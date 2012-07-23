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Beats, geçen yıl HTC'ye sattığı hisselerinin yarısını tekrar satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC, geçen yıl 300 milyon dolar ödeyerek Beats Electronics şirketinin %51'ini satın almıştı. Bu alımın akabinde Beats ses teknolojisine ve kulaklıklarına sahip Android işletim sistemli akıllı telefonlar piyasaya sürülmüştü. Ancak istenilen başarı elde edilememişti.
Tayvanlı üreticinin Beats alımından pek tatmin olmadığı CEO Martin Fitcher'ın CNET'e yaptığı açıklamayla resmen dile getirilmişti. Fitcher Nisan ayında, akıllı telefon satın alırken kulaklık gibi aksesuarların belirleyici unsur olmadığını söylemiş ve sonraki ürünlerde Beats kulaklıkları özel sürümler dışında kullanılmamıştı.
Her iki taraf da mevcut durumdan hoşnut değildi ve bir müdehale gerekiyordu. İlk adımı Beats attı, hisselerin tekrar büyük çoğunluğuna sahip olma kararı aldı. HTC, "yeniden düzenleme" anlaşması ile şirketin kurucularının %25'lik hisseyi tekrar satın aldığını resmi sitesinden duyurdu.
Açıklanan düzenleme Beats'e, küresel anlamda genişleyebilmesi için daha fazla esneklik sağlayacak. Yani eski sahipler, şirketi istedikleri gibi yönetip, istedikleri alanlara yönelebilecekler. Yapılan bu hamlenin, çevrimiçi müzik servisi MOG'un 10-16 milyon dolara satın alınmasıyla bir bağlantısı olduğu tahmin ediliyor.
HTC ile Beats arasındaki bağlar tamamen kopmayacak. Yaklaşık %25 hissesiyle HTC, mobil sektörde Beats ses teknolojilerini kullanabilen tek üretici olarak kalmaya devam edecek. Resmi duyuruda ayrıca, HTC One serisi ile yakalanan başarıya ve yılın sonraki dönemlerinde iki şirketin birlikte yeni bir pazarlama kampanyası yürüteceğine dikkat çekilmiş.  

http://www.htc.com/www/investor/ Yorum Yaz
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eulogy 6 yıl en beğenilen
beats zaten oldukça abartılmış bir firma, hem ses teknolojisi açısından hem fiyatlar açısından...
sennheiser, bose, shure gibi isimler varken beats ancak imajdan götürebilir. Fark yaratacak bir olayı yoktur. Kulaklıkları aksine BENCE bahsettiğim firmalarla yarışamaz. Zaten ses teknolojileri üzerine teknolojiler birbirine benzer durumda. Farklı fark yaratacak bir teknolojin varsa en azından açıkla.
beats zaten oldukça abartılmış bir firma, hem ses teknolojisi açısından hem fiyatlar açısından...sennheiser, bose, shure gibi isimler varken beats ancak im...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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danGerfuLL 6 yıl
Sensation ile benzeri yapida olan Sensation XE'ye o kadar fazla para istersen olacagi budur hele bunlardan daha asagi donanimdaki XL'yi saymiyorum bile.
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Volkanbaba 6 yıl
Geçsinler bu ayakları. Kârları deli gibi düşüyor HTC nin nakit lazım demekki.
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9Tales 6 yıl
Bence dandik kulaklıklarin üzerine beats logosu falan koysalardi Htc milleti iyi kandirirdi :D

O değilde sensation xe ile verilen kulaklık en azından amiral gemisi olan one x ile de verilmeliydi. Sanki beats solo kulaklık istiyoruz, küçük bi kulaklık işte onuda çok gormeseydin bize.
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CR7_35 6 yıl 9Tales
enexenes

Bence dandik kulaklıklarin üzerine beats logosu falan koysalardi Htc milleti iyi kandirirdi :D

O değilde sensation xe ile verilen kulaklık en azından amiral gemisi olan one x ile de verilmeliydi. Sanki beats solo kulaklık istiyoruz, küçük bi kulaklık işte onuda çok gormeseydin bize.

