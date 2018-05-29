Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Battlefield 5'in minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Electronic Arts, efsanevi savaş oyunu Battlefield serisinin yeni oyunu olan Battlefield 5'in minimum sistem gereksinimleri açıkladı. İşte bu fenomen oyun için gerekli olan sistem özellikleri.
12 ay
7,4b
1
41
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Efsaneler arasında gösterilen savaş oyunu serisi Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 5'in PC versiyonu için minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Ekim'de yapılacak lansmanına henüz 5 ay kalmışken Electronic Arts ve DICE, oyunu merakla bekleyen kullanıcıların sistemlerini güncellemelerine fırsat tanıyor.
Origin'in web sayfasında yayınlanan sistem gereksinimlerinin, Battlefield 1 ile aynı olduğu belirtilirken, yapımcılar eğer serinin ilk oyununu çalıştıran bir bilgisayarınız varsa, Battlefield 5'i de oynayabileceğinizi ifade ediyorlar. Battlefield 5, 19 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak.

Battlefield 5 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
İşlemci (AMD): AMD FX-6350
İşlemci (Intel): Core i5 6600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran kartı (AMD): AMD Radeon™ HD 7850 2GB
Ekran kartı (NVIDIA): nVidia GeForce® GTX 660 2GB
Çevrimiçi Bağlantı Gereksinimleri: 512 KBPS veya daha hızlı İnternet bağlantısı
Sabit disk alanı: 50GB
DirectX: 11.0

https://www.origin.com/irl/en-us/store/battlefield/battlefield-v#store-page-section-requirements Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Puantum 12 ay en beğenilen
Bu 7850 ne kartmış 3310 gibi maşallah
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rocky Balboa® 12 ay
6 yıllık 7850 hala günümüz oyunlarını çalıştırıyor iyi kötü vay be :) f/p efsanesi bir kart
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 12 ay
Vay be! HD 7850 gibi bir F/P efsanesi doğal olarak son demlerini yaşıyor.
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
THEKNIGHT 8 ay
Battlefield V beta da I3 6100 + gtx 750 ti + 8gb ram ile 1080p low 50-60 fps ile oynuyorum . Bu kart halen is goruyor arkadaslar =)
overclock yaptim tabi baya fark etti duz halinde 40-52 arasiydi , overclock ile 50-60 arasi =)
Low da bile goruntu harika ve bu kart 1080p icin low da yeterli , bi cok oyunu da medium-high arasi ayarlarda oynamaktayim
islemcim belki i5-i7 olsa daha fazla fps alirim ya da daha stabil alirim.
Sonradan yapmis oldugum testler ile
Medium da = 45-50 fps
High 35-45 fps
Ultra 30-35 fps
gayet iyi bi kart bence =) F/P olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
unknownartist 9 ay
Bf3 bf4 farkı gibi olacak bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenBayLouise 9 ay
i7 6700HQ İşlemci
16 GB 3000 mhz ram
NVIDIA GeForce GTX 960M DDR5 - 4 gb 128 bit
medium-high arası kaç fps alırım.
bilgililer yardımcı olabilir mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 9 ay
Konsolda oynayacağım kafam rahat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TraVeLL 9 ay
Nedense bf 1 ve bf 5 arasında çok fark görmüyorum.ikiside eski dönemi alıyor.eski eskidir yani.umarım bundan sonra gelecek oyun modern savaş olurda bir heyecanlanırız modern jetler,helikopter vs.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wake Up Lieutenant 9 ay TraVeLL
CoD gibi robotik şeylere bulaşmazlar umarım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Suppordle 11 ay
Skylake sistemi elden çıkartıp eski bir sistem dizmiş olsam da i7 3970X ve 1060 ımla oynanış videolarını görmem gerekiyor alıp oynamak için.
İşlemci OK.
Ekran kartı OK.
Ram 16 GB OK.
Money Fail.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
avianca 11 ay
sanırım q9650 ve 775 pine veda edeceğim . 4k izledim ( 10 dk bekledim dolmasını) muhteşem olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
They Killed Kenny 11 ay
Recommended nerede peki?
