Star Wars: Episode IX 65mm film ile çekilecek

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Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars, geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye döndü. Yeni bir Star Wars üçlemesinin ilk filmi olan The Force Awakens'ı yöneten J.J. Abrams, günümüzde büyük bütçeli filmlerde pek rastlamadığımız bir tercihte bulundu ve The Force Awakens'ı dijital yerine film ile çekti.
Böylesine büyük bir yapım için dijital yerine filmi tercih eden Abrams, bu kararı ile filmin sinema dünyası için hala geçerli bir seçenek olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Star Wars: Episode VIII'i yöneten Rian Johnson da Abrams'ın yolundan gitti ve o da yeni üçlemenin ikinci filmini çekmek için dijital yerine 35mm filmi tercih etti.
Kodak'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklamaya göre Star Wars: Episode IX da dijital yerine film ile çekilecek. Ancak bu kez film formatında değişikliğe gidilecek. Yeni üçlemenin son filmini yönetecek olan Colin Trevorrow (Jurassic World), filmi 65mm film ile çekecek.
IMAX'e yakın bir film formatı olan 65mm, uzun yıllar kullanılmadıktan sonra son birkaç yılda sinema dünyasına geri döndü. Film kullanımıının devam ettirilmesinin en önemli destekçileri arasında yer alan Christopher Nolan, Interstellar'ın bazı bölümlerini 65mm ile çekerken, yine filmin en önemli savunucularından biri olan Quentin Tarantino, son filmi The Hateful Eight'in tamamını 65mm film ile çekti.
Tarantino ve Nolan gibi ünlü yönetmenlerin filmlerini çekmek için dijital yerine film tercih etmesi, Kodak gibi film şirketlerinin yeniden canlanmasını sağladı ve buna bağlı olarak da filmin sinema dünyasında daha yaygın olarak kullanılabilmesinin önünü açtı.
Kodak'ın açıklamasına göre Star Wars: Episode IX'ın yanı sıra Disney'in yeni filmi The Nutcracker and the Four Realms ve Johnny Depp'in başrolünü üstlendiği Murder on the Orion Express de 65mm film ile çekilecek. Ayrıca Christopher Nolan da yeni filmi Dunkirk'in tamamını 65mm film ile çekti.
http://theplaylist.net/star-wars-episode-9-65-mm-20161111/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
daha once starwars orijinal ilk filmin 35nm unedited scanini indirmistim 100gb falandi
red.com/...
Muazzam bir kalite
Ayrıca normal 65mm filmlerin kalitesi de oldukça yüksektir.10K yani 74 megapiksel cıvarı
35mm 6k oluyor ve 28 megapikseldir.
Bu üç film standardını maksimum çözünürlükte ve geniş ekran formatında izlemek için imax ve 35mm nin çözünürlükleri düşürülmesi gerekiyor.
IMAX için 220 mp den 160 mp ye
35mm için 28 mp den 21 mp ye
65mm çözünürlüğü değişmiyor 74 mp
Maksimum kalite için bir film öncelikle dijital yerine film tercih edilerek sunulabilir ama önemli olan bir de bunların düzgün bir şekilde saklanabilmesi. Ülkemizde böyle bir durum çok önemsenmediği için bunca zaman tabii ki durum farklı ama Hollywood bu konuya ehemmiyetle yaklaşıyor. Haberde geçmeyen kısım ise maalesef bir film bu şekilde çekilse bile günümüzde sinema salonlarının böyle bir olayı desteklemedeki yetersizliği. Siz de bu konuda bir eksik bırakmışsınız. Günümüzde bir film imax için özel olarak çekilse bile her imax salonu bunu desteklemiyor. Eğer hala duruyorsa ülkemizde İstinye Park ve Ankamall elinde sadece makara sistemini bulunduruyor olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam Transformers 4 zamanında özel olarak görüşmüş ve yeni dijital sistemlerine bakmıştım. O zaman özellikle makara sistemini tutacaklarını çünkü bazı eserlerin bunu ön plana çıkaracağı söylenmişti. Nitekim bu olay en çok dikkatimi çeken Interstellar'da vuku buldu ama ülkemizde tabii ki böyle bir yönelim olmadı. Zaten salon yapısında da dijitale geçince değişim oluyor. Tamamında gerekir mi bilemiyorum ama perdede bile değişiklik olabiliyor. Boyut değişimi gibi etmenler de var tabii ki.
Geleceğe daha yüksek kalite bırakmak için tercih edilebilir ama günümüzde bu kaliteyi kullanacak yerlerde aklımızdaki kadar çok değil :(
(Harry Potter B7 P1 için tek bir göz makarasının hazır hale getirilmesi de yanlış hatırlamıyorsam 10 saatlik bir süreyi alabiliyordu)
edit: bu arada Imax negatifleri için aslında 15/70 ibaresi bulunmakta. Tabii siz farklı olduğunu belirtmişsiniz standart 65mm'ye göre ama asıl kısmını vurgulayan da 15 perforation yani delik ve 70mm kısımları
Hocam 65mm= 220 mp bu tabir belki dijitalde bir karşılığı aranırsa verilecek bir yanıt olabilir, ama şunu unutmayın bir tanesi gerçek canlı canlı, ışığın doğanın yansımasının ta kendisi, bir tanesi de dijital matematiksel ortam ve yapay o yüzden şu kadar piksele karşılık geliyor demek tatmin edici bir cevap değil, her şeyin karşılığı olması gerekmiyor, mesela demek istediğim bir mp3 şarkısı kaç mega piksele eşittir diye sorsam ne diyebiliriz, anolog fotoğrafta böyle pikselle işi gücü yok oradaki gerçek anın yansıması.
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