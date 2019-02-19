Beş arka kameralı Nokia 9 PureView bu kez Geekbench'te ortaya çıktı

HMD Global’in Nokia 9 PureView amiral gemisi telefonunu 24 Şubat tarihinde Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyor. Akıllı telefon lansmana sayılı günler kala GeekBench web sitesinde ortaya çıktı. Listelenen teknik özellikler telefonla ilgili daha önce internete düşen bilgilerle paralel görünüyor.

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GeekBench listesine göre Nokia 9 PureView, Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilmiş durumda. Akıllı telefon kutudan ise Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Nokia 9 olarak listelenen telefonun 2269 tek çekirdek, 8793 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz.

Sadece Nokia 9 duyurulmayacak

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HMD Global’in en çok beklenen Nokia markalı cihazlarından biri olan Nokia 9 PureView,kamera modülüne yerleştirilmiş Zeiss imzalıile gelecek. Şirketin bu yılkietkinliğinde amiral gemisi telefonunun dışındavemodellerini de duyurması bekleniyor.