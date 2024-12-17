Samsung Galaxy S24 Ultra’nın yansıma önleyici kaplaması soyulma problemleri yaşıyor

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 Ultra, yansıma önleyici ekranıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak kullanıcılar telefonun yansımayı önleyen kaplamasının soyulduğuyla ilgili şikayetlerini dile getirmeye başladı.

Telefonun piyasaya sürülmesinin üzerinden bir yıl geçmeden bazı kullanıcılar, kaplamanın özellikle kaydırma için en çok kullanılan ekran bölgelerinde ve bazı durumlarda kenarlarda soyulmaya başladığını belirtti.

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Bir X kullanıcısı olan @xeetechcare, ekranın sağ kenarında soyulma ve yüzeyin her yerinde lekeler oluştuğunu gösteren resimler yayınladı. Bazı kullanıcılar, telefonlarını anahtar veya bozuk para gibi nesnelerle temas ettirmediklerini, dolayısıyla bu hasarın normal olmadığını dile getirdi. Başka birkaç kullanıcı, kaplamanın yumuşak ve hassas olması nedeniyle ekranda oluşan küçük çiziklerin fotoğraflarını paylaştı. Bütün bu sorunlar, yansıma önleyici kaplamanın dayanıklılığıyla ilgili soru işaretlerini gündeme getiriyor.

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Samsung sorun hakkında açıklamada bulunmadı

Samsung henüz bu sorun hakkında bir açıklamada bulunmadı. Bu tür bir hasarın garanti kapsamında olup olmadığı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Daha önce Samsung Topluluğu'nda oleofobik kaplamanın soyulması hakkında raporlar vardı. Ancak şirket bunu doğal aşınma ve yıpranma olarak göstererek garanti kapsamında karşılamayı reddetti.

Bu nedenle kullanıcıların ekranlarına ekstra özen göstermeleri tavsiye ediliyor. Ekranın yalnızca mikrofiber bir bezle temizlenmesi ve kaplamaya daha fazla zarar verebilecek herhangi bir temizleme solüsyonunun kullanılmaması öneriliyor. Ekran koruyucu cam veya filmin kullanılması hasarı önlemeye yardımcı olabilir ancak bu durumda, yansıma önleyici kaplama etkisiz kalacaktır. Dolayısıyla, kullanıcıların ekranı koruma ile görüntü kalitesi arasında bir tercih yapması gerekiyor.

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Samsung Galaxy S24 Ultra’nın yansıma önleyici kaplaması soyuluyor