Telefona zaten 1400-2000 vermiyoruz mu ? kaç paralık ki o kulaklık vermeseler batarlar zaten Allah muhafaza.
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OverClocK1ng 6 yıl
Bu aptal satış stratejileri ile bir halt yiyemezler. Bu tip akıllı telefon almak isteyen var, kabul ediyorum. Ama adam telefonu almak daha doğrusu alabilmek istiyor. Bunun yanında Beats Audio teknolojisi de gelirse iyi olur diyor. Sesin iyi çıkması açısından. Fakat bunlar ne yapıyorlar. Telefon alınca yanında kulaklığı mecburi olarak veriyorlar. Fiyat ta tabi şişiyor.
Oysa ki telefonu alırken içinde Beats özeliiğiyle gelip, yanında kulaklık olmasaydı fiyat daha uygun olacağı için telefonu alabilirlerdi.
Bunun yanında telefonu aldıktan sonra bir HTC yetkili satıcısına yanlarında kimlik ve ürünün faturası ve kendisi ile birlikte gidip Beats Audio kulaklık almayı istiyorum dedikleri zamanda, baştan Beats Audio destekli HTC akıllı telefon almış oldukları için de atıyorum 200 liralık satış fiyatı olan kulaklığı mesela yarı fiyatına yani 100 liraya alma şansına sahip olunabilirdi.
Böyle olsaydı, baştan iyi cihaz almak isteyen ama sonradan da iyi bir kulaklık almak isteyen kişileri kazanmış olurdu. Bunun yanında da kulaklık almak istemeyen ama cihazından iyi ses çıksın isteyen kullanıcılar da zorla kulaklık almak zorunda bırakılmadığı için onlar da cihazı almaktan vaz geçmezlerdi...
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ridvan79 6 yıl
Bazı arkadaşlarin okuduğunu anlamakta zorluk çekiyorlar herhalde yoksa htc beats audio bırakmıyor yüzde 25 ine sahip ve beats audio lu telefonlar yapmaya devam edecek sadece hisselerini kuculttu.ve ayrica htc amerika da beklentilerinin çok çok üstünde satislari gerçeklesti.paraya ihtiyacı yok...
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wustti 6 yıl
benim için telefonun ses kalitesi çok önemli (kulaklık sesi) telefon alırken mutlaka ses kalitesini göz önünde bulundururum. bi de kulaklık vs satışları etkilemez demişler bu adamlar bu işleri bilmiyorlar oralara nasıl gelmişler aklım almıyor. size şöyle söyleyeyim bugün bi telefonun yanında bi kulaklık verilse markasız olarak ve incelemelerde beğenilse ortalamanın üzerinde performans verse insanlar o kulaklık için makul bi seviyede ekstra para verir bakın marka bile olmasa diyorum o yüzden kimse kulaklık önemsiz filan demesin işini bilen adam aksesuarıyla bile tercih ettirir telefonunu.
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S.Vettel 6 yıl
Daha 2-3 gun once HTC kullananlar yok bu telefonun ses sistemi mukemmel , Beats farklı vs diye hava atmaya calisiyorlardi simdi de gelmisler akilli telefonda muzik dinlenilmez, iyi olmus, beats isim satiyor ya zaten, demeye baslamislar.Fanboyluk boyle bir sey demek ki :)
Neyse doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.
Fanboylardan eksileri bekliyorum...
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Adam Lallana 6 yıl
Yahu keşke tüm telefonlarda Beats teknolojisi ve kulaklık olsa bence artış olur satışlarda,fakat fazla fiyat farkı olmaması şartıyla


Not:Bu HTC CEOsu Stephen Elopla aile dostu filan galiba
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yunxixiner 6 yıl
Kulaklıkları aksine BENCE bahsettiğim firmalarla yarışamaz. Zaten ses teknolojileri üzerine teknolojiler birbirine benzer durumda. Farklı fark yaratacak bir teknolojin varsa en azından açıkla.
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karakaya_o 6 yıl yunxixiner
yunxixiner
Kulaklıkları aksine BENCE bahsettiğim firmalarla yarışamaz. Zaten ses teknolojileri üzerine teknolojiler birbirine benzer durumda. Farklı fark yaratacak bir teknolojin varsa en azından açıkla.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Biladerr bence yi büyük harfle yazmana gerek yok kimse sana müdahale etmiyo ya..... Bu arada htc nin herşeyden önce reklamlamaya önem vermesi gerek. Samsung senin için tasarlandı diyo. Millet kuduruyo...
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aslanemre58 6 yıl
Beatsaudio gereğinden fazla abartılıyor özellikle HTC cihazlarda fakat HP cihazlarda rakiplerini egale edebiliyor.Kulaklıkları elektronik müziklerde iyi iş çıkarıyor
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Mr. Jingles 6 yıl
Adamların pazarlama kabiliyeti yok. Kendilerini satamıyorlar. Yeterli reklamı ve tanıtımı yapıp üzerine düşmediler. Dolayısıyla da bi halta yaramadı yaptığı yatırım. Onu da geçtim Beats Audio olmasına rağmen birinci olması gereken yerde diğer telefonların gerisinde bile kalıyordu. Aynı şeyi Apple yapacaktı koyacaktı iPhone'a bakın millet neler neler derdi. Vay be adamlar telefona Beats Audio teknolojisini koymuşlar helal olsun adamlara dedirtirdi millete.
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yunxixiner 6 yıl
Tasarımda da farklılık yoluna gidince kendi piyasasında iyi yer etti. Ha kaliteli mi değil mi bilmiyorum. Ama abartı muhakkak var.
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