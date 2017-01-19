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Yeni Wolverine filmi Logan'dan son fragman yayınlandı

Mart ayında vizyona girecek yeni Wolverine filmi Logan'dan son fragman yayınlandı. Film, yakın gelecekte geçecek ve daha yaşlı bir Wolverine'in hikayesini anlatacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
1
25
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden biri olan Logan, ya da daha çok bilinen adıyla Wolverine, bu yıl vizyona girecek Logan ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'den sonra çıkacak üçüncü Wolverine filmi olan Logan için meraklı bekleyiş sürerken, filmden son bir fragman daha yayınlandı.
Wolverine ile özdeşleşen ünlü oyuncu Hugh Jackman'ın karakteri son kez canlandıracağı filmde Logan daha önce gördüğümüzden çok daha farklı bir halde karşımıza çıkacak. İyileşme yeteneği zayıflamaya başlamış ve artık yorgun düşmüş olan Logan, iyice yaşlanmış olan Profesör X ile birlikte Meksika sınırında, ücra bir bölgede yaşamaktadır.
Dünyadan ve geçmişinden kaçarak yaşayan Logan, yolunun genç bir mutant ile kesişmesinin ardından kendisini yeniden mücadelenin içinde bulacak. Hikayenin merkezinde yer alacak bu genç mutant, çizgi romanlarda Wolverine'in yerini alan X-23 olacak.
Şu ana kadar yayınlanan fragmanları ile X-Men hayranlarını heyecanlandırmayı başaran Logan, 3 Mart 2017'da vizyona girecek. James Mangold'un yöneteceği filmin başrollerinde Hugh Jackman'a Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard Grant, Dafne Keen ve Stephen Merchant eşlik edecek.

http://deadline.com/2017/01/logan-final-trailer-hugh-jacman-movie-fox-video-1201889578/ Yorum Yaz
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redoracle 2 yıl en beğenilen Wol4onak
Güçlerini kaybediyor mutantlar ilerki zamanlarda Wolwerinde bunlardan biri,orda prof var mesela herkesten güçlü ama oda güçlerini kaybettiğinden bir şey yapamıyor.
Old logan baz alınarak yapılmış deadpool gibi yetişkinler için sahnelerle dolu olacağı belli.
Bu filmden sonra wolwerine'ide sıfırlayacaklar yeni oyuncuyla devam edecekleri için, o yüzden doğru bir hikaye seçimi yapılmış.
Hugh Jackman'a veda filmi olmuş,son kez de olsa onu en yakıştığı-özdeşleştiği karakterlerden birini canlandırırken görmek güzel olacak.
Güçlerini kaybediyor mutantlar ilerki zamanlarda Wolwerinde bunlardan biri,orda prof var mesela herkesten güçlü ama oda güçlerini kaybettiğinden bir şey yapam...
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Piêr Dé Sans 2 yıl
ademantium genetik geçen bir şey değil. Niye kızın pençeleri ademantium dan?
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emrebo 2 yıl Piêr Dé Sans
Kızda askeri ürün wolverine gibi. Mutant özellikleri benzerdir muhtemelen
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haydarali34 2 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans
ademantium genetik geçen bir şey değil. Niye kızın pençeleri ademantium dan?

Kurcalama hacı senaristi sıkıştırma
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SEO-Uzmanı 2 yıl
90 yıllarda çizgiromanların filmlerinin çıkmasını çok isterdim !
ama şimdi artık sıkılmaya başladım ! çünkü çok fazla ilimünatik simge yerleştirmesinden filmi izleyemez hale geldik !
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QaraKurum 2 yıl
Nedense adamın tipi benim zihnimde Last Of Us'ı hatırlatıyor.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Flash TV yayınlarına laf edenler bunları bayıla bayıla izliyor oluşuna gülmemek elde değil.
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MALTHAEL 2 yıl
Bu kız çok tatlı , çok canlar yakar
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BoRriZ 2 yıl
wolverine ölümsüz ancak Hugh Jackman ölümlü. adam yaşlandı bitti yeter ya :)
bi de şu telif konusundan sebeb Wolverine'i sarı renk ve X şeklindeki kostümle göremedik ya ona yanıyorum :(
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porsche911gt2 2 yıl
Belki bana da yaşlandığımı hissettirdiğinden belki seriye ve karaktere olan sempatimden çok beğendim ben müzikler de oturmuş. Genelde babanın kızı kurtardığı klişe bozulup kız psikopata bağlayıp babayı kurtarıyor o sahnede.
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ahmet1905_47 2 yıl
profesor x son direniş de olmedimi arkadaş nerden geldi geri
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frostburn 2 yıl ahmet1905_47
ahmet1905_47

profesor x son direniş de olmedimi arkadaş nerden geldi geri

hikaye resetlenmişti ya , jane falan geri geldi
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
holywood filmleri 90'larda pik yaptı artık hergeçen sene filmleri daha da kötüleşiyor.
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BekirTemel 2 yıl
Şu bildiğimiz sarı-siyah kostümünü giydiğini göremeden göçüp gidicez bu dünyadan be.

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