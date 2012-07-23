Beats, geçen yıl HTC'ye sattığı hisselerinin yarısını tekrar satın aldı





HTC, geçen yıl 300 milyon dolar ödeyerek Beats Electronics şirketinin %51'ini satın almıştı. Bu alımın akabinde Beats ses teknolojisine ve kulaklıklarına sahip Android işletim sistemli akıllı telefonlar piyasaya sürülmüştü. Ancak istenilen başarı elde edilememişti.

Tayvanlı üreticinin Beats alımından pek tatmin olmadığı CEO Martin Fitcher'ın CNET'e yaptığı açıklamayla resmen dile getirilmişti. Fitcher Nisan ayında, akıllı telefon satın alırken kulaklık gibi aksesuarların belirleyici unsur olmadığını söylemiş ve sonraki ürünlerde Beats kulaklıkları özel sürümler dışında kullanılmamıştı.

Her iki taraf da mevcut durumdan hoşnut değildi ve bir müdehale gerekiyordu. İlk adımı Beats attı, hisselerin tekrar büyük çoğunluğuna sahip olma kararı aldı. HTC, "yeniden düzenleme" anlaşması ile şirketin kurucularının %25'lik hisseyi tekrar satın aldığını resmi sitesinden duyurdu.

Açıklanan düzenleme Beats'e, küresel anlamda genişleyebilmesi için daha fazla esneklik sağlayacak. Yani eski sahipler, şirketi istedikleri gibi yönetip, istedikleri alanlara yönelebilecekler. Yapılan bu hamlenin, çevrimiçi müzik servisi MOG'un 10-16 milyon dolara satın alınmasıyla bir bağlantısı olduğu tahmin ediliyor.

HTC ile Beats arasındaki bağlar tamamen kopmayacak. Yaklaşık %25 hissesiyle HTC, mobil sektörde Beats ses teknolojilerini kullanabilen tek üretici olarak kalmaya devam edecek. Resmi duyuruda ayrıca, HTC One serisi ile yakalanan başarıya ve yılın sonraki dönemlerinde iki şirketin birlikte yeni bir pazarlama kampanyası yürüteceğine dikkat çekilmiş.

http://www.htc.com/www/investor/