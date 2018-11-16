Samsung Galaxy S10'un tasarımı açığa çıktı

Samsung'un Galaxy S10'u önümüzdeki yıl çıkarması bekleniyor. Amiral gemisi telefon her zaman olduğu gibi bazı pazarlarda Exynos, geri kalanında ise en son Qualcomm yonga seti ile piyasaya sürülecek. Bununla birlikte 6 veya 8 GB RAM ile geleceği belirtilen cihazda büyük ihtimalle çift (veya üçlü) arka kamera sistemi göreceğiz.

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Yukarıda saydıklarımız akıllı telefonun muhtemel özellikleriydi. Peki ama tasarımı nasıl olacak? LetsGoDigital adlı internet sitesi Lahey'deki Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'nin (WIPO) veritabanında Samsung Electronics'e ait olduğu belirtilen bir tasarım patenti ortaya çıkardı. Söz konusu patentte kullanılan görseller “gerçek” anlamda kenardan kenara ekrana sahip bir cihazı gösteriyor.

Infinity-O ekran tasarımı ile gelecek

Cihazda birçok kişinin sevmediği hatta antipati duyduğu çentik de yok. Bunun yerine telefonun sol üst köşesinde selfie kamerasını barındıran küçük bir kamera deliğine yer verildiğini görüyoruz. Ayrıca karşımızda duran iki modelden (Model A ve B) birinin daha da yuvarlatılmış köşelere sahip olması dikkat çekiyor.

Galaxy S10'un da zaten böyle bir tasarımla geleceğine inanılıyordu. Bakalım merakla beklenen telefon Samsung'un Infinity-O olarak adlandırdığı bu ekranla mı yoksa farklı bir tasarımla mı karşımıza çıkacak. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/samsung-smartphones-galaxy-s10/