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Belediye hizmetleri internete taşınıyor: e-Belediye zorunluluğu başladı

E-devlet'in yoğun bir şekilde kullanılması ve beğenilmesinin ardından belediye hizmetlerinin internete taşınması konusunda kanun yürürlüğe girdi. E-belediye nedir?
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Belediye hizmetleri internete taşınıyor: e-Belediye zorunluluğu başladı
Belediyelerin sunduğu hizmetler internete taşınıyor. Tıpkı e-devlet’te hemen hemen bütün vatandaşlık işlemleri yapıldığı gibi belediye hizmetleri için e-belediye platformu kurulacak. Resmi Gazetede yayımlayarak yürürlüğe giren 7099 sayılı Kanuna göre tüm belediyelere e-belediye sistemi kullanma zorunluluğu getirildi.

E-belediye sistemini İçişleri Bakanlığı hazırlayacak. İçişleri Bakanlığı’nın e-belediye sistemini kurduğunu ilan etmesinin ardından tüm belediyeler 1 yıl içinde sistemi kullanmaya başlayacak.

Kanuna göre İçişleri Bakanlığı, e-belediye sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımıyla ilgili politikaları tespit etmeye ve bu sistemle ilgili merkezi hizmet standardizasyonu oluşturmaya yetkili olacak.

E-belediye sisteminde vatandaşlar belediye ile ilgili belge çıkartabilecek, fatura ve borç ödeme işlemleri yapılabilecek. Ulaşım, hizmetler, duyurular, çalışmalar ile ilgili bilgi edinilebilecek. E-belediye sisteminin tam olarak hangi hizmetleri barındıracağı belirlenmedi.

Yürürlüğe giren kanun:

MADDE 16- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 3- Belediyeler, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanır.

e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezi bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 17- 5393 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- Belediyeler, e-Belediye bilgi sisteminin kurulduğuna dair bildirimin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasından itibaren e-Belediye bilgi sistemi ile ilgili çalışmaları bir yıl içinde tamamlar.

Benzer sistemi kullanan belediyeler, sistemlerinde bulunan ve e-Belediye bilgi sistemi için gerekli olan verileri e-Belediye bilgi sistemini kullanmaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde e-Belediye bilgi sistemine aktarır. İçişleri Bakanı, gerektiğinde bu süreyi bir katına kadar uzatabilir."

MADDE 34- Bu Kanunun;

a) 2 nci, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddeleri 15/3/2018 tarihinde,

b) 17 nci maddesi yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra,

c) diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.


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1ses1 1 yıl en beğenilen
Rüşvetide ortadan kaldıran işlemlerde çıksa ne iyi olur. Haritacıya para vermeden dosyayı getirmesi 1 saat sürüyor. Para verdinmi anında önünde.
Neyse geçte olsa bir yerden başlamak iyidir.
Rüşvetide ortadan kaldıran işlemlerde çıksa ne iyi olur. Haritacıya para vermeden dosyayı getirmesi 1 saat sürüyor. Para verdinmi anında önünde.Neyse geçte...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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tosuntosun 1 yıl
konuyu anlamadım.. diğer bir eleştiriye cevap yazarken konuyu unuttum
şimdi bu olay bugünkü bir olay mı yoksa tüm belediyeler için bu yasal zorunluluk mu geldi anlamadım ?
sonuçda çok uzun yıllar önce eminönü belediyesi dünya genelinde e-devlet idi sanırım ismi.. o amaçla bir ödül almış idi... diye aklımda.. çünkü adam bir süre sonra hem kendi partisi içinde hemde çevresinde net olmayan sebeplerle gözden düşüp pideci dükkanı açmış idi ve bende öğretim görevlisi arkadaşım ile fatih deki dükkanına gitmiş idim
ve esenler belediyesine yıllar önce kabinetlerini ve 2003 server kabinet kurulum bağlantılarında eprom bazlı.. bir manada terminal server bağlantısı client çalışması yapmış idik...
insanlar o dönemlerden beri müracaat ve sorgulama yaptıkları aklımda..
şimdi bu kanun var ise...
gerekli ve ihtiyaç...
ülkemizde o kadar küçük ve bütçesi geliri düşük belediyeler var. bu tür bir zorunluluk veya uygulama baya yorucu ve yıpratıcı olacaktır onlar için
tamam olsun.. bende istiyorum herkes herşeyi evinden kontrol etsin ama...
hani bu yıl içinde bitecek diye bir diretme olması durumunda kusura bakmasın kimse.. implemantasyon çok yorucu ve meşakkatlidir.. teknolojik altyapı ve kullanım eldeki android tlf lara benzemez... orda burda bilmem ne keyfi resmi paylaşmak gibi değildir
bunun için hem personel yetiştirilmesi ve tüm belediyeler için zorunlu ama ortak bir data uyumluluğu getirilmesi şart...
diceksiniz ki bodrum daki belediye çalışması ile ahlat daki bir mi.. veya çamlıhemşindeki... tabiki değil.. ama bir kamu için bazı datalar olrtak olduğu gibi her belediyenin bu farklı hizmetinin de takibi için ortak bir data havuzunun belirlenmesi gerek
örneğin... Mardin ilinde çöp-temizlik işinde kullanılan işlek ler mevcut.. dolayısı ile hem hayvan hemde onu taşıma amaçlı kullanan kişinin personel kaydı nasıl tuttalacak ve o işlek emekliye ayrıldığında ankara da bu durum nasıl görüntülenecek ve sorgulanacak...
hemen DH grubu için başlık
mardin işlek işçileri greve girdi..... kamuda kimliğimiz ve sosyal hizmetlerimizin bilgisi yok diye....
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hanox 1 yıl
Hadi bunu da kötüleyin , nasılsa alıştınız.
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fameka 1 yıl
guzel uygulama.gec bile kalinmis
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nForcer 1 yıl
belediye.gov.tr/...
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Bitlis Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi (Malatya) bu platform için seçilen pilot belediyeler olmuş.
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1ses1 1 yıl en beğenilen
Rüşvetide ortadan kaldıran işlemlerde çıksa ne iyi olur. Haritacıya para vermeden dosyayı getirmesi 1 saat sürüyor. Para verdinmi anında önünde.
Neyse geçte olsa bir yerden başlamak iyidir.
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tosuntosun 1 yıl 1ses1
1ses1
Rüşvetide ortadan kaldıran işlemlerde çıksa ne iyi olur. Haritacıya para vermeden dosyayı getirmesi 1 saat sürüyor. Para verdinmi anında önünde.
Neyse geçte olsa bir yerden başlamak iyidir.

