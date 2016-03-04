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Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video]

İngiliz mühendis ekibi drone suçlarını engellemek için özel bir savunma sistemi geliştirdi. Skywall100 adındaki bazuka akıllı mermisi sayesinde drone'ları kolayca etkisiz hale getirebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Oğuz Avcı
Editör
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Drone'lar gün geçtikçe yaygınlaşsa da bazı kurumlar için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Özellikle askeri alanların ve hava limanlarının etrafında drone uçurulması oldukça büyük güvenlik birimlerine yol açtığı için bu tarz girişimler yasaklanmış durumda, ancak kötü niyetli kişiler drone'u kaybetmek pahasına da olsa bilgi çalma girişiminde bulunabilir.

Bu konuya eğilen bir grup İngiliz mühendis ise SkyWall100 adını verdikleri yeni bir savunma sistemi geliştirmişler. Bazuka görünümündeki bu silah drone'ları kolayca etkisiz hale getirilebiliyor. Taşınabilirliği yüksek SkyWall'un üzerinde akıllı hedef alma sistemi ve akıllı bir mermi kapsülü bulunuyor.
Akıllı hedef alma sistemi drone'un uzaklığını ve kapsülün etki alanını kullanan kişiye gösterebiliyor. Hedefe kitlendikten sonra atış için hazır olan SkyWall ateşlendiğinde kapsül şeklinde bir mermi bazuka görünümlü silahtan fırlıyor ve drone'a yaklaşırken içerisinde taşıdığı ağı açıyor.
Bu sayede hareket halindeki drone'ları da kolayca yakalayabilen kapsül üzerinde yer alan paraşüt sayesinde güvenli inişe de imkan veriyor. Drone'lara zarar gelmemesi kimlik tespiti ve diğer araştırmalar için oldukça önemli bir konu. Eğer atıcı drone'u ıskalarsa yine kapsül açılarak güvenli iniş yapıyor ve yeniden kullanım için hazırlanabiliyor.

Tek bir kişi tarafından hızlıca kullanılabilen silah askeri güçlerin envanterine eklenebilecek nitelikte. Yaklaşık 10 kg ağırlığa sahip SkyWall100'ün 8 saniyede yeniden kullanıma hazırlanabildiğini ve 100 metreye kadar atış yapabildiğini de belirtelim. Yıl sonunda satışa sunulması beklenen ürünün fiyatı ise henüz belli değil.

http://www.engadget.com/2016/03/03/the-skywall-100-is-a-net-launching-anti-drone-bazooka/ Yorum Yaz
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SERDARbdrm 3 yıl en beğenilen
Sabitken belki ama hareket halindeyken ve mesafe biraz uzunsa vurabilecegini sanmiyorum.
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YokCrysis 3 yıl
o ne la öyle spartan laser gibi sanarsın yolcu uçağı düşürecek :D
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SUAVI 3 yıl
Yuksek irtifadan ucan ufak tefek dronelari ne gorebilirsiniz ne de sesini duyabilirsiniz. Videodaki amcanin tepesinde drone ucururum da haberi olmaz. :)
Kaldi ki bu tarz ufak droneler aktif olarak Suriye de Irak da savas bolgelerinde kullaniliyor.
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JoeyBane 3 yıl
babam mi yolladi alev topunu
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YokCrysis 3 yıl
o ne la öyle spartan laser gibi sanarsın yolcu uçağı düşürecek :D
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***Respect*** 3 yıl YokCrysis
keko1337
o ne la öyle spartan laser gibi sanarsın yolcu uçağı düşürecek :D


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bulteir 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Videodan gördüğüm kadarı ile ağ atıp pervanelerin durmasını sağlıyor. Ancak bu tür dronlara karşı etkisiz olacağını düşünüyorum.
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dobrasam 3 yıl
benim av tüfeği hazır biras daha yaygınlaşması lazım bu drone ların o zaman iyi eğlence çıkar
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blackzeros 3 yıl
geri tepmesi fazla.hareketli halde kilitleme zor gozukuyor.
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SERDARbdrm 3 yıl en beğenilen
Sabitken belki ama hareket halindeyken ve mesafe biraz uzunsa vurabilecegini sanmiyorum.
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