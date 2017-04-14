Beklenen Star Wars: The Last Jedi fragmanı geldi

Carrie Fisher’ın ölmeden önceki son filmi olma özelliğini taşıyan Star Wars: The Last Jedi filmi için merakla beklenen ilk fragman geldi. Fragman, Star Wars kutlama gününde paylaşıldı.
Heyecan devam ediyor
Star Wars evreninin sekizinci filmi olacak Star Wars: The Last Jedi’ın hikayesi Anch-To gezegeninde başlıyor. Luke Skywalker’ın izlerini bulan Rey, yeni gezegende aramalarına devam ediyor. Fragmanın sonlarında Luke kısa bir görüntü veriyor.
Carrie Fisher çekimleri tamamladığı için Prenses Leia rolü herhangi bir aksaklığa uğramadı. Bunun yanında Harrison Ford da kadroda yer almıyor. Mark Hamill Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac gibi isimlerin rollerini devam ettirdiğini görüyoruz. Ayrıca Tom Hardy ve Benicia Del Toro da kadroda sürpriz yapabilir.Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 500 basın görselleri sızdırıldı"
Sinema tarihinin en uzun soluklu serisi olan Star Wars evreninin sekizinci filmi yine büyük çarpışmaların ve savaşların merkezinde olacak. Filmin 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.
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Ben de ısınamadım. İlk seri (4-5-6) eline kimse su dökemez
Vasıfsız popüler kültür soytarılarının elinde heba oldu seri, birde "abi içim kıpraştı , tüylerim tiken tiken oldu" diyenler yok mu gel çıldırma? Size A new Hope'u tekrar izledikten sonra bir tane daha "Empire Strikes Back" yakışır.
Jedi bitme vakti ne demek oluyor . Kylo reni eğittiği için çok pişman sanırım . Bu film de Luke ile kylo ren kapışırsa efsane olur 3. filmdeki duello gibi bir sahne bizi bekliyor olabilir. Ama 3. filme de saklayabilirler. İzleyip görücez.
Luke ile kylo ren neden kapışsın ki efsane olacak bir yanı yok çünkü yeni yetme ren bile neredeyse kylo ren i öldürüyordu. Yani bir esprisi yok kylo ren in. Filmde de öyle gösteriliyor yani vader özentisi şeklikde. Luke ile kıyaslamak yanlış olur kylo ren i.
Spoiler olabilir altta
Filmin ismi Son Jedi. Yalnız Luke ile birlikte 2 jedi yapıyor. Buradan Luke' yi sırf filmin can alıcı noktası misali Han Solo gibi umarım filmde öldürmezler diyorum.
Star Wars: Son Jedi
Star Wars: Öteki Jedi'ı Unuttuk
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