maksadın hizmeti kötülemek mi yoksa oraya alınmış vazifesini yapmayan veya helal kazancı dışında gelir arayışında olan sen-ben den oluşan birimleri eleştirmek mi ?
peki soru..
sen bir iş kurarken veya çalıştığın yere bir işçi alınırken kimleri göreve aldın veya aldırttın... ????!!!!!
bu sıkıntının maalesef ne siyasi nede inanış ile alakası yok
herkes kendi akrabası kendi hemşerisi kendi çevresini işe alıyor aldırtıyor
neticesinde ise oturduğu koltuğu hak etmeyen bir grup peydah oluyor
en basiti... yaşın nedir bilmiyorum ama.. bu ülke memur kısmı denen.. 657b ye bağlı kişilerden çok çekti. tanıdık bir isimden örnek vereyim.. uğur dündar kamu kurum ve kuruluşlarından kazancını sağladı... yaptığı çok özel birşey değildi.. senin benim bildiğim bir olayı ekrana taşıdı gazete köşelerinde paylaştı.. sonra sen ben gün içinde gördüklerimizi tv de görünce çok şaşırdık.. vay be neler oluyormuş ...... iyide zaten bugün tv de çıkan hastanede postanede aynı sıkıntıyı beraber çektik...
hergün metrobüs e binerken aynı sorunu yaşıyoruz
metrobüse bineceğim kapı açıldı adımımı tam atıyordum.. bir omuz darbesi savruldum... benden 2 metre gerideki adam benden önce daldı içeriye.. ben kaldım ayakta... çünkü güzergahım ilk durakda binip son durakta iniyorum.. evim o öyle... mecburen o 45 dakikalık yolda ayakta gitmemek için sonraki metrobüs ü bekledim......
neyse sonraki geldi bu sefer yaklaşırken kadın bir elinde çocuğu çekiştirerek daha araç durmadan araya atladı... ve bir yandan çocuk kaldı çocuk kaldı diye.. dedim neye bağırıyon... çocuğu çekiştiren sensin..... ben kapı ağzında iken benden önce binmek için beni iten de sensin...
yani o kadın veya ömuz atan sen ben... klasik vatandaş... partisi patırtısının siyasi fikrinin önemi yok.. alt tabakanın hepsi mi akp li ? hiçmi o veya bu partiye oy vereni yok... git o zaman esenyurt a.. halkalıya gop a... hangisi modern giyimli...
hepsi sen ben...
şimdi sen önce kendine sonra bana saygı duymaz iken.. aldığın maaşın hakkını vermez iken... işe alınacak elektrikçi için... ya amca oğlumu alalım.. tamam elektrikçi değil ama öğrenir ne olacak.. çocuğu var aç kalmasınlar diye düşündüğün sürece.. sanki karıyı ve çocuğu bana güvenerek mi aldı yaptı...
o zaman benim işimi kim yapacak ?
benim işimi yapacak kimse yok ise gidem bende....
genel bir eleştiri yapmadan önce... iğneyi kendine batır... çuvaldızı eline almana gerek yok
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Rachsuchtig 1 yıl
E-devley güzel bir dijitalleşme çalışması bu tür hizmetler artsın ki işimiz kolaylaşsın
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