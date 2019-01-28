Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un Şubat ayında tanıtılacağı kesinleşti

HMD Global geçtiğimiz günlerde 2019 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacağını doğrulamıştı. Şirketin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek etkinlikte Nokia 1 Plus ve ayrıca merakla beklenen Nokia 9 PureView gibi yeni telefonlarını duyurması bekleniyor. HMD Global son paylaştığı teaser ile Nokia 9 PureView'un gelişini müjdeledi.

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Yayınlanan görselde Nokia 9 PureView'un en can alıcı özelliklerinden biri olan beş lensli arka kamera sistemi öne çıkarılıyor. Akıllı telefon Zeiss imzalı yeni kamera teknolojisi ile sektöre yeni bir soluk getirecek. Diğer teaser'da ise gün geçtikçe daha fazla telefonda karşımıza çıkmaya başlayan delikli ekrana sahip bir model görüyoruz.

Nokia 9 PureView'un 5G'li versiyonu da gelecek

Nokia 9 PureView'un 5.99 inç QHD+ ekran ve Qualcomm Snapdragon 845 yonga setine sahip olması bekleniyor. Amiral gemisi telefonun Snapdragon 855 ile gelmeyecek olması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir. Ancak Ağustos ayında Nokia 9 PureView'un Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmiş ve 5G teknolojisini destekleyen versiyonun çıkacağına yönelik bilgiler de var.

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