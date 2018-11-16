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Beş arka kameralı Nokia 9, 5 Aralık'ta gelebilir

HMD Global'in üst düzey yöneticisi Juho Sarvikas, sosyal medya hesabı aracılığı ile 5 Aralık'ta bir Nokia lansmanı düzenleyeceklerini duyurdu. Etkinlik kapsamında üç yeni telefon tanıtılacak.
6 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global, 5 Aralık tarihinde yeni bir Nokia lansmanı yapacağını duyurdu. Dubai'de düzenlenecek etkinlik kapsamında toplam üç yeni akıllı telefonun tanıtılması bekleniyor. Lansman tarihi ile ilgili duyuru HMD Global'in Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas tarafından yapıldı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10'un tasarımı açığa çıktı"
Deneyimli yönetici Twitter hesabı aracılığı ile etkinliğin teaser görselini paylaştı. Söz konusu görselde sadece üç akıllı telefon siluetinin yer aldığını görüyoruz. Daha yakından incelendiğinde ise bu telefonlardan ikisinin çentikli ekrana sahip olacağı anlaşılıyor.

Nokia 9 merakla bekleniyor

Daha önceki sızıntılar Nokia 9, Nokia 8.1 ve Nokia 2.1 Plus modellerinin tanıtılacağını ortaya koymuştu. Bunlardan en çok merak edileninin ise Nokia 9 olduğu söylenebilir. Zira beş arka kamera ile gelecek olması şimdiye kadar gördüğümüz tüm telefonlardan ayrılmasını sağlıyor.
Nokia 9'un ayrıca 6.01 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ve Android 9 Pie ile gelmesi bekleniyor. Nokia 8.1 ise muhtemelen Nokia X7'nin global versiyonu olarak lanse edilecek. Son olarak Nokia 2.1 Plus'ın uygun fiyatlı giriş seviyesi bir akıllı telefon olacağını belirtelim.

https://twitter.com/sarvikas/status/1063044903171575809 Yorum Yaz
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The Balance 6 ay en beğenilen
Nokia 9 yerine Nokia Spider denilebilir.
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12 Angry Men 6 ay
Kılıf üreticilerinin işi zor. :D
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babakaan 5 ay
takip
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DolaBoynumaReis 6 ay
Bence fiyatı uygun olursa alan çok olur. Sd işlemci kullanması çok iyi.
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lion45 6 ay
Nokia Edge adında yeni bir cihaz çıkacak diye haberler vardı kavisli ekran özellikli olacak diye görsellerde yayınlanmıştı sanırım o telefondan haber yok
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Ohol Oula 6 ay
Ne gerek var böyle zamazingolara..
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nightbringer 6 ay
Nokia 5800, 808 be 1520 den sonra nokia 9 ile artık tekrar nokia ya geçebilirim diye düşünüyorum.
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leocorte 6 ay
Viral değişim: "Yeni 10 bıçaklı..." 👉 "Yeni 10 kameralı..."
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CoreXXX 6 ay
Ön neyse de arka çok faul. Elektrikli tıraş makinesi ne benzemiş
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tugares 6 ay
Biraz daha bekleyip yeni nesil SD chipset ile gelebilirdi aslında 😐
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FallenDemon 6 ay
Kötü bir tasarım.
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mert1907 6 ay
Süzgeç Edition.
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