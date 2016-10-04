Ben Affleck, yeni Batman filminin ismini açıkladı

Batman v Superman ile temelleri atılan DC sinematik evreninde Batman rolünü üstlenen ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck, DC'nin en sevilen kahramanlarından birini canlandırmasının yanı sıra, DC filmlerinin kamera arkasında da yer alacak. Çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan Justice League filminin yapımcıları arasında yer alan Affleck, bunun yanı sıra yeni Batman filminin de yönetmenliğini üstlenecek.

Bir süre önce duyurulan yeni Batman filmi için hazırlıklar sürerken, film hakkında yeni detaylar da paylaşılmaya devam ediyor. Başrolünü üstlendiği The Accountant filminin tanıtımı için basın mensupları ile bir araya gelen Affleck, yeni Batman filminin ismini açıkladı. Affleck'in yazıp yöneteceği ve başrolünü üstleneceği yeni Batman filminin adı The Batman olacak. Warner Bros, yeni Batman filmi için yan başlıklar kullanmayıp, son derece sade bir isim tercih etmiş.

Affleck ayrıca filmin kötü adamı olarak neden Deathstroke'u seçtiğini de açıkladı. Deathstroke'un Batman'e iyi bir rakip olacağını düşündüğünü söyleyen ünlü oyuncu, karakterin özellikle New 52 serisindeki halini çok beğendiğini ifade etti.

Genç yaşta orduya katılan Slade Wilson (Deathstroke), katıldığı gizli bir deney sonrası insan üstü bir güce sahip oluyor ve dünyanın en ölümcül para askerlerinden biri haline geliyor. New 52 serisinde ise karakterin bu güçlere kavuşmasından yıllar sonraki hali yer alıyor ve Deathstroke'un yaşanan bir olay sonrası yeniden ölümcül bir paralı asker haline gelmesi anlatılıyor.

Affleck'in de artık orta yaşlarına gelmiş bir Batman'i canlandırdığı göz önüne alındığında, Deathstroke karakteri için New 52'nin kaynak alınması son derece yerinde bir hamle olarak görülüyor. Ayrıca bu durum karakteri canlandırması için 39 yaşındaki Joe Manganiello'nun seçilmesini de açıklıyor.

http://collider.com/ben-affleck-the-batman/