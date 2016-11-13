Ben Affleck'in yeni filmi Live By Night'ın fragmanı yayınlandı

DC sinematik evreninin Batman'i olan Ben Affleck, son dönemde genellikle bu rolü ile gündeme gelmiş olsa da ünlü oyuncunun çalışmaları DC filmleri ile sınırlı değil. Aynı zamanda ödüllü bir yönetmen olan Affleck, bir yandan DC filmlerinde rol alırken bir yandan da yeni filmi Live By Night'ın çekimlerini tamamladı. Önümüzdeki yılın başında vizyona girecek Live By Nigth için bekleyiş sürerken, filmden bir fragman daha yayınlandı.

Yönetmen olarak Gone Baby Gone, The Town ve Argo gibi üç müthiş filme imza atan Affleck, Dennis Lehane'in ünlü suç romanından uyarladığı yeni filminde sinemaseverleri 1920'lerin Boston'una götürüyor. O yıllarda ABD'de yürürlüğe giren alkol yasağı nedeniyle hızla yükselen organize suç dünyasına odaklanan film; Boston'lu bir genç olan Joe ve arkadaşlarının bu tehlikeli dünyadaki yükselişlerini ve hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor.

Ben Affleck'in yönettiği filmin başrollerinde Affleck'e Brendan Gleeson, Zoe Saldana, Elle Fanning, Chris Cooper, Sienna Miller, Chris Messina ve Scott Eastwood eşlik ediyor. ABD'de 25 Aralık 2016'da vizyona girecek olan Live By Night, ülkemizde 20 Ocak 2017'de gösterime girecek. Ödül sezonu sırasında vizyona girecek Live By Night'ın bu yılın Oscar yarışında iddialı filmlerden biri olacağı tahmin ediliyor.