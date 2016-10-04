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Ben Affleck, yeni Batman filminin ismini açıkladı

Yeni filmi The Accountant'ın tanıtımı için basın ile bir araya gelen Ben Affleck, yazıp yöneteceği yeni Batman filminin ismini açıkladı. Ünlü oyuncu ayrıca filmin kötü adamı hakkında da konuştu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,5b
1
52
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninde Batman rolünü üstlenen ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, DC'nin en sevilen kahramanlarından birini canlandırmasının yanı sıra, DC filmlerinin kamera arkasında da yer alacak. Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan Justice League filminin yapımcıları arasında yer alan Affleck, bunun yanı sıra yeni Batman filminin de yönetmenliğini üstlenecek.
Bir süre önce duyurulan yeni Batman filmi için hazırlıklar sürerken, film hakkında yeni detaylar da paylaşılmaya devam ediyor. Başrolünü üstlendiği The Accountant filminin tanıtımı için basın mensupları ile bir araya gelen Affleck, yeni Batman filminin ismini açıkladı. Affleck'in yazıp yöneteceği ve başrolünü üstleneceği yeni Batman filminin adı The Batman olacak. Warner Bros, yeni Batman filmi için yan başlıklar kullanmayıp, son derece sade bir isim tercih etmiş.
Affleck ayrıca filmin kötü adamı olarak neden Deathstroke'u seçtiğini de açıkladı. Deathstroke'un Batman'e iyi bir rakip olacağını düşündüğünü söyleyen ünlü oyuncu, karakterin özellikle New 52 serisindeki halini çok beğendiğini ifade etti.
Genç yaşta orduya katılan Slade Wilson (Deathstroke), katıldığı gizli bir deney sonrası insan üstü bir güce sahip oluyor ve dünyanın en ölümcül para askerlerinden biri haline geliyor. New 52 serisinde ise karakterin bu güçlere kavuşmasından yıllar sonraki hali yer alıyor ve Deathstroke'un yaşanan bir olay sonrası yeniden ölümcül bir paralı asker haline gelmesi anlatılıyor.
Affleck'in de artık orta yaşlarına gelmiş bir Batman'i canlandırdığı göz önüne alındığında, Deathstroke karakteri için New 52'nin kaynak alınması son derece yerinde bir hamle olarak görülüyor. Ayrıca bu durum karakteri canlandırması için 39 yaşındaki Joe Manganiello'nun seçilmesini de açıklıyor.

http://collider.com/ben-affleck-the-batman/ Yorum Yaz
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cinemaker 3 yıl en beğenilen
The Dark Knight dan daha iyisini asla yapamayacaksın
2 Yanıt Yanıtla +27
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xgny58x 3 yıl cinemaker
Ne Dark Knight'mış arkadaş bizim millet bir şeyi tutturdu mu tamam en iyisi o. Affleck bana göre en iyi Batman oldu.
1 Yanıt Yanıtla +24
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Henry Cavill 3 yıl FiréLord
FiréLord
Ben Affleck i batman e yakıştırmayan bir tek ben miyim acaba :)

Evet
1 Yanıt Yanıtla +11
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1 Avatar
TostçuErol 3 yıl
Batman süper kahramancıktır.
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Jokerberg 3 yıl TostçuErol
Muhtemelen hala Bale üstüne dayanarak bu yorumu söylüyorsun ama Affleck çok daha iyi bir iş çıkardı . Bale vücutsuz bi adamdı Affleck'e göre , ayrıca Bale mal mal "I'm Batman" lafını söylüyordu sesini kendi değiştirerek :QEWQW Affleck ses değiştirici kullanıyor
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ozkan_tpc 3 yıl
Zeka yoksunu bir senaryo, absürd aksiyon, gergedan gibi kostüm vs. vs. malesef önceki film hayal kırıklığıydı, şimdi de sıvamak için devamı geliyor. Gerçi kimse izlemese bizim Türkiye de izlenir en kötü ihtimalle. Nolan'ın zeka fışkıran senaryoları, Bale in en iyi performansları iki gömlek fazla geliyor buralara , pek anlaşılmıyor, o yüzden vur kır parçala gerisini salla tarzı bir film iş görür bizde.
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hasomen 3 yıl ozkan_tpc
Ben Affleck ve sıvama ilginç. Çünkü daha kalitesiz bir filmi yok adamın yönettiği. Live by night tan da oscar bekleniyor. Batman solo filmi içinde derin bir senaryosu olacağını söyledi en son
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Boldrex 3 yıl
CGI çıktı mertlik bozuldu
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dostum kertenkele 3 yıl
Son filmden sonra ağzınla kuş tutsan yemezler artık.
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daikataNa~ 3 yıl
Deathstroke için Manu Bennett'i görebilseydik keşke.
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JusticeLeague 3 yıl
Biraz da film ismini gömeyim adlı çalışmalar..

Affleck'e güvenimiz sonsuz
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Mianfei 3 yıl
Herkes tutturmuş dark knight yav he
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mavizaman 3 yıl
o kostüm ne ulan! batman çakması gibi.
ben affleck fizik ve surat yapısıyla batman olur onda sorun yok da bizim bildiğimiz batman darkknight daki batman bu çin malı gibi olmuş.
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Dodge 3 yıl
Affleck reyiz tüm ipler senin elinde artık.Çek güzel bir film yazdır adını efsanelerin arasına.
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Manuel Neuer 3 yıl
Affleck reyize güvenimiz tam.
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