Yeni Wolverine filmi Logan'dan son fragman yayınlandı

X-Men çizgi romanlarının en sevilen karakterlerinden biri olan Logan, ya da daha çok bilinen adıyla Wolverine, bu yıl vizyona girecek Logan ile bir kez daha sinemaseverlerin karşısına çıkacak. X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'den sonra çıkacak üçüncü Wolverine filmi olan Logan için meraklı bekleyiş sürerken, filmden son bir fragman daha yayınlandı.

Wolverine ile özdeşleşen ünlü oyuncu Hugh Jackman'ın karakteri son kez canlandıracağı filmde Logan daha önce gördüğümüzden çok daha farklı bir halde karşımıza çıkacak. İyileşme yeteneği zayıflamaya başlamış ve artık yorgun düşmüş olan Logan, iyice yaşlanmış olan Profesör X ile birlikte Meksika sınırında, ücra bir bölgede yaşamaktadır.

Dünyadan ve geçmişinden kaçarak yaşayan Logan, yolunun genç bir mutant ile kesişmesinin ardından kendisini yeniden mücadelenin içinde bulacak. Hikayenin merkezinde yer alacak bu genç mutant, çizgi romanlarda Wolverine'in yerini alan X-23 olacak.

Şu ana kadar yayınlanan fragmanları ile X-Men hayranlarını heyecanlandırmayı başaran Logan, 3 Mart 2017'da vizyona girecek. James Mangold'un yöneteceği filmin başrollerinde Hugh Jackman'a Patrick Stewart, Boyd Holbrook, Richard Grant, Dafne Keen ve Stephen Merchant eşlik edecek.

http://deadline.com/2017/01/logan-final-trailer-hugh-jacman-movie-fox-video-1201889578/