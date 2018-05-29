Battlefield 5'in minimum sistem gereksinimleri açıklandı

Efsaneler arasında gösterilen savaş oyunu serisi Battlefield'ın yeni oyunu Battlefield 5'in PC versiyonu için minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Ekim'de yapılacak lansmanına henüz 5 ay kalmışken Electronic Arts ve DICE, oyunu merakla bekleyen kullanıcıların sistemlerini güncellemelerine fırsat tanıyor.

Origin'in web sayfasında yayınlanan sistem gereksinimlerinin, Battlefield 1 ile aynı olduğu belirtilirken, yapımcılar eğer serinin ilk oyununu çalıştıran bir bilgisayarınız varsa, Battlefield 5'i de oynayabileceğinizi ifade ediyorlar. Battlefield 5, 19 Ekim'de PC, PS4 ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak.

Battlefield 5 Minimum Sistem Gereksinimleri:

Sabit disk alanı: 50GB

DirectX: 11.0

https://www.origin.com/irl/en-us/store/battlefield/battlefield-v#store-page-section-requirements

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