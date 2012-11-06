Belkin, Lightning portlu ilk aksesuarlarını duyurdu

Apple ile uzun süredir birlikte çalışan Belkin, firmanın 8 pinlik yeni Lightning portunun mevcut olduğu ilk üçüncü parti aksesuarları resmen duyurdu. Lightning portunu kullandığı geniş bir aksesuar yelpazesi hazırlayan Los Angeles merkezli üretici, bu yıl sonuna kadar pazara sunacağı modellerinden birkaçını bugün itibariyle ön siparişe açtı.

Üretiminin izinsiz gerçekleştirilememesi için yeni bağlantı arayüzünü bir tür doğrulama çipiyle koruyan Apple, bu hafta içerisinde düzenleyeceği "Made for i" seminerinde iş ortağı olan aksesuar üreticileriyle Çin'de buluşacak. Aksesuar üretimini bizzat denetimi altında tutup, standartlarına uyum sağlayan donanımların üretim sürecine geçebilmesi için onayına sunulacağı bir iş modeli hazırladığı tahmin edilen teknoloji devi, bu hususta Belkin'e öncelik tanıyarak ilk çözümlerini erkenden tüketicinin beğenisine sunabilmesini sağlamış.

Belkin'in şarj ve senkronizasyon ünitesi olarak isimlendirdiği AUX portlu aksesuarı sayesinde iPhone 5'inizi ünite üzerine konumlandırarak şarj ederken ses çıkışından yararlanmaya devam edebilir, ek ses kaynakları bağlayabilir, diğer cihazlarla hızlıca senkronizasyon gerçekleştirebilirsiniz. Apple'ın telefonunuzla birlikte vermiş olduğu Lightning kablosuyla uyumlu olan aksesuarın siyah renkli bölümü mıknatıslı yapısı sayesinde çıkarılıp takılabiliyor ve telefon kılıfıyla birlikte kullanılabiliyor. 29.99$ değerindeki aygıtı bugün ön sipariş edebilirsiniz.

Popüler araç içi şarj aleti ni Lightning portuyla güncelleyen Belkin, 10 watt güç, 2.1 amp çalışma gerilimi ve 1.2 metre kabloya sahip ürünün tüm araçlarla uyumlu olduğunu ve voltaj yükselmesine karşı cihazı koruduğunu belirtiyor. iPhone 5, iPad mini, dördüncü nesil iPad, yedinci nesil iPod nano ve beşinci nesil iPod Touch destekli araç içi şarj aletini bugün 29.99$ fiyatla Belkin'in resmi internet sitesinden ön siparişle satın alabilirsiniz.

Her iki aksesuar da 15 Kasım'da yeni nesil Apple cihazlarını kullanan tüketicilere ulaşmaya başlayacak. Önümüzdeki haftalarda Lightning portlu birkaç Belkin aksesuarının daha gün yüzüne çıkması ve diğer üreticilerin resmi onaylı ürünlerinin de Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

http://www.businesswire.com/news/home/20121105005650/en/Belkin-Announces-Accessories-Apple%E2%80%99s-Lightning-Connector