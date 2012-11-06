Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Belkin, Lightning portlu ilk aksesuarlarını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
628
1
5
iPhone
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Belkin, Lightning portlu ilk aksesuarlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör
Apple ile uzun süredir birlikte çalışan Belkin, firmanın 8 pinlik yeni Lightning portunun mevcut olduğu ilk üçüncü parti aksesuarları resmen duyurdu. Lightning portunu kullandığı geniş bir aksesuar yelpazesi hazırlayan Los Angeles merkezli üretici, bu yıl sonuna kadar pazara sunacağı modellerinden birkaçını bugün itibariyle ön siparişe açtı.
Üretiminin izinsiz gerçekleştirilememesi için yeni bağlantı arayüzünü bir tür doğrulama çipiyle koruyan Apple, bu hafta içerisinde düzenleyeceği "Made for i" seminerinde iş ortağı olan aksesuar üreticileriyle Çin'de buluşacak. Aksesuar üretimini bizzat denetimi altında tutup, standartlarına uyum sağlayan donanımların üretim sürecine geçebilmesi için onayına sunulacağı bir iş modeli hazırladığı tahmin edilen teknoloji devi, bu hususta Belkin'e öncelik tanıyarak ilk çözümlerini erkenden tüketicinin beğenisine sunabilmesini sağlamış. 
Belkin'in şarj ve senkronizasyon ünitesi olarak isimlendirdiği AUX portlu aksesuarı sayesinde iPhone 5'inizi ünite üzerine konumlandırarak şarj ederken ses çıkışından yararlanmaya devam edebilir, ek ses kaynakları bağlayabilir, diğer cihazlarla hızlıca senkronizasyon gerçekleştirebilirsiniz. Apple'ın telefonunuzla birlikte vermiş olduğu Lightning kablosuyla uyumlu olan aksesuarın siyah renkli bölümü mıknatıslı yapısı sayesinde çıkarılıp takılabiliyor ve telefon kılıfıyla birlikte kullanılabiliyor. 29.99$ değerindeki aygıtı bugün ön sipariş edebilirsiniz.
Popüler araç içi şarj aletini Lightning portuyla güncelleyen Belkin, 10 watt güç, 2.1 amp çalışma gerilimi ve 1.2 metre kabloya sahip ürünün tüm araçlarla uyumlu olduğunu ve voltaj yükselmesine karşı cihazı koruduğunu belirtiyor. iPhone 5, iPad mini, dördüncü nesil iPad, yedinci nesil iPod nano ve beşinci nesil iPod Touch destekli araç içi şarj aletini bugün 29.99$ fiyatla Belkin'in resmi internet sitesinden ön siparişle satın alabilirsiniz. 
Her iki aksesuar da 15 Kasım'da yeni nesil Apple cihazlarını kullanan tüketicilere ulaşmaya başlayacak. Önümüzdeki haftalarda Lightning portlu birkaç Belkin aksesuarının daha gün yüzüne çıkması ve diğer üreticilerin resmi onaylı ürünlerinin de Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
Belkin, Lightning portlu ilk aksesuarlarını duyurdu
Tam Boyutta Gör

http://www.businesswire.com/news/home/20121105005650/en/Belkin-Announces-Accessories-Apple%E2%80%99s-Lightning-Connector Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Belkinde işsüz güçsüz adamlar bütün apple ürünlerine aksasuar üretiyorlar ve apple ın kendi ürettiği aksesuarlarından daha pahalıya satıyorlar gerçeten ilginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chiniith 7 yıl
Bu iyi bir fikir!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onur__ 7 yıl

Buarada şarj ve senkronizasyon ürününün açıklamaları:
- Uses your existing Lightning cable (from Apple)
- Not for use with Belkin Lightning cables

Ürün Belkin'in ürünü ve Belkin Lightning kablo da satıyor,

Ancak bu ürünü Belkin'in kablosu ile değil Apple'ın kablosu ile kullanmak gerekiyor. İlginç

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onur__ 7 yıl

Bizim trafikteki şarj satıcıları isyan etmese bari.

Abi 8pin yok 30pin daha hızlı şarj eder, onu verek??
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 7 yıl
Sevgili Apple, 30 $'ın aramızda lafı mı olur!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Motorola Razr i video inceleme "Intel 2GHz İşlemcili İlk Telefon" 7 yıl Kingston HyperX Predator 8GB DDR3 2666MHz bellek kiti video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
Dizel Partikül Filtresi (Dpf) iptali
DH Forum
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Müzikle Zamanda Yolculuk
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim