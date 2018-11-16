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Samsung Galaxy S10'un tasarımı açığa çıktı

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonu için geri sayım başlamış durumda. Şirkete ait bir tasarım patenti Galaxy S10'un nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi.
6 ay
36,9b
1
44
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy S10'u önümüzdeki yıl çıkarması bekleniyor. Amiral gemisi telefon her zaman olduğu gibi bazı pazarlarda Exynos, geri kalanında ise en son Qualcomm yonga seti ile piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 6 veya 8 GB RAM ile geleceği belirtilen cihazda büyük ihtimalle çift (veya üçlü) arka kamera sistemi göreceğiz.
Ayrıca Bkz. "Samsung'un 1.800 dolarlık katlanabilir telefonu işte böyle görünecek"
Yukarıda saydıklarımız akıllı telefonun muhtemel özellikleriydi. Peki ama tasarımı nasıl olacak? LetsGoDigital adlı internet sitesi Lahey'deki Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (WIPO) veritabanında Samsung Electronics'e ait olduğu belirtilen bir tasarım patenti ortaya çıkardı. Söz konusu patentte kullanılan görseller “gerçek” anlamda kenardan kenara ekrana sahip bir cihazı gösteriyor.

Infinity-O ekran tasarımı ile gelecek

Cihazda birçok kişinin sevmediği hatta antipati duyduğu çentik de yok. Bunun yerine telefonun sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıran küçük bir kamera deliğine yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca karşımızda duran iki modelden (Model A ve B) birinin daha da yuvarlatılmış köşelere sahip olması dikkat çekiyor.
Galaxy S10'un da zaten böyle bir tasarımla geleceğine inanılıyordu. Bakalım merakla beklenen telefon Samsung'un Infinity-O olarak adlandırdığı bu ekranla mı yoksa farklı bir tasarımla mı karşımıza çıkacak. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-smartphones-galaxy-s10/ Yorum Yaz
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Helsinki 6 ay en beğenilen
kusucam.
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dark_hell_86 6 ay
İzzet Altınmeşe Edition isteriz ama :D
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12 Angry Men 6 ay Manhunt Three
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Ölü pixel bu.
Hayırdır yorumum sana neden bu kadar battı ? Samsung'un sahibi misin ? Tabii konuşacağız, burası forum.
Ayrıca o cahil lafının hesabını vereceksin.
Ölü pixel bu.Hayırdır yorumum sana neden bu kadar battı ? Samsung'un ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Technotronic 6 ay
Çentiksiz özgün tasarım
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qoqoCAN 6 ay
Bence iyi yau
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MK* 6 ay
ölü piksel diye geri verirler bunu...
edit: Biri belirtmişti bile, fark etmemişim.
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gurkanse 6 ay
samsunga bizimle taşşşş... mı atmak istiyor
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reaper2346 6 ay
Ortalama herkesin sevip kullanacağı cihazlar çıkmıyor artık,telefon işlerinden bıktım ne ekranı ne kasası düzeliyor Sony Z2 kullanıyorum bu telefonun aynısının Güncel işlemci az alt üst çerçeveli 4000 bataryalı versiyonu olsa bana yeter ve öyle bir telefon yok bana en yakın cihaz pocophone görünüyor (dayanıklı gibi gelmiyor bana ama yine de iyi kötü o cihaz işimi görür) seneye de onu alırım elimdeki bozulursa telefon için yani hepi topu bir telefon için ne bu kadar birbirinize laf söylemeye ne de o paraları vermeye değmez benim görüşüm bu kendinize iyi bakın aklınıza mukayyet olun iyi forumlar
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volga tuygun 6 ay
Tam ortada ve üst çerçeveyle bitişik. Benim gibi simetri hastalarını anca bu memnun eder :)
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Mr. Jingles 6 ay
Bu çekntikten bile kötü. O en azından simetrikti bu köşeye konumlanmış bütün estetiğin içine etmiş. Ekran delinir mi arkadaş kafayı bozdular ekran-kasa oranıyla.
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Matt_Murdock 6 ay
ÇÖP
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Y-ZiyA 6 ay
Çentik olayını başımıza bela ettikleri için Essential Phone a teşekkürü borç bilirim:
essential.com/...
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fhrstw 6 ay
Samsungta küçük firmaymış apple i takip ediyor hayır çentik iyi bişey olsa yapın s9 un tasarımı bence çok daha iyi. Keşke s9 tasarımını geliştirselerdi.
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