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Beş arka kameralı Nokia 9 PureView bu kez Geekbench'te ortaya çıktı

HMD Global bu yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Nokia 9 PureView'u 24 Şubat’ta tanıtacak. Beş arka kamera ile donatılmış amiral gemisi bu kez Geekbench'te göründü.
2 ay
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11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global’in Nokia 9 PureView amiral gemisi telefonunu 24 Şubat tarihinde Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyor. Akıllı telefon lansmana sayılı günler kala GeekBench web sitesinde ortaya çıktı. Listelenen teknik özellikler telefonla ilgili daha önce internete düşen bilgilerle paralel görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok""
GeekBench listesine göre Nokia 9 PureView, Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilmiş durumda. Akıllı telefon kutudan ise Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Nokia 9 olarak listelenen telefonun 2269 tek çekirdek, 8793 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz.

Sadece Nokia 9 duyurulmayacak

HMD Global’in en çok beklenen Nokia markalı cihazlarından biri olan Nokia 9 PureView, dairesel kamera modülüne yerleştirilmiş Zeiss imzalı beş arka kamera ile gelecek. Şirketin bu yılki MWC 2019 etkinliğinde amiral gemisi telefonunun dışında Nokia 8.1 Plus ve Nokia 6.2 modellerini de duyurması bekleniyor.
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MS4343 2 ay en beğenilen
Bir de aşağı doğru bir çizgi deseni koysalarmış, al sana çiçek!
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kraix 2 ay
855 olmasına gerek yok. Pureview kamera da devrim yaptığı sürece 710 ile çıksa bile alırım. 845 canavar gibi işlemci. 855 olsa nolur olmasa nolur. Millet kafayı bozmuş buna resmen şımarıklık denir.
855 olmasına gerek yok. Pureview kamera da devrim yaptığı sürece 710 ile çıksa bile alırım. 845 canavar gibi işlemci. 855 olsa nolur olmasa nolur. Millet kafayı...
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TearsForFears 2 ay
Kaç aydır bu telefonun özellikleri ortaya çıkıyor. Sanki devrim yaratacak, biri çıkmış işlemci önemsiz demiş ee bencede kamera önemsiz. 5 tane yerine 1 tane adam gibi çeken kamera olsun yeter. 5 kamera koyduk diye fiyatı 900 euroya çekerler. Tr ye zaten gelmez, gelsede alan olmaz. Daha nokia 7.1 falan 3 bin lirayken bu cihaz kaç para olur kim bilir.
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kraix 2 ay
855 olmasına gerek yok. Pureview kamera da devrim yaptığı sürece 710 ile çıksa bile alırım. 845 canavar gibi işlemci. 855 olsa nolur olmasa nolur. Millet kafayı bozmuş buna resmen şımarıklık denir.
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DaggeredByRuhtan 2 ay
Neden s855 değil diyenler ambargo koyuyorlar arkadaşım öyle alıp kullanamıyor veya bir bedel ödemesi gerekiyor Nokia bunu ödemiyor ödemesine de gerek yok evet donanım iyise mükemmel işler çıkartır fakat Nokia marka kullanarak fiyatları biraz da olsa yüksek tutuyor ama rakipler kuvvetli satışlarını artırırlarsa telefonlarını daha kaliteli daha premium hale getirirler ama biraz zaman lazım
Geleceğin parlayan yıldızı oppo olucak vivo xiaomi Huawei
Umarım apple balonu söner.
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fz18 2 ay
poz verirken hangi kameraya bakcaz
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the_dedektif 2 ay fz18
sol çapraza
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OverClocK1ng 2 ay
Kamera iyiyse, SOC zaten yeterli. Fiyat da iyi olursa "Diyecektim ama", Nokia Faktörü devreye girdi de neyse. Fiyat iyi olursa iş yapar...
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mehmetkyc 2 ay
Beklentiyi karşılayacaksa güzel ve başarılı bir çalışma yapmışlar. Dizayn ı güzel kamerasının
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MS4343 2 ay en beğenilen
Bir de aşağı doğru bir çizgi deseni koysalarmış, al sana çiçek!
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sreylare 2 ay
Kamerası gerçekten alayını tokatlayabilecekse isterse sd636 kullansın ama şunun 2000 altı ucuz bir varyantını isterim. Arkadaki kamera dizilişini sevdiğimden dolayı. M20'ye rakip olarak.
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