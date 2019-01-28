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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Beş arka kameralı Nokia 9 PureView'un Şubat ayında tanıtılacağı kesinleşti

Zeiss imzası taşıyan beşli arka kamera sistemi ile piyasaya yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Nokia 9 PureView'un önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacağı doğrulandı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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HMD Global geçtiğimiz günlerde 2019 Mobil Dünya Kongresi'ne (MWC) katılacağını doğrulamıştı. Şirketin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek etkinlikte Nokia 1 Plus ve ayrıca merakla beklenen Nokia 9 PureView gibi yeni telefonlarını duyurması bekleniyor. HMD Global son paylaştığı teaser ile Nokia 9 PureView'un gelişini müjdeledi.
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Yayınlanan görselde Nokia 9 PureView'un en can alıcı özelliklerinden biri olan beş lensli arka kamera sistemi öne çıkarılıyor. Akıllı telefon Zeiss imzalı yeni kamera teknolojisi ile sektöre yeni bir soluk getirecek. Diğer teaser'da ise gün geçtikçe daha fazla telefonda karşımıza çıkmaya başlayan delikli ekrana sahip bir model görüyoruz.

Nokia 9 PureView'un 5G'li versiyonu da gelecek

Nokia 9 PureView'un 5.99 inç QHD+ ekran ve Qualcomm Snapdragon 845 yonga setine sahip olması bekleniyor. Amiral gemisi telefonun Snapdragon 855 ile gelmeyecek olması birçok kişiyi hayal kırıklığına uğratabilir. Ancak Ağustos ayında Nokia 9 PureView'un Snapdragon 855 yonga seti ile güçlendirilmiş ve 5G teknolojisini destekleyen versiyonun çıkacağına yönelik bilgiler de var.

https://suomimobiili.fi/nokia-9-pureview-julkaistaan-vihdoin-24-helmikuuta-luvassa-myos-kamerareikaisella-naytolla-varusteltu-uutuus/ Yorum Yaz
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NOSTOY 3 ay
artık gereği kalmadı. sd 855 çıktı.
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SEHZADE63 3 ay
Kamera başina ek ücretlerde ödenecek 100-200$ daha eklenir artik herşey tmm bi kamera eksikti.!!
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İstiklalFMK 3 ay
Normalde 2 veya daha fazla kamera işine saçma sapan s*dik yarışı olarak bakıyorum ama işin içine Nokia ve PureView markası girince heyecanlandım.
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MK* 3 ay
Nokia çizgisini hiç bozmadı, tanıtımdan sonra satışa çıkması da zaman alır, zamanın da n8 için az beklememiştim. Bu telefonun da kaderi aynı, satışa çıkana kadar donanımı eskidi.
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dodofran 3 ay
tanıtılır tanıtılır
sd 865 çıksın onu bekliyorlarmış.
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Circassian81 3 ay
Bu kadar çok kameraya gerek yok ama tasarim hosuma gitti valla çiçek gibi duruyor
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eas722 3 ay
Tanıtılana kadar eskidi
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egomanyag 3 ay
Ya nabıyonuz, 5 kamera ne allah aşkına bir durun be.
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