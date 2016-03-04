Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video]

Drone'lar gün geçtikçe yaygınlaşsa da bazı kurumlar için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Özellikle askeri alanların ve hava limanlarının etrafında drone uçurulması oldukça büyük güvenlik birimlerine yol açtığı için bu tarz girişimler yasaklanmış durumda, ancak kötü niyetli kişiler drone'u kaybetmek pahasına da olsa bilgi çalma girişiminde bulunabilir.

Bu konuya eğilen bir grup İngiliz mühendis ise SkyWall100 adını verdikleri yeni bir savunma sistemi geliştirmişler. Bazuka görünümündeki bu silah drone'ları kolayca etkisiz hale getirilebiliyor. Taşınabilirliği yüksek SkyWall'un üzerinde akıllı hedef alma sistemi ve akıllı bir mermi kapsülü bulunuyor.

Akıllı hedef alma sistemi drone'un uzaklığını ve kapsülün etki alanını kullanan kişiye gösterebiliyor. Hedefe kitlendikten sonra atış için hazır olan SkyWall ateşlendiğinde kapsül şeklinde bir mermi bazuka görünümlü silahtan fırlıyor ve drone'a yaklaşırken içerisinde taşıdığı ağı açıyor.

Bu sayede hareket halindeki drone'ları da kolayca yakalayabilen kapsül üzerinde yer alan paraşüt sayesinde güvenli inişe de imkan veriyor. Drone'lara zarar gelmemesi kimlik tespiti ve diğer araştırmalar için oldukça önemli bir konu. Eğer atıcı drone'u ıskalarsa yine kapsül açılarak güvenli iniş yapıyor ve yeniden kullanım için hazırlanabiliyor.



Tek bir kişi tarafından hızlıca kullanılabilen silah askeri güçlerin envanterine eklenebilecek nitelikte. Yaklaşık 10 kg ağırlığa sahip SkyWall100'ün 8 saniyede yeniden kullanıma hazırlanabildiğini ve 100 metreye kadar atış yapabildiğini de belirtelim. Yıl sonunda satışa sunulması beklenen ürünün fiyatı ise henüz belli değil.

http://www.engadget.com/2016/03/03/the-skywall-100-is-a-net-launching-anti-drone-bazooka/