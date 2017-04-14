Beklenen Star Wars: The Last Jedi fragmanı geldi

Carrie Fisher’ın ölmeden önceki son filmi olma özelliğini taşıyan Star Wars: The Last Jedi filmi için merakla beklenen ilk fragman geldi. Fragman, Star Wars kutlama gününde paylaşıldı.

Heyecan devam ediyor

Star Wars evreninin sekizinci filmi olacak Star Wars: The Last Jedi’ın hikayesi Anch-To gezegeninde başlıyor. Luke Skywalker’ın izlerini bulan Rey, yeni gezegende aramalarına devam ediyor. Fragmanın sonlarında Luke kısa bir görüntü veriyor.

Carrie Fisher çekimleri tamamladığı için Prenses Leia rolü herhangi bir aksaklığa uğramadı. Bunun yanında Harrison Ford da kadroda yer almıyor. Mark Hamill Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac gibi isimlerin rollerini devam ettirdiğini görüyoruz. Ayrıca Tom Hardy ve Benicia Del Toro da kadroda sürpriz yapabilir.

Ayrıca Bkz.

"AMD Radeon RX 500 basın görselleri sızdırıldı"

Sinema tarihinin en uzun soluklu serisi olan Star Wars evreninin sekizinci filmi yine büyük çarpışmaların ve savaşların merkezinde olacak. Filmin 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.



