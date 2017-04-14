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Beklenen Star Wars: The Last Jedi fragmanı geldi

Üç film halinde başlayıp sayısını dokuz filme çıkaran ve iki de yan filme sahip olan Star Wars evreni bu açıdan sinema tarihinde bir ilke imza atıyor. Sekizinci film için ilk fragman da geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Carrie Fisher’ın ölmeden önceki son filmi olma özelliğini taşıyan Star Wars: The Last Jedi filmi için merakla beklenen ilk fragman geldi. Fragman, Star Wars kutlama gününde paylaşıldı.

Heyecan devam ediyor

Star Wars evreninin sekizinci filmi olacak Star Wars: The Last Jedi’ın hikayesi Anch-To gezegeninde başlıyor. Luke Skywalker’ın izlerini bulan Rey, yeni gezegende aramalarına devam ediyor. Fragmanın sonlarında Luke kısa bir görüntü veriyor.

Carrie Fisher çekimleri tamamladığı için Prenses Leia rolü herhangi bir aksaklığa uğramadı. Bunun yanında Harrison Ford da kadroda yer almıyor. Mark Hamill Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac gibi isimlerin rollerini devam ettirdiğini görüyoruz. Ayrıca Tom Hardy ve Benicia Del Toro da kadroda sürpriz yapabilir.

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Sinema tarihinin en uzun soluklu serisi olan Star Wars evreninin sekizinci filmi yine büyük çarpışmaların ve savaşların merkezinde olacak. Filmin 15 Aralık 2017 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.


 

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MALTHAEL 2 yıl en beğenilen

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KoşanBalık 2 yıl
Her çıkan yeni film öncesi tüm seriyi baştan sona izleyen bir benmiyim acaba
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brshr 2 yıl
Bu çocukları sevemedim arkadaş. bir türlü ısınamadım
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Barni Moloztaş 2 yıl brshr
brshr
Bu çocukları sevemedim arkadaş. bir türlü ısınamadım

Ben de ısınamadım. İlk seri (4-5-6) eline kimse su dökemez
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pUnduli 2 yıl
Force Awakens denen tarihin en iğrenç Star Wars filmini sinemada izledim, sonra akıllanıp Rogue One'da aynı hataya düşmedim, bunu da hayatta izlemem.
Vasıfsız popüler kültür soytarılarının elinde heba oldu seri, birde "abi içim kıpraştı , tüylerim tiken tiken oldu" diyenler yok mu gel çıldırma? Size A new Hope'u tekrar izledikten sonra bir tane daha "Empire Strikes Back" yakışır.
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LeSRiSeL 2 yıl
benim tanıdığım luke asla kimseyi yarı yolda bırakmaz..vardır bi bildiği bakalım göreceğiz
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Özgü® 2 yıl

Jedi bitme vakti ne demek oluyor . Kylo reni eğittiği için çok pişman sanırım . Bu film de Luke ile kylo ren kapışırsa efsane olur 3. filmdeki duello gibi bir sahne bizi bekliyor olabilir. Ama 3. filme de saklayabilirler. İzleyip görücez.
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strathmorea 2 yıl Özgü®
Özgü®




Jedi bitme vakti ne demek oluyor . Kylo reni eğittiği için çok pişman sanırım . Bu film de Luke ile kylo ren kapışırsa efsane olur 3. filmdeki duello gibi bir sahne bizi bekliyor olabilir. Ama 3. filme de saklayabilirler. İzleyip görücez.


Luke ile kylo ren neden kapışsın ki efsane olacak bir yanı yok çünkü yeni yetme ren bile neredeyse kylo ren i öldürüyordu. Yani bir esprisi yok kylo ren in. Filmde de öyle gösteriliyor yani vader özentisi şeklikde. Luke ile kıyaslamak yanlış olur kylo ren i.
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zarci 2 yıl
Fragmanda gizlimi tutulmuş yoksa gerçekten bu kez aksiyon az mı olacak
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Infinitum Nihil 2 yıl
Bir türlü öğrenemediler şu fragman yapmayı. Tamam anladık teaser da bu nasıl fragman böyle toplasan üç tane sahne var. Bazı fragmanlarda bütün filmi anlatıyorlar, bazılarını da böyle boş yayınlıyolar resmen. Bi ortasını bulamadılar.
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strathmorea 2 yıl
J.J Abrams'ın yönettiği ikinci Star Trek harici hiç bir filmini beğenmiyorum. Mesela Görevimiz Tehlike filmini yönetti ve batırıyordu resmen seriyi. Star Wars Güç Uyanıyor her anlamda en kötü Star Wars filmidir. Genel olarak okuduğum her eleştiri bu yönde. Allahtan fragmandaki filmi J.J Abrams yönetmiyor. Bu arada Roque One, sen nasıl harika bir filmmişsin ve ben seni keşke sinemada izleseymişim. (acaba j.j abrams bu filmi izleyince kendinden utanmış mıdır?. Ciddi anlamda bütçe ve tanıtımı kat be kat fazla olan kendi yönettiği Güç Uyanıyor' u yerin dibine batırdı çünkü.) Roque One için çoğu eleştirmen belkide en iyi Star Wars filmi diyordu. Gerçekten okuduklarıma filmi izleyince hak verdim.
Spoiler olabilir altta
Filmin ismi Son Jedi. Yalnız Luke ile birlikte 2 jedi yapıyor. Buradan Luke' yi sırf filmin can alıcı noktası misali Han Solo gibi umarım filmde öldürmezler diyorum.
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WB 2 yıl strathmorea
J j abrams ne yonden batirdi filmi neleri sevmediniz?
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0MG90 2 yıl
Star Wars: Yeni Bir Umut
Star Wars: Son Jedi
Star Wars: Öteki Jedi'ı Unuttuk
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Aerosol 34 2 yıl
sonunda , muhteşem bir film bizi bekliyor

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MERNEPTAH 2 yıl
Ben star wars hiç sevemedim abi star trekte öyle çok uzak bana bu seri,varmı benimlen aynı duygularda olan
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