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Ben Affleck'in yeni filmi Live By Night'ın fragmanı yayınlandı

Bugüne kadar çektiği filmler ile sinemaseverleri etkilemeyi başaran ünlü oyuncu Ben Affleck'in yeni filmi Live By Night'tan bir fragman daha yayınlandı. Film ocak ayında vizyona girecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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DC sinematik evreninin Batman'i olan Ben Affleck, son dönemde genellikle bu rolü ile gündeme gelmiş olsa da ünlü oyuncunun çalışmaları DC filmleri ile sınırlı değil. Aynı zamanda ödüllü bir yönetmen olan Affleck, bir yandan DC filmlerinde rol alırken bir yandan da yeni filmi Live By Night'ın çekimlerini tamamladı. Önümüzdeki yılın başında vizyona girecek Live By Nigth için bekleyiş sürerken, filmden bir fragman daha yayınlandı.
Yönetmen olarak Gone Baby Gone, The Town ve Argo gibi üç müthiş filme imza atan Affleck, Dennis Lehane'in ünlü suç romanından uyarladığı yeni filminde sinemaseverleri 1920'lerin Boston'una götürüyor. O yıllarda ABD'de yürürlüğe giren alkol yasağı nedeniyle hızla yükselen organize suç dünyasına odaklanan film; Boston'lu bir genç olan Joe ve arkadaşlarının bu tehlikeli dünyadaki yükselişlerini ve hayatta kalma mücadelelerini anlatıyor.
Ben Affleck'in yönettiği filmin başrollerinde Affleck'e Brendan Gleeson, Zoe Saldana, Elle Fanning, Chris Cooper, Sienna Miller, Chris Messina ve Scott Eastwood eşlik ediyor. ABD'de 25 Aralık 2016'da vizyona girecek olan Live By Night, ülkemizde 20 Ocak 2017'de gösterime girecek. Ödül sezonu sırasında vizyona girecek Live By Night'ın bu yılın Oscar yarışında iddialı filmlerden biri olacağı tahmin ediliyor.

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darkdiva 3 yıl en beğenilen
Oyunculuk konusunda belki çok iyi değil ama yönetmenlik konusunda fena gitmiyor.
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AdiqeCaLe 3 yıl
Amerika'nın 1920-30 yılları cidden suç-mafya ilişkilerinin yoğun olduğu dönem. Yasadışı yollarla ülkeye sokulan alkol, uyuşturucu, fuhuş, kara para aklama gibi alanların ünlü mafya isimlerinin paylaştığı dönemler. Belki Al Capone, Lucky Luciano, Enough Thompson gibi isimleri de görebiliriz. Benim gibi Boardwalk Empire izleyenlerin kaçırmaması gereken bir film. Amerika tarihiyle ilgili olacağı için kesinlikle ödül alıcaktır.
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darkdiva 3 yıl en beğenilen
Oyunculuk konusunda belki çok iyi değil ama yönetmenlik konusunda fena gitmiyor.
Yanıtla +5
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WB 3 yıl
Affleck'i ilk Armageddon ciktiginda izlemistim. Hic bir zaman isinamadigim vasat bir oyuncu oldugu fikrim yillar icinde hic degismedi..
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StaatSanWalt 3 yıl WB
WB

Affleck'i ilk Armageddon ciktiginda izlemistim. Hic bir zaman isinamadigim vasat bir oyuncu oldugu fikrim yillar icinde hic degismedi..

Operasyon argo?
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Mianfei 3 yıl WB
WB

Affleck'i ilk Armageddon ciktiginda izlemistim. Hic bir zaman isinamadigim vasat bir oyuncu oldugu fikrim yillar icinde hic degismedi..

Oyunculuğunu beğeniyorum ama adamın bir tipinde iticilik var izletmiyor kendini.
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