Minumumla ancak patates kalitesinde oynanıyor. Recommended ile min in ortalamasını alınca oluşan tablo daha anlamlı. Zevk alabilmek için ne gerekli onu görüyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chagotta 11 ay
"Origin'in web sayfasında yayınlanan sistem gereksinimlerinin, Battlefield 1 ile aynı olduğu belirtilirken"
Umarım, bf1 copy paste yapılıp upgrade yapılmış şekliyle önümüze sürülmez.
standar paket 59, deluxe paket 80 euro=x5- 400 tl. Ön sipariş vermeye korktum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uzun ince bir yoldayım 11 ay Chagotta
playstore da 288tl ön sipariş sence alınır mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7390 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Electronic Arts, dice ve
7 etiket daha savaş oyunu minimum sistem gereksinimleri battlefield 5 Oyunlar Yazılım Uğur Seven Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 ay Çin yeni uzay istasyonuna dünyanın dört bir yanından katılımcı bekliyor 12 ay 8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme 12 ay Mercedes, BMW'yi geçerek en değerli ikinci otomotiv markası oldu 12 ay Rusya, Apple'dan Telegram uygulamasını App Store'den kaldırmasını istiyor 12 ay Qualcomm'dan AR ve VR cihazları için özel yonga seti: Snapdragon XR1 12 ay Snapdragon 710: Orta seviye telefonların yeni işlemcisi 12 ay Facebook'tan itiraf: Sahte haberlere geç müdahale ettik 12 ay Ford, trafikte arkadan yaklaşan motosikleti algılayan bir sistemin patentini aldı 12 ay Turkcell, taksi uygulaması Taxi 7x24’ü tanıttı 12 ay Gearbest resmen Türkiye pazarına giriş yaptı 12 ay Otonom modda hareket eden Tesla Model S, polis aracına çarptı 12 ay İz problemini çözemeyen LG, Incheon havalimanındaki OLED TV’leri değiştiriyor 12 ay Uber'den Türkiye açıklaması: "Sonuna kadar bağlıyız" 12 ay CEBIT 2018 bu sene çok daha hareketli geçecek 12 ay Marketteki meyve ve sebzelerin üretim yeri, hal fiyatı ve diğer bilgileri bu uygulamada 12 ay Motorola'dan iPhone X tasarımlı telefon: Motorola One Power 12 ay Vitamin ve mineral takviyelerinin çoğu yeterince faydalı değil 12 ay Yeni Nokia telefonları duyuruldu 12 ay Huawei'nin akıllı hoparlörü "iDol home" olarak gelebilir 12 ay iOS 11.4 güncellemesi yayınlandı! İşte iOS 11.4 ile gelen yenilikler 12 ay GÖRÜNTÜLENEN Battlefield 5'in minimum sistem gereksinimleri açıklandı Sonraki Elektrikli Mercedes eSprinter, iki farklı batarya ile satılacak 12 ay Haftaya BİM ve A101 marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler 12 ay Okul katliamını simüle eden Active Shooter oyununa tepki yağıyor 12 ay HTC U12 Plus'ın kutusundan 3.5mm kulaklık dönüştürücü adaptör çıkmayacak 12 ay PUBG, telif hakkı ihlali nedeniyle Fortnite'ın yapımcısı Epic Games'i dava etti 12 ay Avrupa Birliği plastik kullanımına sınırlama getiriyor 12 ay Snapchat sese tepki veren ilk lensini yayınladı 12 ay Taşıma yönetmeliği değişti: Uber sürücülerine ve araçlarına ceza! 12 ay Huawei P20 ilk izlenim ve kutu açılışı 12 ay Kripto para bağımlıları için klinik açıldı: Kripto para bağımlısı mısınız? 12 ay Çift kameralı orta sınıf Meizu M6T resmen tanıtıldı 12 ay Yerli otomobille ilgili açıklama: "Elon'la konuştum, en ileri teknoloji neyse onu yapacağız" 12 ay Xiaomi Mi Band 3'ün fiyatı belli oldu 12 ay Avtoros Shaman 8x8, devasa boyutlarıyla Top Gear'a konuk oldu [Video] 12 ay Xiaomi Mi 8’in Animoji özelliğinin videosu yayınlandı 12 ay Elon Musk doğruladı: Tesla süperşarj istasyonları Türkiye'ye geliyor 12 ay Apple, 2019 model tüm iPhone'larda OLED ekran kullanacak 12 ay Mercedes, emisyon hilesi nedeniyle yarım milyondan fazla aracını geri çağırabilir 12 ay ESET Internet Security inceleme 12 ay Turkcell’in mesajlaşma uygulaması BiP’in web arayüzü açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim