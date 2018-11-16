Beş arka kameralı Nokia 9, 5 Aralık'ta gelebilir

HMD Global, 5 Aralık tarihinde yeni bir Nokia lansmanı yapacağını duyurdu. Dubai'de düzenlenecek etkinlik kapsamında toplam üç yeni akıllı telefonun tanıtılması bekleniyor. Lansman tarihi ile ilgili duyuru HMD Global'in Ürün Sorumlusu Juho Sarvikas tarafından yapıldı.

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Deneyimli yönetici Twitter hesabı aracılığı ile etkinliğin teaser görselini paylaştı. Söz konusu görselde sadece üç akıllı telefon siluetinin yer aldığını görüyoruz. Daha yakından incelendiğinde ise bu telefonlardan ikisinin çentikli ekrana sahip olacağı anlaşılıyor.

Nokia 9 merakla bekleniyor

Daha önceki sızıntılar Nokia 9, Nokia 8.1 ve Nokia 2.1 Plus modellerinin tanıtılacağını ortaya koymuştu. Bunlardan en çok merak edileninin ise Nokia 9 olduğu söylenebilir. Zira beş arka kamera ile gelecek olması şimdiye kadar gördüğümüz tüm telefonlardan ayrılmasını sağlıyor.

Nokia 9'un ayrıca 6.01 inç ekran, Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, 8 GB'a kadar RAM, 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ve Android 9 Pie ile gelmesi bekleniyor. Nokia 8.1 ise muhtemelen Nokia X7'nin global versiyonu olarak lanse edilecek. Son olarak Nokia 2.1 Plus'ın uygun fiyatlı giriş seviyesi bir akıllı telefon olacağını belirtelim.

https://twitter.com/sarvikas/status/1063044903171575809