 30-35 fps
gayet iyi bi kart bence =) F/P olarak
16 GB 3000 mhz ram
NVIDIA GeForce GTX 960M DDR5 - 4 gb 128 bit
medium-high arası kaç fps alırım.
bilgililer yardımcı olabilir mi ?
İşlemci OK.
Ekran kartı OK.
Ram 16 GB OK.
Money Fail.
Minumumla ancak patates kalitesinde oynanıyor. Recommended ile min in ortalamasını alınca oluşan tablo daha anlamlı. Zevk alabilmek için ne gerekli onu görüyorsun.
Umarım, bf1 copy paste yapılıp upgrade yapılmış şekliyle önümüze sürülmez.
standar paket 59, deluxe paket 80 euro=x5- 400 tl. Ön sipariş vermeye korktum.
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