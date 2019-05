Star Wars: Episode IX 65mm film ile çekilecek

Sinema tarihinin en sevilen serileri arasında yer alan Star Wars, geçtiğimiz yıl vizyona giren The Force Awakens ile uzun bir aranın ardından beyaz perdeye döndü. Yeni bir Star Wars üçlemesinin ilk filmi olan The Force Awakens'ı yöneten J.J. Abrams, günümüzde büyük bütçeli filmlerde pek rastlamadığımız bir tercihte bulundu ve The Force Awakens'ı dijital yerine film ile çekti.

Böylesine büyük bir yapım için dijital yerine filmi tercih eden Abrams, bu kararı ile filmin sinema dünyası için hala geçerli bir seçenek olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Star Wars: Episode VIII'i yöneten Rian Johnson da Abrams'ın yolundan gitti ve o da yeni üçlemenin ikinci filmini çekmek için dijital yerine 35mm filmi tercih etti.

Kodak'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı açıklamaya göre Star Wars: Episode IX da dijital yerine film ile çekilecek. Ancak bu kez film formatında değişikliğe gidilecek. Yeni üçlemenin son filmini yönetecek olan Colin Trevorrow (Jurassic World), filmi 65mm film ile çekecek.

IMAX'e yakın bir film formatı olan 65mm, uzun yıllar kullanılmadıktan sonra son birkaç yılda sinema dünyasına geri döndü. Film kullanımıının devam ettirilmesinin en önemli destekçileri arasında yer alan Christopher Nolan, Interstellar'ın bazı bölümlerini 65mm ile çekerken, yine filmin en önemli savunucularından biri olan Quentin Tarantino, son filmi The Hateful Eight'in tamamını 65mm film ile çekti.

Tarantino ve Nolan gibi ünlü yönetmenlerin filmlerini çekmek için dijital yerine film tercih etmesi, Kodak gibi film şirketlerinin yeniden canlanmasını sağladı ve buna bağlı olarak da filmin sinema dünyasında daha yaygın olarak kullanılabilmesinin önünü açtı.

Kodak'ın açıklamasına göre Star Wars: Episode IX'ın yanı sıra Disney'in yeni filmi The Nutcracker and the Four Realms ve Johnny Depp'in başrolünü üstlendiği Murder on the Orion Express de 65mm film ile çekilecek. Ayrıca Christopher Nolan da yeni filmi Dunkirk'in tamamını 65mm film ile çekti.

http://theplaylist.net/star-wars-episode-9-65-mm-20161111/