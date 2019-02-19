Beş arka kameralı Nokia 9 PureView bu kez Geekbench'te ortaya çıktı

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HMD Global’in Nokia 9 PureView amiral gemisi telefonunu 24 Şubat tarihinde Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtması bekleniyor. Akıllı telefon lansmana sayılı günler kala GeekBench web sitesinde ortaya çıktı. Listelenen teknik özellikler telefonla ilgili daha önce internete düşen bilgilerle paralel görünüyor.Ayrıca Bkz. "Huawei'nin kurucusu: "ABD'nin bizi ezmesine imkan yok""
GeekBench listesine göre Nokia 9 PureView, Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM ile güçlendirilmiş durumda. Akıllı telefon kutudan ise Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkacak. Nokia 9 olarak listelenen telefonun 2269 tek çekirdek, 8793 çoklu çekirdek puanı elde ettiğini görüyoruz.
Sadece Nokia 9 duyurulmayacakHMD Global’in en çok beklenen Nokia markalı cihazlarından biri olan Nokia 9 PureView, dairesel kamera modülüne yerleştirilmiş Zeiss imzalı beş arka kamera ile gelecek. Şirketin bu yılki MWC 2019 etkinliğinde amiral gemisi telefonunun dışında Nokia 8.1 Plus ve Nokia 6.2 modellerini de duyurması bekleniyor.
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Geleceğin parlayan yıldızı oppo olucak vivo xiaomi Huawei
Umarım apple balonu söner.
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